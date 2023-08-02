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В Тамбовской области задержали мужчину, собиравшегося уехать воевать за ВСУ - РИА Новости, 02.08.2023
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09:49 02.08.2023 (обновлено: 10:39 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/fsb-1887726033.html
В Тамбовской области задержали мужчину, собиравшегося уехать воевать за ВСУ
В Тамбовской области задержали мужчину, собиравшегося уехать воевать за ВСУ - РИА Новости, 02.08.2023
В Тамбовской области задержали мужчину, собиравшегося уехать воевать за ВСУ
Силовики задержали жителя Тамбовской области, собиравшегося уехать воевать за ВСУ, возбуждено дело о приготовлении к госизмене, сообщает на сайте ЦОС ФСБ. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T09:49
2023-08-02T10:39
россия
вооруженные силы украины
фсб
тамбовская область
происшествия
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Силовики задержали жителя Тамбовской области, собиравшегося уехать воевать за ВСУ, возбуждено дело о приготовлении к госизмене, сообщает на сайте ЦОС ФСБ. "Пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Тамбовской области, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника... Гражданин России в целях вступления в ряды ВСУ инициировал электронную переписку с представителями националистического формирования Украины, осуществляющего деятельность по набору и подготовке добровольцев из числа граждан России для участия в военных действиях против ВС России... Возбуждено уголовное дело по статье... "приготовление к государственной измене", - говорится в сообщении. Отмечается, что с апреля по июнь 2023 года подозреваемый искал и изучал специализированную литературу по тактической медицине, полевой фортификации, вооружению и военной технике, после чего попытался выехать на территорию Украины через Турцию, но был задержан сотрудниками ФСБ РФ.
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россия, вооруженные силы украины, фсб, тамбовская область, происшествия
Россия, Вооруженные силы Украины, ФСБ, Тамбовская область, Происшествия
В Тамбовской области задержали мужчину, собиравшегося уехать воевать за ВСУ

ФСБ задержала жителя Тамбовской области, собиравшегося уехать воевать за ВСУ

© Пресс-служба ФСБ РФ | Перейти в медиабанкСотрудники ФСБ РФ ведут задержанного жителя Тамбовской области, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника
Сотрудники ФСБ РФ ведут задержанного жителя Тамбовской области, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника
© Пресс-служба ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
Сотрудники ФСБ РФ ведут задержанного жителя Тамбовской области, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Силовики задержали жителя Тамбовской области, собиравшегося уехать воевать за ВСУ, возбуждено дело о приготовлении к госизмене, сообщает на сайте ЦОС ФСБ.
«
"Пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Тамбовской области, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника... Гражданин России в целях вступления в ряды ВСУ инициировал электронную переписку с представителями националистического формирования Украины, осуществляющего деятельность по набору и подготовке добровольцев из числа граждан России для участия в военных действиях против ВС России... Возбуждено уголовное дело по статье... "приготовление к государственной измене", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с апреля по июнь 2023 года подозреваемый искал и изучал специализированную литературу по тактической медицине, полевой фортификации, вооружению и военной технике, после чего попытался выехать на территорию Украины через Турцию, но был задержан сотрудниками ФСБ РФ.
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РоссияВооруженные силы УкраиныФСБТамбовская областьПроисшествия
 
 
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