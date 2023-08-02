https://ria.ru/20230802/informatsiya-1887866277.html

Западные СМИ работают по методичкам от спецслужб, заявил Песков

Западные СМИ работают по методичкам от спецслужб, заявил Песков - РИА Новости, 02.08.2023

Западные СМИ работают по методичкам от спецслужб, заявил Песков

Западные СМИ живут в состоянии настоящей военной цензуры, они получают методички от своих спецслужб, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T19:59

2023-08-02T19:59

2023-08-02T19:59

россия

дмитрий песков

в мире

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СОЛНЕЧНОГОРСК, 2 авг - РИА Новости. Западные СМИ живут в состоянии настоящей военной цензуры, они получают методички от своих спецслужб, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время открытого диалога "Элементы социальной инженерии" с участниками "Территории смыслов" в мастерской управления "Сенеж". Во время выступления Песков подчеркнул, что англосаксонские издания сейчас являются законодателями мировой информации. "Там очень много серьезных СМИ, очень много талантливых журналистов, умных, профессиональных. Но сейчас, поскольку они все развязали против нас ту самую войну, о которой мы с вами уже говорили, они живут в состоянии абсолютной военной цензуры", - сказал Песков. По его словам, "самые уважаемые западные СМИ, газеты, телеканалы, интернет-ресурсы, печатные издания, фактически, это на самом деле так, если называть вещи своими именами, они получают указиловки, методички от своих спецслужб, они получают сливы информации, которые очень часто являются фейками". "Специально, профессионально подготовленными фейками. И они впряглись в эту работу на круглосуточной основе", - добавил Песков.

https://ria.ru/20230802/zapad-1887863654.html

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россия, дмитрий песков, в мире