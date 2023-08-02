Рейтинг@Mail.ru
Глава Башкирии выехал к дезертиру, угрожающему взорвать гранату - РИА Новости, 02.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:57 02.08.2023 (обновлено: 13:30 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/dezertir-1887765774.html
Глава Башкирии выехал к дезертиру, угрожающему взорвать гранату
Глава Башкирии выехал к дезертиру, угрожающему взорвать гранату - РИА Новости, 02.08.2023
Глава Башкирии выехал к дезертиру, угрожающему взорвать гранату
Глава Башкирии Радий Хабиров выехал на место проведения переговоров с дезертиром, которой угрожает взорвать гранаты на шоссе в Уфе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T12:57
2023-08-02T13:30
уфа
происшествия
радий хабиров
республика башкортостан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878401138_0:261:3175:2047_1920x0_80_0_0_0b461c80acf66543e10947c96ef2321c.jpg
УФА, 2 авг — РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров выехал на место проведения переговоров с дезертиром, которой угрожает взорвать гранаты на шоссе в Уфе, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя региона.По информации источника агентства в экстренных службах Башкирии, утром военнослужащего 1984 года рождения везли на психиатрическую экспертизу в поселок Базилевка. Против него возбудили уголовное дело об оставлении части. По дороге к психиатру дезертир достал гранаты и начал угрожать взрывом. Шоссе перекрыли, около трассы стоят несколько полицейских машин и скорая помощь.
https://ria.ru/20230602/dezertir-1875714906.html
уфа
республика башкортостан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878401138_223:0:2952:2047_1920x0_80_0_0_e20e0af97f9d1070980d29fadb90bcd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
уфа, происшествия, радий хабиров, республика башкортостан
Уфа, Происшествия, Радий Хабиров, Республика Башкортостан
Глава Башкирии выехал к дезертиру, угрожающему взорвать гранату

Глава Башкирии Хабиров выехал для переговоров с угрожающим взорвать гранату дезертиром

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Башкирии Радий Хабиров
Глава Башкирии Радий Хабиров
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Глава Башкирии Радий Хабиров. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 2 авг — РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров выехал на место проведения переговоров с дезертиром, которой угрожает взорвать гранаты на шоссе в Уфе, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя региона.
По информации источника агентства в экстренных службах Башкирии, утром военнослужащего 1984 года рождения везли на психиатрическую экспертизу в поселок Базилевка. Против него возбудили уголовное дело об оставлении части. По дороге к психиатру дезертир достал гранаты и начал угрожать взрывом.
Шоссе перекрыли, около трассы стоят несколько полицейских машин и скорая помощь.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
В Петербурге задержали дезертира, находящегося в федеральном розыске
2 июня, 11:09
 
УфаПроисшествияРадий ХабировРеспублика Башкортостан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала