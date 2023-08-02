Сербию и Северную Македонию соединят скоростной железной дорогой
Вучич: Сербию и Северную Македонию соединит скоростная железная дорога
© Depositphotos.com / VladimirNenezicВид на Белград
© Depositphotos.com / VladimirNenezic
Вид на Белград. Архивное фото
БЕЛГРАД, 2 авг - РИА Новости. Строящаяся в Сербии скоростная железная дорога соединит страну с соседней Северной Македонией, власти двух государств работают над объединением транспортных систем, заявил сербский президент Александр Вучич.
Вучич и северомакедонский президент Стево Пендаровски в среду встретились на торжествах в средневековом монастыре Прохор Пчиньски близ одноименного пункта пограничного перехода между странами. Главный государственный праздник Северной Македонии - День республики, связанный с Илинденским восстанием в городе Крушево против Османской империи в 1903 году, - торжественно отмечается в Ильин день 2 августа. Также 2 августа 1944 года в монастыре Прохор Пчиньски состоялось Антифашистское собрание по народному освобождению Македонии, положившее начало современной государственности республики.
"Мы сейчас разговариваем о соединении железной дороги, построим скоростное полотно Белград - Ниш, начинаются работы на участке в 23 километра Ниш - Брестовац, это 60-70 миллионов евро. Еще 450 миллионов евро будет стоить железная дорога до Прешево, пограничного перехода с Северной Македонией", - заявил президент Сербии собравшимся и добавил, что у братских народов не осталось открытых вопросов после признания Сербской православной церковью автокефалии Македонской православной церкви.
По данным сербских властей, годовой товарооборот с Северной Македонией составляет около 1,5 миллиарда евро, сотрудничество развивается.
ЕС в феврале предоставил Сербии первый безвозмездный транш в размере 610 миллионов евро на строительство участка скоростной железной дороги от столицы на юг страны в рамках финансового пакета для железнодорожной части европейского транспортного коридора 10. Общий объем проекта - 2,775 миллиарда евро.
Скоростная железная дорога Белград - Ниш протяженностью 230 километров строится в три отрезка, средства обеспечивают EIB, Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) и прямая дотация ЕС, а также бюджет Сербии. Строительство планируется завершить до 2029 года.