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Путин заявил, что погибшие военные со званием Героя России, ушли не дрогнув - РИА Новости, 02.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:17 02.08.2023 (обновлено: 16:20 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/geroi-1887783753.html
Путин заявил, что погибшие военные со званием Героя России, ушли не дрогнув
Путин заявил, что погибшие военные со званием Героя России, ушли не дрогнув - РИА Новости, 02.08.2023
Путин заявил, что погибшие военные со званием Героя России, ушли не дрогнув
Президент России Владимир Путин, говоря о погибших участниках СВО - Героях России, заявил на церемонии вручения госнаград в Кремле, что они ушли как герои, не... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T14:17
2023-08-02T16:20
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о погибших участниках СВО - Героях России, заявил на церемонии вручения госнаград в Кремле, что они ушли как герои, не дрогнув и не отступив.&quot;Уважаемые друзья, благодарю вас за преданную службу России. Вы пришли на передовую с единой целью - быть в трудную минуту с отечеством и со своим народом, защитить наши идеалы, культуру, национальные интересы, отстоять священное право людей жить своей волей, своей жизнью, по заветам предков, продолжать их славные традиции, в основе которых готовность все сделать во имя любимой страны. Так поступили командир мотострелковой бригады полковник Денис Евгеньевич Иванов и командир штурмовой группы капитан Роман Александрович Воробьев&quot;, - сказал он.Путин отметил, что они сражались на разных направлениях специальной военной операции, с честью и отвагой выполняли поставленные задачи и своим примером поднимали дух боевых товарищей."Они ушли из жизни. Но ушли как герои. Не дрогнув и не отступив. Их имена навсегда останутся в летописи ратной славы нашей страны", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230712/nagrada-1883788340.html
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россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Путин заявил, что погибшие военные со званием Героя России, ушли не дрогнув

Путин заявил, что погибшие военные со званием Героя России, ушли не дрогнув и не отступив

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВладимир Путин на церемонии награждения государственными наградами Российской Федерации
Владимир Путин на церемонии награждения государственными наградами Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Владимир Путин на церемонии награждения государственными наградами Российской Федерации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о погибших участниках СВО - Героях России, заявил на церемонии вручения госнаград в Кремле, что они ушли как герои, не дрогнув и не отступив.
«

"Уважаемые друзья, благодарю вас за преданную службу России. Вы пришли на передовую с единой целью - быть в трудную минуту с отечеством и со своим народом, защитить наши идеалы, культуру, национальные интересы, отстоять священное право людей жить своей волей, своей жизнью, по заветам предков, продолжать их славные традиции, в основе которых готовность все сделать во имя любимой страны. Так поступили командир мотострелковой бригады полковник Денис Евгеньевич Иванов и командир штурмовой группы капитан Роман Александрович Воробьев", - сказал он.

Путин отметил, что они сражались на разных направлениях специальной военной операции, с честью и отвагой выполняли поставленные задачи и своим примером поднимали дух боевых товарищей.
"Они ушли из жизни. Но ушли как герои. Не дрогнув и не отступив. Их имена навсегда останутся в летописи ратной славы нашей страны", - сказал Путин.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир Путин
 
 
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