https://ria.ru/20230802/dezertir-1887799473.html

Разговор Хабирова с мужчиной, угрожавшим взорвать гранату, попал на видео

Разговор Хабирова с мужчиной, угрожавшим взорвать гранату, попал на видео - РИА Новости, 02.08.2023

Разговор Хабирова с мужчиной, угрожавшим взорвать гранату, попал на видео

Глава Башкирии Радий Хабиров уговорил сдаться дезертира, угрожавшего взорвать гранату, заявив, что ему дорога его жизнь, следует из кадров переговоров. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T15:22

2023-08-02T15:22

2023-08-02T15:23

радий хабиров

происшествия

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УФА, 2 авг – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров уговорил сдаться дезертира, угрожавшего взорвать гранату, заявив, что ему дорога его жизнь, следует из кадров переговоров. Ранее источник РИА Новости в экстренных службах Башкирии сообщал, что военнослужащий 1984 года рождения, которого после дезертирства везли на экспертизу к психиатру, угрожает взорвать гранаты на Нагаевском шоссе. Дорогу закрыли, с мужчиной вели переговоры. На место инцидента приехал Хабиров, после разговора с которым он сдался правоохранителям. В переговорах также участвовали два росгвардейца. В пресс-службе главы региона поделились видеозаписью момента переговоров Хабирова с дезертиром. "Слушай, мне на самом деле твоя жизнь дорога. Ты попал в беду на самом деле, я тебе помочь хочу", - обратился глава Башкирии к нему. Мужчина спросил, закончатся ли его проблемы, если он положит гранату. "Твоя беда закончится точно, но, когда ты стоишь с гранатой, это уже угроза, ты должен понимать это. Давай сделаем так. Посмотри на меня, отойди туда и положи (гранату – ред.), никто не заберет, захочешь, вернешься и заберешь. Все уйдут. Мы с тобой вот здесь сядем и поговорим", - сказал Хабиров. На следующих кадрах глава региона подходит к мужчине, они здороваются за руку. В другой видеозаписи зафиксирован момент, как Хабиров из своего рабочего кабинета разговаривает по телефону с виновником переполоха и просит его "не наломать дров". "Я твердо вам обещаю, что сам лично вами буду заниматься. Сейчас подъеду, нормально поговорим. Ильдар, я же старше вас, никогда не обманываю, если есть доверие ко мне, я предлагаю - выеду, и мы все обсудим", - говорит Хабиров.

https://ria.ru/20230727/terakty-1886612078.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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радий хабиров, происшествия