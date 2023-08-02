https://ria.ru/20230802/doma-1887723193.html

Более 80 процентов жилых домов подготовили к отопительному сезону в Москве

Более 80 процентов жилых домов подготовили к отопительному сезону в Москве - РИА Новости, 02.08.2023

Более 80 процентов жилых домов подготовили к отопительному сезону в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к осенне-зимнему периоду более 80% многоквартирных домов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T09:26

2023-08-02T09:26

2023-08-02T09:26

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петр бирюков

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к осенне-зимнему периоду более 80% многоквартирных домов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "Продолжается масштабная работа по подготовке к новому отопительному сезону, в ней задействованы сотрудники всех ресурсоснабжающих предприятий и организаций города. В настоящее время уже полностью подготовили 27,6 тысячи жилых домов, что составляет свыше 80% от общего плана", - заявил он. Бирюков напомнил, что особое внимание уделяется проверке тепловых сетей, на них с середины мая по сентябрь проходят температурные и гидравлические испытания. Они позволяют выявить ненадежные участки трубопроводов и своевременно их отремонтировать, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон. "Всего к осенне-зимнему периоду будут подготовлены более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов. Все мероприятия идут в соответствии с графиком и будут завершены в установленный срок - до 1 сентября", - добавил он. Заммэра сообщил, что энергетики уже подготовили более 12 тысяч километров тепловых сетей, отремонтировали 110 тепловых станций и котельных, 7,5 тысячи тепловых пунктов, свыше 160 километров воздушных линий электропередачи, 1,3 тысячи силовых трансформаторных подстанций, провели профилактический ремонт 20 насосно-перекачивающих станций. Сотрудники АО "Мосводоканал" организовали профилактический осмотр 11,6 тысячи километров водопроводных и 4,2 тысячи километров канализационных сетей, отремонтировали 114 пожарных гидрантов и более 3 тысяч колодцев. Специалисты АО "Мосгаз" завершили профилактический ремонт более 3 тысяч километров наружных газопроводов и реконструировали еще свыше 24,4 километров.

https://ria.ru/20230725/goszhilinspektsiya-1886236144.html

https://ria.ru/20230706/otoplenie-1882507209.html

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общество, москва, петр бирюков, мосводоканал, мосгаз