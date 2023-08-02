https://ria.ru/20230802/geroi-1887789305.html
Путин пообщался с вдовами погибших на спецоперации Героев России
Путин пообщался с вдовами погибших на спецоперации Героев России - РИА Новости, 02.08.2023
Путин пообщался с вдовами погибших на спецоперации Героев России
Президент России Владимир Путин пообщался с семьями погибших в ходе спецоперации на церемонии вручения государственных наград в Кремле. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T14:37
2023-08-02T14:37
2023-08-02T16:05
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщался с семьями погибших в ходе спецоперации на церемонии вручения государственных наград в Кремле. Среди награжденных - капитан Роман Воробьев и полковник Денис Иванов. Обоим присвоены звания Героя России, посмертно. Медали были переданы вдовам - Альбине Воробьевой и Ангелине Ивановой. Ангелина Иванова вышла за наградой с детьми - дочкой и сыном. Вручив награды, Путин недолго, но побеседовал с каждой из них, пока их фотографировали. Уже после торжественной церемонии в зал вынесли шампанское. Глава государства в компании награжденных поднял бокал и пообщался с ними в неформальной обстановке.
https://ria.ru/20230720/tashkent-1885263242.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин пообщался с вдовами погибших на спецоперации Героев России
Путин пообщался с семьями погибших на спецоперации Героев России Воробьева и Иванова
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщался с семьями погибших в ходе спецоперации на церемонии вручения государственных наград в Кремле.
Среди награжденных - капитан Роман Воробьев и полковник Денис Иванов. Обоим присвоены звания Героя России, посмертно. Медали были переданы вдовам - Альбине Воробьевой и Ангелине Ивановой. Ангелина Иванова вышла за наградой с детьми - дочкой и сыном.
Вручив награды, Путин недолго, но побеседовал с каждой из них, пока их фотографировали. Уже после торжественной церемонии в зал вынесли шампанское. Глава государства в компании награжденных поднял бокал и пообщался с ними в неформальной обстановке.
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