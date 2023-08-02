https://ria.ru/20230802/ispaniya-1887802324.html

В Испании сообщили о наплыве российских туристов

В Испании сообщили о наплыве российских туристов - РИА Новости, 02.08.2023

В Испании сообщили о наплыве российских туристов

Эксперты отмечают резкий рост поездок российских туристов в Испанию, сообщает АТОР. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T18:43

2023-08-02T18:43

2023-08-02T18:43

туризм

туризм

новости - туризм

испания

майорка

ассоциация туроператоров россии (атор)

туристы

барселона (город)

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Эксперты отмечают резкий рост поездок российских туристов в Испанию, сообщает АТОР.На фоне санкций ЕС, девальвации рубля, сложностей с получением виз и подорожании перелетов, число путешественников из РФ на Пиренейский полуостров выросло в первые месяцы 2023 года на 88 процентов, до 78 тысяч.Туроператоры говорят о росте интереса к поездкам в Испанию в три-четыре раза. Наибольший спрос – на пляжные туры в Коста-Брава, Марбелью и Майорку. Экскурсионные программы чуть уступают в популярности, тут лидеры – Барселона, Валенсия и Мадрид.Большинство россиян летит в Испанию через Стамбул, делая там длительную остановку, чтобы посмотреть город и сделать покупки. На Пиренеях они проводят от девяти до 12 дней.Недельный пляжный тур в Испанию на конец августа с перелетом и проживанием в отеле категории две или три звезды стоит около 290 тысяч рублей на двоих. В конце сентября траты на такую поездку можно будет сократить на треть.Турпоток россиян в Испанию начал расти с 2016 года, свидетельствуют данные Turespaña. В среднем страну посещали более миллиона гостей из РФ в год. Рекордным был 2019, когда число отдыхающих достигло 1,3 миллиона. Несмотря на то, что их доля в общем турпотоке составляла всего 1,5 процента, они тратили на отдыхе в среднем 1536 евро и входили в десятку самых доходных посетителей. Так, в 2019 году наши соотечественники оставили в Испании во время турпоездок около двух миллиардов евро.По данным Frontur, в 2022 году Испанию посетили всего 268 тысяч граждан РФ, но страна не готова отказаться от российского рынка и рассчитывает на восстановление турпотока. К примеру, именно это государство выдает больше всего шенгенов нашим соотечественникам. В прошлом году испанскую визу получили 155 тысяч россиян – почти четверть от общего объема разрешений на въезд.

https://ria.ru/20230801/vizy-1887651495.html

испания

майорка

барселона (город)

мадрид

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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