Рейтинг@Mail.ru
Эксперты рассказали о значимости Украины в президентской гонке США - РИА Новости, 02.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:18 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/gonka-1887716756.html
Эксперты рассказали о значимости Украины в президентской гонке США
Эксперты рассказали о значимости Украины в президентской гонке США - РИА Новости, 02.08.2023
Эксперты рассказали о значимости Украины в президентской гонке США
Вопрос о необходимости США продолжать поддержку Украины в конфликте с Россией является частью предвыборных кампаний большинства кандидатов в американские... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T08:18
2023-08-02T08:18
россия
джо байден
дональд трамп
украина
филип джиральди
центральное разведывательное управление (цру)
нато
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798736645_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_11f989cbc789d4eee23dd46680ff8769.jpg
ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Вопрос о необходимости США продолжать поддержку Украины в конфликте с Россией является частью предвыборных кампаний большинства кандидатов в американские президенты на выборах 2024 года, однако его реальная значимость для победы в гонке остается под сомнением и пока является фактором неопределенности, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Действующий президент США Джо Байден, который со значительным отрывом продолжает лидировать в рейтинге кандидатов от Демократической партии, остается одним из наиболее ярых сторонников курса Вашингтона на поддержку Киева и противостояние Москве. Его конкурент-однопартиец Роберт Кеннеди, который пока отстает от Байдена, в свою очередь, выступает за налаживание диалога с Россией на высоком уровне, призывает работать над деэскалацией конфликта, а возможный прием Украины в НАТО считает ненужной провокацией и дорогой к открытой войне с РФ. Среди республиканцев главным кандидатом остается экс-президент Дональд Трамп, чья позиция по Украине направлена на скорейшее прекращение конфликта. Однако Трамп неоднократно ставил себе в заслугу поставки Киеву оружия, а в июле и вовсе предупредил, что о возможности отправить Украине еще больше помощи в случае неготовности России завершить специальную военную операцию (СВО). Губернатор Флориды Рон Десантис, также баллотирующийся от Республиканской партии, заявлял о намерении "гораздо агрессивнее" действовать в отношении энергосектора и экспорта из РФ для давления на Москву и обещал добиваться "устойчивого" решения конфликта, которое "не поощряет" Россию. Бывший вице-президент Майк Пенс является сторонником продолжения помощи Киеву, говоря о возможности прямого конфликта РФ с НАТО после успешного завершения Москвой СВО. Фактор неопределенности перед праймериз Директор Центра мира и свободы Независимого института Иван Эланд, комментируя украинский фактор в американской предвыборной гонке, указывает на отсутствие предпосылок для его серьезного влияния на предпочтение избирателей, пока Штаты воздерживаются от отправки своих военных для участия в боевых действиях. "Выборы в США обычно не определяются вопросами иностранной политики до тех пор, пока американские военные не вовлечены в сложную войну", - сообщил он РИА Новости. Эланд подчеркнул, что вопрос Украины будет "минимальным фактором", отдельно добавив, что в Республиканской партии сохраняется неравный раскол, при котором большинство поддерживают дальнейшие поставки Киеву оружия при незначительном меньшинстве, выступающем против. Политический аналитик и бывший управляющий хедж-фондов Джеральд Селенте, в свою очередь, указывает на то, что ситуация на Украине может измениться до праймериз в начале 2024 года. "Слишком рано говорить, что произойдет на Украине по мере приближения президентских праймериз в начале 2024 года", - считает он. Селенте допускает, что при продолжении конфликта, на поддержку партий и молодого населения может рассчитывать тот кандидат, кто покажет готовность завершить конфликт и направить деньги на процветание американцев вместо обогащения военно-промышленного комплекса США. Оценку Селенте поддерживает бывший аналитик ЦРУ Филип Джиральди, отмечая настрой политических сил в Штатах на продолжение военных действий. "С тех пор, как обе партии довольно сильно настроены на войну и поражение России… это не будет являться проблемой для того, кто победит", - считает он. С Селенте и Джиральди соглашается и профессор-историк Хьюстонского университета Джеральд Хорн, указывая на неопределенность дальнейшего развития событий и способность киевского режима продолжать вести боевые действия. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230724/kontrnastuplenie-1885849380.html
https://ria.ru/20230725/ukraina-1886050905.html
https://ria.ru/20230728/nastuplenie-1886726041.html
https://ria.ru/20230802/ssha-1887662310.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798736645_74:0:2803:2047_1920x0_80_0_0_1efecee07513bc71cf53f5378ac699b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, джо байден, дональд трамп, украина, филип джиральди, центральное разведывательное управление (цру), нато, сша, в мире
Россия, Джо Байден, Дональд Трамп, Украина, Филип Джиральди, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО, США, В мире
Эксперты рассказали о значимости Украины в президентской гонке США

