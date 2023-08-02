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Курс евро на Мосбирже превысил 102 рубля - РИА Новости, 02.08.2023
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
12:05 02.08.2023 (обновлено: 13:44 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/evro-1887754604.html
Курс евро на Мосбирже превысил 102 рубля
Курс евро на Мосбирже превысил 102 рубля - РИА Новости, 02.08.2023
Курс евро на Мосбирже превысил 102 рубля
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 102 рублей — впервые с 20 июля, следует из данных торговой площадки. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T12:05
2023-08-02T13:44
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Курс евро на Московской бирже поднялся выше 102 рублей — впервые с 20 июля, следует из данных торговой площадки.Так, европейская валюта расчетами "завтра" по ситуации на 12:04 мск растет на 77 копеек, до 101,95 рубля. При этом минутами ранее ее курс достигал 102,015 рубля.Курс доллара растет на 55 копеек, до 92,88 рубля, юаня — на девять копеек, до 12,93 рубля.Как рассказал РИА Новости аналитик Егор Жильников из Промсвязьбанка, тенденция к ослаблению рубля постепенно формируется с конца июля. По его мнению, ключевое давление на национальную валюту продолжают оказывать опасения относительно дисбаланса спроса и предложения на рынке, вызванные отсутствием сигналов к улучшению показателей бюджета и счета текущих операций.
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экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Курс евро на Мосбирже превысил 102 рубля

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 102 рублей впервые с 20 июля

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЭлектронное табло со знаком евро
Электронное табло со знаком евро - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Электронное табло со знаком евро. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Курс евро на Московской бирже поднялся выше 102 рублей — впервые с 20 июля, следует из данных торговой площадки.
Так, европейская валюта расчетами "завтра" по ситуации на 12:04 мск растет на 77 копеек, до 101,95 рубля. При этом минутами ранее ее курс достигал 102,015 рубля.
Курс доллара растет на 55 копеек, до 92,88 рубля, юаня — на девять копеек, до 12,93 рубля.
Как рассказал РИА Новости аналитик Егор Жильников из Промсвязьбанка, тенденция к ослаблению рубля постепенно формируется с конца июля. По его мнению, ключевое давление на национальную валюту продолжают оказывать опасения относительно дисбаланса спроса и предложения на рынке, вызванные отсутствием сигналов к улучшению показателей бюджета и счета текущих операций.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржа
 
 
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