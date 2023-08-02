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Реальные располагаемые доходы россиян во II квартале выросли на 5,3%
Реальные располагаемые доходы россиян во II квартале выросли на 5,3% - РИА Новости, 02.08.2023
Реальные располагаемые доходы россиян во II квартале выросли на 5,3%
Реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале ускорили рост до 5,3% в годовом выражении с 4,4% в первом, по итогам шести месяцев - выросли на 4,7%,... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T20:17
2023-08-02T20:17
2023-08-02T20:17
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости/Прайм. Реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале ускорили рост до 5,3% в годовом выражении с 4,4% в первом, по итогам шести месяцев - выросли на 4,7%, свидетельствуют данные Росстата. Реальные располагаемые денежные доходы - это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию. "Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, во втором квартале 2023 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 5,3%", - говорится в сообщении. В публикации Росстата вновь уточнены данные по динамике реальных располагаемых доходов россиян в течение 2022 года. Так, в первом квартале они выросли в годовом выражении на 2% (по прежней оценке снижались на 0,5%), во втором - показали нулевую динамику (сохранена прежняя оценка), в третьем - спад составил 5,3% (как и ранее), в четвертом - снизились на 0,2% (по прежней оценке, был рост на 1,5%). При этом оценка реальных располагаемых доходов по итогам 2022 года осталась прежней - снижение на 1%. Росстат указал, что данные уточнены по сравнению с ранее опубликованными в связи с корректировкой отдельных показателей банковской статистики. Вслед за данными 2022 года уточнена и динамика текущего. Так, по новой оценке, рост реальных располагаемых доходов в первом квартале составил 4,4% вместо роста на 0,1%. Минэкономразвития ожидает, что реальные располагаемые доходы россиян в текущем году вырастут на 3,4%.
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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика, цены на нефть
Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Экономика, Цены на нефть
Реальные располагаемые доходы россиян во II квартале выросли на 5,3%
Росстат: реальные располагаемые доходы россиян во II квартале ускорили рост до 5,3%
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости/Прайм. Реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале ускорили рост до 5,3% в годовом выражении с 4,4% в первом, по итогам шести месяцев - выросли на 4,7%, свидетельствуют данные Росстата.
Реальные располагаемые денежные доходы - это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.
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"Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, во втором квартале 2023 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 5,3%", - говорится в сообщении.
В публикации Росстата вновь уточнены данные по динамике реальных располагаемых доходов россиян в течение 2022 года. Так, в первом квартале они выросли в годовом выражении на 2% (по прежней оценке снижались на 0,5%), во втором - показали нулевую динамику (сохранена прежняя оценка), в третьем - спад составил 5,3% (как и ранее), в четвертом - снизились на 0,2% (по прежней оценке, был рост на 1,5%). При этом оценка реальных располагаемых доходов по итогам 2022 года осталась прежней - снижение на 1%.
Росстат указал, что данные уточнены по сравнению с ранее опубликованными в связи с корректировкой отдельных показателей банковской статистики.
Вслед за данными 2022 года уточнена и динамика текущего. Так, по новой оценке, рост реальных располагаемых доходов в первом квартале составил 4,4% вместо роста на 0,1%.
Минэкономразвития
ожидает, что реальные располагаемые доходы россиян в текущем году вырастут на 3,4%.
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