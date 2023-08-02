https://ria.ru/20230802/dezertir-1887770270.html

Уфимский дезертир, угрожавший взорвать гранаты, сдался

Уфимский дезертир, угрожавший взорвать гранаты, сдался - РИА Новости, 02.08.2023

Уфимский дезертир, угрожавший взорвать гранаты, сдался

Дезертир, угрожавший взорвать гранаты под Уфой, сдался силовикам после разговора с главой Башкирии Радием Хабировым, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T13:24

2023-08-02T13:24

2023-08-02T16:05

уфа

радий хабиров

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УФА, 2 авг — РИА Новости. Дезертир, угрожавший взорвать гранаты под Уфой, сдался силовикам после разговора с главой Башкирии Радием Хабировым, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя региона."Да, подтверждаем", — ответили там на соответствующий вопрос агентства.По информации источника РИА Новости в экстренных службах Башкирии, утром военнослужащего 1984 года рождения везли на психиатрическую экспертизу в поселок Базилевка. Экспертиза назначалась в рамках уголовного дела об оставлении части. По дороге к психиатру дезертир достал гранаты и начал угрожать взрывом.Нагаевское шоссе перекрыли. Хабиров приехал на место происшествия и лично вступил с военнослужащим в переговоры.Вскоре на шоссе возобновили движение.Позже в пресс-службе регионального управления Росгвардии уточнили, что мужчину уговорили сдаться два офицера, участвовавшие в переговорах. Гранату изъяли и отправили на исследование.

https://ria.ru/20230802/dezertir-1887799473.html

https://ria.ru/20230802/khabirov-1887799351.html

уфа

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

уфа, радий хабиров