https://ria.ru/20230802/gonka-1887716756.html

Эксперты рассказали о значимости Украины в президентской гонке США

Эксперты рассказали о значимости Украины в президентской гонке США - РИА Новости, 02.08.2023

Эксперты рассказали о значимости Украины в президентской гонке США

Вопрос о необходимости США продолжать поддержку Украины в конфликте с Россией является частью предвыборных кампаний большинства кандидатов в американские... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T08:18

2023-08-02T08:18

2023-08-02T08:18

россия

джо байден

дональд трамп

украина

филип джиральди

центральное разведывательное управление (цру)

нато

сша

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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Вопрос о необходимости США продолжать поддержку Украины в конфликте с Россией является частью предвыборных кампаний большинства кандидатов в американские президенты на выборах 2024 года, однако его реальная значимость для победы в гонке остается под сомнением и пока является фактором неопределенности, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Действующий президент США Джо Байден, который со значительным отрывом продолжает лидировать в рейтинге кандидатов от Демократической партии, остается одним из наиболее ярых сторонников курса Вашингтона на поддержку Киева и противостояние Москве. Его конкурент-однопартиец Роберт Кеннеди, который пока отстает от Байдена, в свою очередь, выступает за налаживание диалога с Россией на высоком уровне, призывает работать над деэскалацией конфликта, а возможный прием Украины в НАТО считает ненужной провокацией и дорогой к открытой войне с РФ. Среди республиканцев главным кандидатом остается экс-президент Дональд Трамп, чья позиция по Украине направлена на скорейшее прекращение конфликта. Однако Трамп неоднократно ставил себе в заслугу поставки Киеву оружия, а в июле и вовсе предупредил, что о возможности отправить Украине еще больше помощи в случае неготовности России завершить специальную военную операцию (СВО). Губернатор Флориды Рон Десантис, также баллотирующийся от Республиканской партии, заявлял о намерении "гораздо агрессивнее" действовать в отношении энергосектора и экспорта из РФ для давления на Москву и обещал добиваться "устойчивого" решения конфликта, которое "не поощряет" Россию. Бывший вице-президент Майк Пенс является сторонником продолжения помощи Киеву, говоря о возможности прямого конфликта РФ с НАТО после успешного завершения Москвой СВО. Фактор неопределенности перед праймериз Директор Центра мира и свободы Независимого института Иван Эланд, комментируя украинский фактор в американской предвыборной гонке, указывает на отсутствие предпосылок для его серьезного влияния на предпочтение избирателей, пока Штаты воздерживаются от отправки своих военных для участия в боевых действиях. "Выборы в США обычно не определяются вопросами иностранной политики до тех пор, пока американские военные не вовлечены в сложную войну", - сообщил он РИА Новости. Эланд подчеркнул, что вопрос Украины будет "минимальным фактором", отдельно добавив, что в Республиканской партии сохраняется неравный раскол, при котором большинство поддерживают дальнейшие поставки Киеву оружия при незначительном меньшинстве, выступающем против. Политический аналитик и бывший управляющий хедж-фондов Джеральд Селенте, в свою очередь, указывает на то, что ситуация на Украине может измениться до праймериз в начале 2024 года. "Слишком рано говорить, что произойдет на Украине по мере приближения президентских праймериз в начале 2024 года", - считает он. Селенте допускает, что при продолжении конфликта, на поддержку партий и молодого населения может рассчитывать тот кандидат, кто покажет готовность завершить конфликт и направить деньги на процветание американцев вместо обогащения военно-промышленного комплекса США. Оценку Селенте поддерживает бывший аналитик ЦРУ Филип Джиральди, отмечая настрой политических сил в Штатах на продолжение военных действий. "С тех пор, как обе партии довольно сильно настроены на войну и поражение России… это не будет являться проблемой для того, кто победит", - считает он. С Селенте и Джиральди соглашается и профессор-историк Хьюстонского университета Джеральд Хорн, указывая на неопределенность дальнейшего развития событий и способность киевского режима продолжать вести боевые действия. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230724/kontrnastuplenie-1885849380.html

https://ria.ru/20230725/ukraina-1886050905.html

https://ria.ru/20230728/nastuplenie-1886726041.html

https://ria.ru/20230802/ssha-1887662310.html

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россия, джо байден, дональд трамп, украина, филип джиральди, центральное разведывательное управление (цру), нато, сша, в мире