https://ria.ru/20230802/evro-1887754604.html

Курс евро на Мосбирже превысил 102 рубля

Курс евро на Мосбирже превысил 102 рубля - РИА Новости, 02.08.2023

Курс евро на Мосбирже превысил 102 рубля

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 102 рублей — впервые с 20 июля, следует из данных торговой площадки. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T12:05

2023-08-02T12:05

2023-08-02T13:44

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785807103_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_243eb541ebd587bd9e2209001b87a99b.jpg

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Курс евро на Московской бирже поднялся выше 102 рублей — впервые с 20 июля, следует из данных торговой площадки.Так, европейская валюта расчетами "завтра" по ситуации на 12:04 мск растет на 77 копеек, до 101,95 рубля. При этом минутами ранее ее курс достигал 102,015 рубля.Курс доллара растет на 55 копеек, до 92,88 рубля, юаня — на девять копеек, до 12,93 рубля.Как рассказал РИА Новости аналитик Егор Жильников из Промсвязьбанка, тенденция к ослаблению рубля постепенно формируется с конца июля. По его мнению, ключевое давление на национальную валюту продолжают оказывать опасения относительно дисбаланса спроса и предложения на рынке, вызванные отсутствием сигналов к улучшению показателей бюджета и счета текущих операций.

https://ria.ru/20230726/valyuta-1886447403.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа