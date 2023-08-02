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Путин пообщался с вдовами погибших на спецоперации Героев России - РИА Новости, 02.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:37 02.08.2023 (обновлено: 16:05 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/geroi-1887789305.html
Путин пообщался с вдовами погибших на спецоперации Героев России
Путин пообщался с вдовами погибших на спецоперации Героев России - РИА Новости, 02.08.2023
Путин пообщался с вдовами погибших на спецоперации Героев России
Президент России Владимир Путин пообщался с семьями погибших в ходе спецоперации на церемонии вручения государственных наград в Кремле. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T14:37
2023-08-02T16:05
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщался с семьями погибших в ходе спецоперации на церемонии вручения государственных наград в Кремле. Среди награжденных - капитан Роман Воробьев и полковник Денис Иванов. Обоим присвоены звания Героя России, посмертно. Медали были переданы вдовам - Альбине Воробьевой и Ангелине Ивановой. Ангелина Иванова вышла за наградой с детьми - дочкой и сыном. Вручив награды, Путин недолго, но побеседовал с каждой из них, пока их фотографировали. Уже после торжественной церемонии в зал вынесли шампанское. Глава государства в компании награжденных поднял бокал и пообщался с ними в неформальной обстановке.
https://ria.ru/20230720/tashkent-1885263242.html
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безопасность, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин пообщался с вдовами погибших на спецоперации Героев России

Путин пообщался с семьями погибших на спецоперации Героев России Воробьева и Иванова

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и Ангелина Иванова - вдова полковника Дениса Иванова, награжденного званием Героя Российской Федерации (посмертно), на церемонии награждения государственными наградами Российской Федерации. 2 августа 2023
Президент РФ Владимир Путин и Ангелина Иванова - вдова полковника Дениса Иванова, награжденного званием Героя Российской Федерации (посмертно), на церемонии награждения государственными наградами Российской Федерации. 2 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Президент РФ Владимир Путин и Ангелина Иванова - вдова полковника Дениса Иванова, награжденного званием Героя Российской Федерации (посмертно), на церемонии награждения государственными наградами Российской Федерации. 2 августа 2023
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщался с семьями погибших в ходе спецоперации на церемонии вручения государственных наград в Кремле.
Среди награжденных - капитан Роман Воробьев и полковник Денис Иванов. Обоим присвоены звания Героя России, посмертно. Медали были переданы вдовам - Альбине Воробьевой и Ангелине Ивановой. Ангелина Иванова вышла за наградой с детьми - дочкой и сыном.
Вручив награды, Путин недолго, но побеседовал с каждой из них, пока их фотографировали. Уже после торжественной церемонии в зал вынесли шампанское. Глава государства в компании награжденных поднял бокал и пообщался с ними в неформальной обстановке.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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