https://ria.ru/20230802/dismorfiya-1887752560.html

"Правда тела". Дисморфофобия – как портит жизнь озабоченность внешностью

"Правда тела". Дисморфофобия – как портит жизнь озабоченность внешностью - РИА Новости, 02.08.2023

"Правда тела". Дисморфофобия – как портит жизнь озабоченность внешностью

Культ спортивного тела привёл к тому, что многие недовольны не просто собственной физической формой, но и телосложением, доставшимся от природы. Что такое дисморфофобия, почему по опасности для здоровья она соизмерима с анорексией, и чем здоровая забота о внешности отличается от психического расстройства?

2023-08-02T12:00

2023-08-02T12:00

2023-08-02T12:04

правда тела

подкаст

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"Правда тела". Дисморфофобия – как портит жизнь озабоченность внешностью Культ спортивного тела привёл к тому, что многие недовольны не просто собственной физической формой, но и телосложением, доставшимся от природы. Что такое дисморфофобия, почему по опасности для здоровья она соизмерима с анорексией, и чем здоровая забота о внешности отличается от психического расстройства? audio/mpeg

"Правда тела". Дисморфофобия – как портит жизнь озабоченность внешностью Культ спортивного тела привёл к тому, что многие недовольны не просто собственной физической формой, но и телосложением, доставшимся от природы. Что такое дисморфофобия, почему по опасности для здоровья она соизмерима с анорексией, и чем здоровая забота о внешности отличается от психического расстройства? audio/mpeg

Как лечат чрезмерную озабоченность собственной внешностью и к чему может привести такое состояние - рассказывает кандидат психологических наук, клинический психолог Наталья Фомичева.1.40 определяемся с терминами3.10 целлюлит - это другое5.50 зачем нам идеальное тело7.10 как себя чувствует человек с дисморфией8.12 импланты в икроножные мышцы 9.20 как появляется расстройство11.00 древнегреческие атлеты и дисморфофобия13:25 почему это расстройство 15.40 надо ли лечить? 18.50 как в расстройстве участвует пластическая хирургия Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеКак и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Олег ГрабовскийСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.

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