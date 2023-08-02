https://ria.ru/20230802/granitsa-1887868333.html
Белоруссия доказала беспочвенность обвинений Польши в нарушении границ
Белоруссия доказала беспочвенность обвинений Польши в нарушении границ - РИА Новости, 02.08.2023
Белоруссия доказала беспочвенность обвинений Польши в нарушении границ
Белоруссия представила Польше данные объективного контроля об отсутствии оснований для обвинения в нарушении ее границы, сообщило Минобороны республики в... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T20:22
2023-08-02T20:22
2023-08-02T21:22
минск
польша
в мире
белоруссия
ми-2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887731213_0:290:2048:1442_1920x0_80_0_0_6613cd72b996059a3d24d19312108225.jpg
МИНСК, 2 авг — РИА Новости. Белоруссия представила Польше данные объективного контроля об отсутствии оснований для обвинения в нарушении ее границы, сообщило Минобороны республики в Telegram-канале."Министерством обороны совместно с министерством иностранных дел были представлены польской стороне подробные данные объективного контроля полетов воздушных судов Республики Белоруссия, а также Республики Польша 1 августа в приграничной территории. Данные подтверждают отсутствие оснований для обвинения в нарушении госграницы", — говорится в заявлении.Отмечается, что при выполнении полетов белорусское военное ведомство постоянно контактировало с дежурным Центра воздушных операций командования компонентом воздушных сил Польши, и каких-либо претензий в адрес Минска с его стороны не поступало."Вертолеты Республики Белоруссия выполняли полеты на высоте 150-200 метров, а траектория не приближалась ближе 1900 метров к госгранице <...> При этом в тот же день польский Ми-2 выполнял полет в 200 метрах от нашей границы, что подтверждено данными контроля радиолокационных станций", — указало министерство. Там также подчеркнули, что Варшаву заранее уведомили о планируемых передвижениях белорусских вертолетов.Таким образом, организация провокаций в ситуации, когда перемещение воздушных судов отслеживается сопредельной стороной, выглядит явно нелогично, резюмировали в Минобороны Белоруссии.
https://ria.ru/20230731/snayper-1887320432.html
https://ria.ru/20230727/zabor-1886705936.html
минск
польша
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887731213_125:0:2048:1442_1920x0_80_0_0_286088e81e0ac9f5dc9af49209fb06d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, польша, в мире, белоруссия, ми-2
Минск, Польша, В мире, Белоруссия, Ми-2
Белоруссия доказала беспочвенность обвинений Польши в нарушении границ
Белоруссия передала Польше данные об отсутствии оснований для обвинения в нарушении границ
МИНСК, 2 авг — РИА Новости.
Белоруссия представила Польше данные объективного контроля об отсутствии оснований для обвинения в нарушении ее границы, сообщило Минобороны республики в Telegram-канале
.
"Министерством обороны совместно с министерством иностранных дел были представлены польской стороне подробные данные объективного контроля полетов воздушных судов Республики Белоруссия, а также Республики Польша 1 августа в приграничной территории. Данные подтверждают отсутствие оснований для обвинения в нарушении госграницы", — говорится в заявлении.
Во вторник вечером МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны. После этого Министерство нацобороны сообщило об увеличении количества войск на границе с бывшей советской республикой.
Отмечается, что при выполнении полетов белорусское военное ведомство постоянно контактировало с дежурным Центра воздушных операций командования компонентом воздушных сил Польши, и каких-либо претензий в адрес Минска с его стороны не поступало.
Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией
"Вертолеты Республики Белоруссия выполняли полеты на высоте 150-200 метров, а траектория не приближалась ближе 1900 метров к госгранице <...> При этом в тот же день польский Ми-
2 выполнял полет в 200 метрах от нашей границы, что подтверждено данными контроля радиолокационных станций", — указало министерство.
Там также подчеркнули, что Варшаву заранее уведомили о планируемых передвижениях белорусских вертолетов.
Таким образом, организация провокаций в ситуации, когда перемещение воздушных судов отслеживается сопредельной стороной, выглядит явно нелогично, резюмировали в Минобороны Белоруссии.
Польша хочет расширить забор на границе с Белоруссией