https://ria.ru/20230802/gas-1887835706.html

Закупочную цену российского газа для Молдавии снизят в августе

Закупочную цену российского газа для Молдавии снизят в августе - РИА Новости, 02.08.2023

Закупочную цену российского газа для Молдавии снизят в августе

Закупочная цена на природный газ, поставляемый "Газпромом" в Молдавию, в августе составит 527,68 доллара за тысячу кубометров, что примерно на 23 доллара ниже... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T17:42

2023-08-02T17:42

2023-08-02T17:42

экономика

молдавия

газпром

молдовагаз

кишинев

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КИШИНЕВ, 2 авг - РИА Новости. Закупочная цена на природный газ, поставляемый "Газпромом" в Молдавию, в августе составит 527,68 доллара за тысячу кубометров, что примерно на 23 доллара ниже по сравнению с июлем, сообщил в среду глава "Молдовагаза" Вадим Чебан в своем Telegram-канале. "В августе закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО "Газпром" в Республику Молдова, с учетом теплотворной способности, составит 527,68 доллара за тысячу кубометров", - написал Чебан в своем телеграм-канале. По его словам, весь объем газа от российского поставщика будет направлен для нужд "Тираспольтрансгаза" в Приднестровье. В июле закупочная цена российского газа составляла 550,60 доллара за тысячу кубометров, он был также направлен для нужд приднестровской компании "Тираспольтрансгаз". В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне дефицита газа и резкого удорожания энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Тарифы на газ в Молдавии выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В июне министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что власти страны не видят смысла в закупке природного газа у "Газпрома". По его словам, обе стороны не в полной мере выполняют свои обязательства. Кишинев ставит в вину "Газпрому" необоснованное сокращение объемов поставок, при этом молдавские власти так и не предоставили результаты обещанного аудита исторической задолженности компании "Молдовагаз". "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". Правительство Молдавии только в августе прошлого года заключило договор на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co. Ожидалось, что первые результаты аудита станут известны еще в январе-феврале, однако срок проведения проверки был продлен до апреля. В конце мая Чебан заявил, что результатов аудита нет, поскольку власти не оплатили его проведение.

https://ria.ru/20230716/moldovagaz-1884467517.html

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экономика, молдавия, газпром, молдовагаз, кишинев