https://ria.ru/20230802/dezertir-1887765774.html
Глава Башкирии выехал к дезертиру, угрожающему взорвать гранату
Глава Башкирии выехал к дезертиру, угрожающему взорвать гранату - РИА Новости, 02.08.2023
Глава Башкирии выехал к дезертиру, угрожающему взорвать гранату
Глава Башкирии Радий Хабиров выехал на место проведения переговоров с дезертиром, которой угрожает взорвать гранаты на шоссе в Уфе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T12:57
2023-08-02T12:57
2023-08-02T13:30
уфа
происшествия
радий хабиров
республика башкортостан
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УФА, 2 авг — РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров выехал на место проведения переговоров с дезертиром, которой угрожает взорвать гранаты на шоссе в Уфе, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя региона.По информации источника агентства в экстренных службах Башкирии, утром военнослужащего 1984 года рождения везли на психиатрическую экспертизу в поселок Базилевка. Против него возбудили уголовное дело об оставлении части. По дороге к психиатру дезертир достал гранаты и начал угрожать взрывом. Шоссе перекрыли, около трассы стоят несколько полицейских машин и скорая помощь.
https://ria.ru/20230602/dezertir-1875714906.html
уфа
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уфа, происшествия, радий хабиров, республика башкортостан
Уфа, Происшествия, Радий Хабиров, Республика Башкортостан
Глава Башкирии выехал к дезертиру, угрожающему взорвать гранату
Глава Башкирии Хабиров выехал для переговоров с угрожающим взорвать гранату дезертиром
УФА, 2 авг — РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров выехал на место проведения переговоров с дезертиром, которой угрожает взорвать гранаты на шоссе в Уфе, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя региона.
По информации источника агентства в экстренных службах Башкирии, утром военнослужащего 1984 года рождения везли на психиатрическую экспертизу в поселок Базилевка. Против него возбудили уголовное дело об оставлении части. По дороге к психиатру дезертир достал гранаты и начал угрожать взрывом.
Шоссе перекрыли, около трассы стоят несколько полицейских машин и скорая помощь.
В Петербурге задержали дезертира, находящегося в федеральном розыске