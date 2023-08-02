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"Правда тела". Дисморфофобия – как портит жизнь озабоченность внешностью
"Правда тела". Дисморфофобия – как портит жизнь озабоченность внешностью - РИА Новости, 02.08.2023
"Правда тела". Дисморфофобия – как портит жизнь озабоченность внешностью
Культ спортивного тела привёл к тому, что многие недовольны не просто собственной физической формой, но и телосложением, доставшимся от природы. Что такое дисморфофобия, почему по опасности для здоровья она соизмерима с анорексией, и чем здоровая забота о внешности отличается от психического расстройства?
2023-08-02T12:00
2023-08-02T12:00
2023-08-02T12:04
правда тела
подкаст
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"Правда тела". Дисморфофобия – как портит жизнь озабоченность внешностью
Культ спортивного тела привёл к тому, что многие недовольны не просто собственной физической формой, но и телосложением, доставшимся от природы. Что такое дисморфофобия, почему по опасности для здоровья она соизмерима с анорексией, и чем здоровая забота о внешности отличается от психического расстройства?
audio/mpeg
"Правда тела". Дисморфофобия – как портит жизнь озабоченность внешностью
Культ спортивного тела привёл к тому, что многие недовольны не просто собственной физической формой, но и телосложением, доставшимся от природы. Что такое дисморфофобия, почему по опасности для здоровья она соизмерима с анорексией, и чем здоровая забота о внешности отличается от психического расстройства?
audio/mpeg
Как лечат чрезмерную озабоченность собственной внешностью и к чему может привести такое состояние - рассказывает кандидат психологических наук, клинический психолог Наталья Фомичева.1.40 определяемся с терминами3.10 целлюлит - это другое5.50 зачем нам идеальное тело7.10 как себя чувствует человек с дисморфией8.12 импланты в икроножные мышцы 9.20 как появляется расстройство11.00 древнегреческие атлеты и дисморфофобия13:25 почему это расстройство 15.40 надо ли лечить? 18.50 как в расстройстве участвует пластическая хирургия Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеКак и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Олег ГрабовскийСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
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подкаст, аудио
"Правда тела". Дисморфофобия – как портит жизнь озабоченность внешностью
Культ спортивного тела привёл к тому, что многие недовольны не просто собственной физической формой, но и телосложением, доставшимся от природы. Что такое дисморфофобия, почему по опасности для здоровья она соизмерима с анорексией, и чем здоровая забота о внешности отличается от психического расстройства?
Как лечат чрезмерную озабоченность собственной внешностью и к чему может привести такое состояние - рассказывает кандидат психологических наук, клинический психолог Наталья Фомичева.
1.40 определяемся с терминами
3.10 целлюлит - это другое
5.50 зачем нам идеальное тело
7.10 как себя чувствует человек с дисморфией
8.12 импланты в икроножные мышцы
9.20 как появляется расстройство
11.00 древнегреческие атлеты и дисморфофобия
13:25 почему это расстройство
18.50 как в расстройстве участвует пластическая хирургия
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