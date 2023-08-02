Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия доказала беспочвенность обвинений Польши в нарушении границ - РИА Новости, 02.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:22 02.08.2023 (обновлено: 21:22 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/granitsa-1887868333.html
Белоруссия доказала беспочвенность обвинений Польши в нарушении границ
Белоруссия доказала беспочвенность обвинений Польши в нарушении границ - РИА Новости, 02.08.2023
Белоруссия доказала беспочвенность обвинений Польши в нарушении границ
Белоруссия представила Польше данные объективного контроля об отсутствии оснований для обвинения в нарушении ее границы, сообщило Минобороны республики в... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T20:22
2023-08-02T21:22
минск
польша
в мире
белоруссия
ми-2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887731213_0:290:2048:1442_1920x0_80_0_0_6613cd72b996059a3d24d19312108225.jpg
МИНСК, 2 авг — РИА Новости. Белоруссия представила Польше данные объективного контроля об отсутствии оснований для обвинения в нарушении ее границы, сообщило Минобороны республики в Telegram-канале."Министерством обороны совместно с министерством иностранных дел были представлены польской стороне подробные данные объективного контроля полетов воздушных судов Республики Белоруссия, а также Республики Польша 1 августа в приграничной территории. Данные подтверждают отсутствие оснований для обвинения в нарушении госграницы", — говорится в заявлении.Отмечается, что при выполнении полетов белорусское военное ведомство постоянно контактировало с дежурным Центра воздушных операций командования компонентом воздушных сил Польши, и каких-либо претензий в адрес Минска с его стороны не поступало."Вертолеты Республики Белоруссия выполняли полеты на высоте 150-200 метров, а траектория не приближалась ближе 1900 метров к госгранице &lt;...&gt; При этом в тот же день польский Ми-2 выполнял полет в 200 метрах от нашей границы, что подтверждено данными контроля радиолокационных станций", — указало министерство. Там также подчеркнули, что Варшаву заранее уведомили о планируемых передвижениях белорусских вертолетов.Таким образом, организация провокаций в ситуации, когда перемещение воздушных судов отслеживается сопредельной стороной, выглядит явно нелогично, резюмировали в Минобороны Белоруссии.
https://ria.ru/20230731/snayper-1887320432.html
https://ria.ru/20230727/zabor-1886705936.html
минск
польша
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887731213_125:0:2048:1442_1920x0_80_0_0_286088e81e0ac9f5dc9af49209fb06d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
минск, польша, в мире, белоруссия, ми-2
Минск, Польша, В мире, Белоруссия, Ми-2
Белоруссия доказала беспочвенность обвинений Польши в нарушении границ

Белоруссия передала Польше данные об отсутствии оснований для обвинения в нарушении границ

© Фото : @Eliza KowalczykБелорусский вертолет в районе польско-белорусской границы
Белорусский вертолет в районе польско-белорусской границы - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© Фото : @Eliza Kowalczyk
Белорусский вертолет в районе польско-белорусской границы
Читать ria.ru в
МИНСК, 2 авг — РИА Новости. Белоруссия представила Польше данные объективного контроля об отсутствии оснований для обвинения в нарушении ее границы, сообщило Минобороны республики в Telegram-канале.
"Министерством обороны совместно с министерством иностранных дел были представлены польской стороне подробные данные объективного контроля полетов воздушных судов Республики Белоруссия, а также Республики Польша 1 августа в приграничной территории. Данные подтверждают отсутствие оснований для обвинения в нарушении госграницы", — говорится в заявлении.

Во вторник вечером МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны. После этого Министерство нацобороны сообщило об увеличении количества войск на границе с бывшей советской республикой.

Отмечается, что при выполнении полетов белорусское военное ведомство постоянно контактировало с дежурным Центра воздушных операций командования компонентом воздушных сил Польши, и каких-либо претензий в адрес Минска с его стороны не поступало.
Польские снайперы - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией
31 июля, 11:53
"Вертолеты Республики Белоруссия выполняли полеты на высоте 150-200 метров, а траектория не приближалась ближе 1900 метров к госгранице <...> При этом в тот же день польский Ми-2 выполнял полет в 200 метрах от нашей границы, что подтверждено данными контроля радиолокационных станций", — указало министерство.
Там также подчеркнули, что Варшаву заранее уведомили о планируемых передвижениях белорусских вертолетов.
Таким образом, организация провокаций в ситуации, когда перемещение воздушных судов отслеживается сопредельной стороной, выглядит явно нелогично, резюмировали в Минобороны Белоруссии.
Польские военнослужащие на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Польша хочет расширить забор на границе с Белоруссией
27 июля, 18:52
 
МинскПольшаВ миреБелоруссияМи-2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала