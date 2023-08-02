https://ria.ru/20230802/dezertir-1887765774.html

Глава Башкирии выехал к дезертиру, угрожающему взорвать гранату

Глава Башкирии выехал к дезертиру, угрожающему взорвать гранату - РИА Новости, 02.08.2023

Глава Башкирии выехал к дезертиру, угрожающему взорвать гранату

Глава Башкирии Радий Хабиров выехал на место проведения переговоров с дезертиром, которой угрожает взорвать гранаты на шоссе в Уфе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T12:57

2023-08-02T12:57

2023-08-02T13:30

уфа

происшествия

радий хабиров

республика башкортостан

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УФА, 2 авг — РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров выехал на место проведения переговоров с дезертиром, которой угрожает взорвать гранаты на шоссе в Уфе, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя региона.По информации источника агентства в экстренных службах Башкирии, утром военнослужащего 1984 года рождения везли на психиатрическую экспертизу в поселок Базилевка. Против него возбудили уголовное дело об оставлении части. По дороге к психиатру дезертир достал гранаты и начал угрожать взрывом. Шоссе перекрыли, около трассы стоят несколько полицейских машин и скорая помощь.

https://ria.ru/20230602/dezertir-1875714906.html

уфа

республика башкортостан

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Кирилл Волков

уфа, происшествия, радий хабиров, республика башкортостан