https://ria.ru/20230802/granitsa-1887868333.html

Белоруссия доказала беспочвенность обвинений Польши в нарушении границ

Белоруссия доказала беспочвенность обвинений Польши в нарушении границ - РИА Новости, 02.08.2023

Белоруссия доказала беспочвенность обвинений Польши в нарушении границ

Белоруссия представила Польше данные объективного контроля об отсутствии оснований для обвинения в нарушении ее границы, сообщило Минобороны республики в... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T20:22

2023-08-02T20:22

2023-08-02T21:22

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МИНСК, 2 авг — РИА Новости. Белоруссия представила Польше данные объективного контроля об отсутствии оснований для обвинения в нарушении ее границы, сообщило Минобороны республики в Telegram-канале."Министерством обороны совместно с министерством иностранных дел были представлены польской стороне подробные данные объективного контроля полетов воздушных судов Республики Белоруссия, а также Республики Польша 1 августа в приграничной территории. Данные подтверждают отсутствие оснований для обвинения в нарушении госграницы", — говорится в заявлении.Отмечается, что при выполнении полетов белорусское военное ведомство постоянно контактировало с дежурным Центра воздушных операций командования компонентом воздушных сил Польши, и каких-либо претензий в адрес Минска с его стороны не поступало."Вертолеты Республики Белоруссия выполняли полеты на высоте 150-200 метров, а траектория не приближалась ближе 1900 метров к госгранице <...> При этом в тот же день польский Ми-2 выполнял полет в 200 метрах от нашей границы, что подтверждено данными контроля радиолокационных станций", — указало министерство. Там также подчеркнули, что Варшаву заранее уведомили о планируемых передвижениях белорусских вертолетов.Таким образом, организация провокаций в ситуации, когда перемещение воздушных судов отслеживается сопредельной стороной, выглядит явно нелогично, резюмировали в Минобороны Белоруссии.

https://ria.ru/20230731/snayper-1887320432.html

https://ria.ru/20230727/zabor-1886705936.html

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минск, польша, в мире, белоруссия, ми-2