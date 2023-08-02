https://ria.ru/20230802/dokhody-1887867770.html

Реальные располагаемые доходы россиян во II квартале выросли на 5,3%

Реальные располагаемые доходы россиян во II квартале выросли на 5,3% - РИА Новости, 02.08.2023

Реальные располагаемые доходы россиян во II квартале выросли на 5,3%

Реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале ускорили рост до 5,3% в годовом выражении с 4,4% в первом, по итогам шести месяцев - выросли на 4,7%,... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T20:17

2023-08-02T20:17

2023-08-02T20:17

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

экономика

цены на нефть

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости/Прайм. Реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале ускорили рост до 5,3% в годовом выражении с 4,4% в первом, по итогам шести месяцев - выросли на 4,7%, свидетельствуют данные Росстата. Реальные располагаемые денежные доходы - это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию. "Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, во втором квартале 2023 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 5,3%", - говорится в сообщении. В публикации Росстата вновь уточнены данные по динамике реальных располагаемых доходов россиян в течение 2022 года. Так, в первом квартале они выросли в годовом выражении на 2% (по прежней оценке снижались на 0,5%), во втором - показали нулевую динамику (сохранена прежняя оценка), в третьем - спад составил 5,3% (как и ранее), в четвертом - снизились на 0,2% (по прежней оценке, был рост на 1,5%). При этом оценка реальных располагаемых доходов по итогам 2022 года осталась прежней - снижение на 1%. Росстат указал, что данные уточнены по сравнению с ранее опубликованными в связи с корректировкой отдельных показателей банковской статистики. Вслед за данными 2022 года уточнена и динамика текущего. Так, по новой оценке, рост реальных располагаемых доходов в первом квартале составил 4,4% вместо роста на 0,1%. Минэкономразвития ожидает, что реальные располагаемые доходы россиян в текущем году вырастут на 3,4%.

https://ria.ru/20230724/byudzhet-1885930878.html

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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика, цены на нефть