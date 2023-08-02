https://ria.ru/20230802/granitsa-1887869643.html

Минск призвал Варшаву не нагнетать ситуацию обвинениями в нарушении границ

Минск призвал Варшаву не нагнетать ситуацию обвинениями в нарушении границ - РИА Новости, 02.08.2023

Минск призвал Варшаву не нагнетать ситуацию обвинениями в нарушении границ

МИД Белоруссии призвал Варшаву не нагнетать ситуацию обвинениями Минска в нарушении границы белорусскими военными вертолетами и не использовать ее для... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T20:33

2023-08-02T20:33

2023-08-02T20:41

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МИНСК, 2 авг - РИА Новости. МИД Белоруссии призвал Варшаву не нагнетать ситуацию обвинениями Минска в нарушении границы белорусскими военными вертолетами и не использовать ее для милитаризации приграничья, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.По ее информации, 2 августа в МИД был приглашен временный поверенный в делах Польши в Белоруссии Мартин Войцеховский. "Дипломату было доведено, что поспешные заявления польских официальных лиц о нарушении 1 августа двумя белорусскими вертолетами воздушного пространства Польши не подтвердились по результатам всесторонней проверки, проведенной белорусской стороной. В качестве доказательств были продемонстрированы данные объективного контроля траектории полетов вертолетов", - говорится в сообщении пресс-службы.Отмечается, что в белорусском МИД "призвали польскую сторону не нагнетать ситуацию и не использовать ее для милитаризации приграничного пространства"."Подчеркнули, что деэскалация и без того непростой ситуации в двусторонних отношениях возможна только в рамках взаимоуважительного и конструктивного диалога", - говорится в сообщении.Во вторник МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета якобы нарушили воздушное пространство страны, после чего глава польского минобороны велел увеличить количество войск на границе с Белоруссией. В свою очередь в минобороны Белоруссии заявили, что обвинения в нарушении границы Польши белорусскими вертолетами являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы. В белорусском министерстве также обратили внимание, что "еще с утра оперативное командование вооруженных сил Польши успокаивало население заявлениями о том, что польские радары не фиксировали нарушения госграницы, а к вечеру, видимо, посоветововавшись со своими закокеанскими хозяевами, уже сообщили, что "пересечение границы происходило на очень низкой высоте, что препятствовало обнаружению радиолокационными системами".

https://ria.ru/20230802/granitsa-1887868333.html

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в мире, минск, варшава, белоруссия