Эксперты: значимость Украины в президентской гонке США остается фактором неопределенности

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Вопрос о необходимости США продолжать поддержку Украины в конфликте с Россией является частью предвыборных кампаний большинства кандидатов в американские президенты на выборах 2024 года, однако его реальная значимость для победы в гонке остается под сомнением и пока является фактором неопределенности, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Действующий президент США Джо Байден, который со значительным отрывом продолжает лидировать в рейтинге кандидатов от Демократической партии, остается одним из наиболее ярых сторонников курса Вашингтона на поддержку Киева и противостояние Москве.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
Время для США истекает: у Вашингтона осталось "несколько месяцев"
24 июля, 08:00
Его конкурент-однопартиец Роберт Кеннеди, который пока отстает от Байдена, в свою очередь, выступает за налаживание диалога с Россией на высоком уровне, призывает работать над деэскалацией конфликта, а возможный прием Украины в НАТО считает ненужной провокацией и дорогой к открытой войне с РФ.
Среди республиканцев главным кандидатом остается экс-президент Дональд Трамп, чья позиция по Украине направлена на скорейшее прекращение конфликта. Однако Трамп неоднократно ставил себе в заслугу поставки Киеву оружия, а в июле и вовсе предупредил, что о возможности отправить Украине еще больше помощи в случае неготовности России завершить специальную военную операцию (СВО).
Губернатор Флориды Рон Десантис, также баллотирующийся от Республиканской партии, заявлял о намерении "гораздо агрессивнее" действовать в отношении энергосектора и экспорта из РФ для давления на Москву и обещал добиваться "устойчивого" решения конфликта, которое "не поощряет" Россию.
Бывший вице-президент Майк Пенс является сторонником продолжения помощи Киеву, говоря о возможности прямого конфликта РФ с НАТО после успешного завершения Москвой СВО.
Украинские военнослужащие готовятся стрелять из американской гаубицы М777 в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Украина становится вторым Афганистаном Байдена
25 июля, 08:00

Фактор неопределенности перед праймериз

Директор Центра мира и свободы Независимого института Иван Эланд, комментируя украинский фактор в американской предвыборной гонке, указывает на отсутствие предпосылок для его серьезного влияния на предпочтение избирателей, пока Штаты воздерживаются от отправки своих военных для участия в боевых действиях.
«
"Выборы в США обычно не определяются вопросами иностранной политики до тех пор, пока американские военные не вовлечены в сложную войну", - сообщил он РИА Новости.
Эланд подчеркнул, что вопрос Украины будет "минимальным фактором", отдельно добавив, что в Республиканской партии сохраняется неравный раскол, при котором большинство поддерживают дальнейшие поставки Киеву оружия при незначительном меньшинстве, выступающем против.
Политический аналитик и бывший управляющий хедж-фондов Джеральд Селенте, в свою очередь, указывает на то, что ситуация на Украине может измениться до праймериз в начале 2024 года.
«
"Слишком рано говорить, что произойдет на Украине по мере приближения президентских праймериз в начале 2024 года", - считает он.
Украинские военнослужащие готовятся стрелять из американской гаубицы М777 в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
"Настоящее" наступление ВСУ идет к неизбежному финалу
28 июля, 08:00
Селенте допускает, что при продолжении конфликта, на поддержку партий и молодого населения может рассчитывать тот кандидат, кто покажет готовность завершить конфликт и направить деньги на процветание американцев вместо обогащения военно-промышленного комплекса США.
Оценку Селенте поддерживает бывший аналитик ЦРУ Филип Джиральди, отмечая настрой политических сил в Штатах на продолжение военных действий.
«
"С тех пор, как обе партии довольно сильно настроены на войну и поражение России… это не будет являться проблемой для того, кто победит", - считает он.
С Селенте и Джиральди соглашается и профессор-историк Хьюстонского университета Джеральд Хорн, указывая на неопределенность дальнейшего развития событий и способность киевского режима продолжать вести боевые действия.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
Американцы признали провал "контрнаступа": что дальше
08:00
 
РоссияДжо БайденДональд ТрампУкраинаФилип ДжиральдиЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТОСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала