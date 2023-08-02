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Уфимский дезертир, угрожавший взорвать гранаты, сдался - РИА Новости, 02.08.2023
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13:24 02.08.2023 (обновлено: 16:05 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/dezertir-1887770270.html
Уфимский дезертир, угрожавший взорвать гранаты, сдался
Уфимский дезертир, угрожавший взорвать гранаты, сдался - РИА Новости, 02.08.2023
Уфимский дезертир, угрожавший взорвать гранаты, сдался
Дезертир, угрожавший взорвать гранаты под Уфой, сдался силовикам после разговора с главой Башкирии Радием Хабировым, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T13:24
2023-08-02T16:05
уфа
радий хабиров
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УФА, 2 авг — РИА Новости. Дезертир, угрожавший взорвать гранаты под Уфой, сдался силовикам после разговора с главой Башкирии Радием Хабировым, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя региона."Да, подтверждаем", — ответили там на соответствующий вопрос агентства.По информации источника РИА Новости в экстренных службах Башкирии, утром военнослужащего 1984 года рождения везли на психиатрическую экспертизу в поселок Базилевка. Экспертиза назначалась в рамках уголовного дела об оставлении части. По дороге к психиатру дезертир достал гранаты и начал угрожать взрывом.Нагаевское шоссе перекрыли. Хабиров приехал на место происшествия и лично вступил с военнослужащим в переговоры.Вскоре на шоссе возобновили движение.Позже в пресс-службе регионального управления Росгвардии уточнили, что мужчину уговорили сдаться два офицера, участвовавшие в переговорах. Гранату изъяли и отправили на исследование.
https://ria.ru/20230802/dezertir-1887799473.html
https://ria.ru/20230802/khabirov-1887799351.html
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уфа, радий хабиров
Уфа, Радий Хабиров
Уфимский дезертир, угрожавший взорвать гранаты, сдался

Угрожавший взорвать гранаты под Уфой дезертир сдался силовикам после разговора с Хабировым

Глава Башкирии Радий Хабиров во время переговоров с дезертиром, угрожавшим взорвать гранаты под Уфой
Глава Башкирии Радий Хабиров во время переговоров с дезертиром, угрожавшим взорвать гранаты под Уфой
Глава Башкирии Радий Хабиров во время переговоров с дезертиром, угрожавшим взорвать гранаты под Уфой. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 2 авг — РИА Новости. Дезертир, угрожавший взорвать гранаты под Уфой, сдался силовикам после разговора с главой Башкирии Радием Хабировым, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя региона.
"Да, подтверждаем", — ответили там на соответствующий вопрос агентства.
Кадр записи камеры видеонаблюдения на Нагаевском шоссе в районе Уфы
Разговор Хабирова с мужчиной, угрожавшим взорвать гранату, попал на видео
15:22
По информации источника РИА Новости в экстренных службах Башкирии, утром военнослужащего 1984 года рождения везли на психиатрическую экспертизу в поселок Базилевка. Экспертиза назначалась в рамках уголовного дела об оставлении части. По дороге к психиатру дезертир достал гранаты и начал угрожать взрывом.
Нагаевское шоссе перекрыли. Хабиров приехал на место происшествия и лично вступил с военнослужащим в переговоры.
Вскоре на шоссе возобновили движение.
Позже в пресс-службе регионального управления Росгвардии уточнили, что мужчину уговорили сдаться два офицера, участвовавшие в переговорах. Гранату изъяли и отправили на исследование.
Глава Башкирии Радий Хабиров
Хабиров пообещал помогать мужчине с гранатой, которого он убедил сдаться
15:22
 
УфаРадий Хабиров
 
 
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