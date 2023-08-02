https://ria.ru/20230802/geroi-1887783753.html

Путин заявил, что погибшие военные со званием Героя России, ушли не дрогнув

Путин заявил, что погибшие военные со званием Героя России, ушли не дрогнув - РИА Новости, 02.08.2023

Путин заявил, что погибшие военные со званием Героя России, ушли не дрогнув

Президент России Владимир Путин, говоря о погибших участниках СВО - Героях России, заявил на церемонии вручения госнаград в Кремле, что они ушли как герои, не... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T14:17

2023-08-02T14:17

2023-08-02T16:20

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о погибших участниках СВО - Героях России, заявил на церемонии вручения госнаград в Кремле, что они ушли как герои, не дрогнув и не отступив."Уважаемые друзья, благодарю вас за преданную службу России. Вы пришли на передовую с единой целью - быть в трудную минуту с отечеством и со своим народом, защитить наши идеалы, культуру, национальные интересы, отстоять священное право людей жить своей волей, своей жизнью, по заветам предков, продолжать их славные традиции, в основе которых готовность все сделать во имя любимой страны. Так поступили командир мотострелковой бригады полковник Денис Евгеньевич Иванов и командир штурмовой группы капитан Роман Александрович Воробьев", - сказал он.Путин отметил, что они сражались на разных направлениях специальной военной операции, с честью и отвагой выполняли поставленные задачи и своим примером поднимали дух боевых товарищей."Они ушли из жизни. Но ушли как герои. Не дрогнув и не отступив. Их имена навсегда останутся в летописи ратной славы нашей страны", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230712/nagrada-1883788340.html

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россия, владимир путин