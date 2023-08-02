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"Камаз" раздавил легковушку под Пермью, два человека погибли - РИА Новости, 02.08.2023
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20:07 02.08.2023 (обновлено: 20:13 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/dtp-1887866940.html
"Камаз" раздавил легковушку под Пермью, два человека погибли
"Камаз" раздавил легковушку под Пермью, два человека погибли - РИА Новости, 02.08.2023
"Камаз" раздавил легковушку под Пермью, два человека погибли
Два человека погибли в ДТП на трассе в Пермском крае, когда грузовик раздавил автомобиль, сообщает краевая Госавтоинспекция. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T20:07
2023-08-02T20:13
происшествия
пермь
авто
пермский край
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ПЕРМЬ, 2 авг - РИА Новости. Два человека погибли в ДТП на трассе в Пермском крае, когда грузовик раздавил автомобиль, сообщает краевая Госавтоинспекция. По данным ведомства, смертельное ДТП произошло на трассе Кукуштан — Чайковский 2 августа. Водитель грузового автомобиля "Камаз" выехал на "встречку" и столкнулся с автомобилем "Лада Калина". В результате автоаварии кузов легковушки был практически полностью раздавлен, уцелел только багажник. "Водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте. В настоящее время по данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении.
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происшествия, пермь, авто, пермский край
Происшествия, Пермь, Авто, Пермский край
"Камаз" раздавил легковушку под Пермью, два человека погибли

ГИБДД: "Камаз" раздавил ладу калину в ДТП на трассе в Пермском крае, погибли два человека

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ПЕРМЬ, 2 авг - РИА Новости. Два человека погибли в ДТП на трассе в Пермском крае, когда грузовик раздавил автомобиль, сообщает краевая Госавтоинспекция.
По данным ведомства, смертельное ДТП произошло на трассе Кукуштан — Чайковский 2 августа. Водитель грузового автомобиля "Камаз" выехал на "встречку" и столкнулся с автомобилем "Лада Калина". В результате автоаварии кузов легковушки был практически полностью раздавлен, уцелел только багажник.
"Водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте. В настоящее время по данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении.
Место ДТП на 1061 км автомобильной дороги М5 Урал в Самарской области - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
В ДТП на самарской трассе погибли два человека
1 августа, 17:48
 
ПроисшествияПермьАвтоПермский край
 
 
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