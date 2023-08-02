https://ria.ru/20230802/fsb-1887726033.html

В Тамбовской области задержали мужчину, собиравшегося уехать воевать за ВСУ

В Тамбовской области задержали мужчину, собиравшегося уехать воевать за ВСУ - РИА Новости, 02.08.2023

В Тамбовской области задержали мужчину, собиравшегося уехать воевать за ВСУ

Силовики задержали жителя Тамбовской области, собиравшегося уехать воевать за ВСУ, возбуждено дело о приготовлении к госизмене, сообщает на сайте ЦОС ФСБ. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T09:49

2023-08-02T09:49

2023-08-02T10:39

россия

вооруженные силы украины

фсб

тамбовская область

происшествия

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Силовики задержали жителя Тамбовской области, собиравшегося уехать воевать за ВСУ, возбуждено дело о приготовлении к госизмене, сообщает на сайте ЦОС ФСБ. "Пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Тамбовской области, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника... Гражданин России в целях вступления в ряды ВСУ инициировал электронную переписку с представителями националистического формирования Украины, осуществляющего деятельность по набору и подготовке добровольцев из числа граждан России для участия в военных действиях против ВС России... Возбуждено уголовное дело по статье... "приготовление к государственной измене", - говорится в сообщении. Отмечается, что с апреля по июнь 2023 года подозреваемый искал и изучал специализированную литературу по тактической медицине, полевой фортификации, вооружению и военной технике, после чего попытался выехать на территорию Украины через Турцию, но был задержан сотрудниками ФСБ РФ.

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россия, вооруженные силы украины, фсб, тамбовская область, происшествия