https://ria.ru/20230802/dtp-1887866940.html

"Камаз" раздавил легковушку под Пермью, два человека погибли

"Камаз" раздавил легковушку под Пермью, два человека погибли - РИА Новости, 02.08.2023

"Камаз" раздавил легковушку под Пермью, два человека погибли

Два человека погибли в ДТП на трассе в Пермском крае, когда грузовик раздавил автомобиль, сообщает краевая Госавтоинспекция. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T20:07

2023-08-02T20:07

2023-08-02T20:13

происшествия

пермь

авто

пермский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_0:89:3077:1820_1920x0_80_0_0_0076c44c7b4d0b25e092e61998de8d05.jpg

ПЕРМЬ, 2 авг - РИА Новости. Два человека погибли в ДТП на трассе в Пермском крае, когда грузовик раздавил автомобиль, сообщает краевая Госавтоинспекция. По данным ведомства, смертельное ДТП произошло на трассе Кукуштан — Чайковский 2 августа. Водитель грузового автомобиля "Камаз" выехал на "встречку" и столкнулся с автомобилем "Лада Калина". В результате автоаварии кузов легковушки был практически полностью раздавлен, уцелел только багажник. "Водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте. В настоящее время по данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230801/dtp-1887657373.html

пермь

пермский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пермь, авто, пермский край