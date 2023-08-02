https://ria.ru/20230802/doroga-1887839458.html

Сербию и Северную Македонию соединят скоростной железной дорогой

Сербию и Северную Македонию соединят скоростной железной дорогой - РИА Новости, 02.08.2023

Сербию и Северную Македонию соединят скоростной железной дорогой

Строящаяся в Сербии скоростная железная дорога соединит страну с соседней Северной Македонией, власти двух государств работают над объединением транспортных... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T17:52

2023-08-02T17:52

2023-08-02T17:52

в мире

сербия

северная македония

стево пендаровски

александр вучич

сербская православная церковь

европейский банк реконструкции и развития

белград (город)

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БЕЛГРАД, 2 авг - РИА Новости. Строящаяся в Сербии скоростная железная дорога соединит страну с соседней Северной Македонией, власти двух государств работают над объединением транспортных систем, заявил сербский президент Александр Вучич. Вучич и северомакедонский президент Стево Пендаровски в среду встретились на торжествах в средневековом монастыре Прохор Пчиньски близ одноименного пункта пограничного перехода между странами. Главный государственный праздник Северной Македонии - День республики, связанный с Илинденским восстанием в городе Крушево против Османской империи в 1903 году, - торжественно отмечается в Ильин день 2 августа. Также 2 августа 1944 года в монастыре Прохор Пчиньски состоялось Антифашистское собрание по народному освобождению Македонии, положившее начало современной государственности республики. "Мы сейчас разговариваем о соединении железной дороги, построим скоростное полотно Белград - Ниш, начинаются работы на участке в 23 километра Ниш - Брестовац, это 60-70 миллионов евро. Еще 450 миллионов евро будет стоить железная дорога до Прешево, пограничного перехода с Северной Македонией", - заявил президент Сербии собравшимся и добавил, что у братских народов не осталось открытых вопросов после признания Сербской православной церковью автокефалии Македонской православной церкви. По данным сербских властей, годовой товарооборот с Северной Македонией составляет около 1,5 миллиарда евро, сотрудничество развивается. ЕС в феврале предоставил Сербии первый безвозмездный транш в размере 610 миллионов евро на строительство участка скоростной железной дороги от столицы на юг страны в рамках финансового пакета для железнодорожной части европейского транспортного коридора 10. Общий объем проекта - 2,775 миллиарда евро. Скоростная железная дорога Белград - Ниш протяженностью 230 километров строится в три отрезка, средства обеспечивают EIB, Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) и прямая дотация ЕС, а также бюджет Сербии. Строительство планируется завершить до 2029 года.

https://ria.ru/20230726/trassa-1886386558.html

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html

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в мире, сербия, северная македония, стево пендаровски, александр вучич, сербская православная церковь, европейский банк реконструкции и развития, белград (город), евросоюз