https://ria.ru/20230802/desantniki-1887651664.html
"Не дали им форсировать Днепр". Кто воюет на самых горячих участках фронта
"Не дали им форсировать Днепр". Кто воюет на самых горячих участках фронта - РИА Новости, 02.08.2023
"Не дали им форсировать Днепр". Кто воюет на самых горячих участках фронта
Профессиональный праздник отмечают солдаты, офицеры и прапорщики Воздушно-десантных войск. Многие — на передовой. "Крылатая пехота" участвует в военной операции РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T08:00
2023-08-02T08:00
2023-08-02T08:02
специальная военная операция на украине
безопасность
киев
киевская область
белоруссия
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
главное разведывательное управление рф
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865761251_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_96e19016d2e3ef6cb4d687b7d1249235.jpg
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Профессиональный праздник отмечают солдаты, офицеры и прапорщики Воздушно-десантных войск. Многие — на передовой. "Крылатая пехота" участвует в военной операции с первых дней. О том, какие боевые задачи решают десантники, — в материале РИА Новости.Десантный дебютСамой громкой и известной операцией ВДВ последних лет стал захват аэродрома под Гостомелем Киевской области в первые дни украинской кампании. По сути, именно с него началась активная фаза боевых действий. В ночь на 24 февраля 2022-го десятки ударных вертолетов атаковали позиции ПВО и тем самым изолировали район.Следом со стороны Белоруссии вошли транспортные Ми-8 и Ми-17 и высадили тактический десант — около 200 бойцов.Подразделения быстро рассредоточились по территории аэродрома. По данным Минобороны, сразу после высадки удалось уничтожить до 200 солдат ВСУ. Сказывался эффект внезапности: удара так близко к столице попросту не ожидали. Десантники захватили все ключевые объекты и заняли глухую оборону, ожидая подкрепления.Киев быстро опомнился и начал действовать. Аэродром окружили 4-й бригадой оперативного назначения Нацгвардии, вооруженной танками Т-64БВ, артиллерией и дронами. Поддержку оказывали 3-й отдельный полк специального назначения, спецназ ГУР и силы территориальной обороны. Украинцы открыли по десантникам шквальный огонь из всего, что могло стрелять. По аэродрому Антонов также били два самолета Су-24М."Крылатая пехота", несмотря на потери, отбила атаки. Стратегически важный объект удерживали до конца марта — пока не поступил приказ организованно отойти из Киевской области. Все детали гостомельского десанта станут известны широкой общественности еще очень нескоро. Однако операция стала громкой. Окруженные с четырех сторон бойцы были вооружены лишь БМД.От Киева до ХерсонаСегодня на различных направлениях заняты все дивизии и бригады ВДВ. Десантники также обкатывают новые виды вооружения и тактические схемы. В частности, именно они первыми стали массово применять дроны-камикадзе "Ланцет". С их подачи операторов этих БПЛА стали называть "иксоводами".Старейшее соединение ВДВ — псковская 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия воевала на Киевском направлении. Позже ее части перебросили в ЛНР на рубеж Кременная — Сватово. Сейчас 76-я входит в группировку "Центр" и наступает на Лиманском направлении. Десантники ведут тяжелые бои в районе Торского выступа, где российским войскам удалось вклиниться в оборону украинцев.Ивановская 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия также участвовала в Киевской операции. Ныне входит в объединение "Юг" и бьется на Артемовском направлении. Именно ее военнослужащие прикрывали фланги ЧВК "Вагнер", штурмовавшей Артемовск.Сейчас бойцы занимают окружающие город высоты. Этот участок фронта — один из самых горячих, так как вэсэушники активно применяют кассетные боеприпасы.Вместе с 98-й направление держит тульская 106-я гвардейская воздушно-десантная дивизия. Минувшей весной соединение усилили 119-м парашютно-десантным полком. В боевых порядках с туляками стоят бойцы ульяновской 31-й, уссурийской 83-й и улан-удэнской 11-й отдельных гвардейских десантно-штурмовых бригад.Подразделения новороссийской 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии развернули в Крыму еще в 2017-м. После начала СВО они воевали на Херсонском направлении. Сейчас обороняют позиции в районе Антоновского моста. Активно используют быстроходные катера и беспилотные летательные аппараты, чтобы вовремя засекать любые передвижения противника. Благодаря их работе ВСУ так и не смогли перебросить на левый берег Днепра значительные силы.О боевом пути знаменитой 45-й отдельной бригады специального назначения из Кубинки известно меньше всего. Сейчас соединение вместе с 22-й ростовской бригадой ГРУ и 58-й армией Сухопутных войск воюет на Запорожском направлении. Задача спецназовцев здесь — корректировать огонь артиллерии, наводить на цели авиацию, уничтожать танки и бронеавтомобили, заманивать в засады. Как результат — украинские силы не смогли добраться даже до первой линии обороны.Главное оружиеОснову парка техники составляют машины, специально разработанные для ВДВ. В зоне конфликта опробовали БМД-4М, принятую на вооружение в 2016-м. Она максимально унифицирована с пехотной БМП-3, но значительно легче за счет алюминиевой брони.Основное достоинство машины — мощное вооружение. В обитаемом модуле-башне "Бахча-У", спроектированном тульским КБ приборостроения, размещены автоматическое 100-миллиметровое орудие — пусковая установка 2А70, скорострельная пушка 2А72 калибра 30 миллиметров и 7,62-миллимертовый пулемет ПКТМ.Не так давно дебютировал и специальный БТР-МДМ "Ракушка". По ходовой части и силовой установке схож с БМД-4М. Отличия — минус башня с вооружением, плюс число посадочных мест."Ракушка" может взять на борт до 13 десантников против пяти у БМД. По задумке конструкторов эти машины должны действовать в одних боевых порядках — высаживать десант и прикрывать его.Кроме того, ВДВ активно применяют самоходку "Нона-СМ", заменившую самодвижущуюся пушку, буксируемую гаубицу и миномет. Ее 120-миллиметровое орудие позволяет поражать различными боеприпасами цели на удалении до 12 километров. Скорострельность в десять выстрелов в минуту позволяет расчету быстро отстреляться и поменять позицию, чтобы не подставляться под "ответку".Впрочем, опыт специальной военной операции доказал, что легкая авиадесантируемая техника слишком уязвима для противотанковых средств. Поэтому "голубые береты" не гнушаются применять пехотные танки, БМП и артиллерию. Но главное их оружие — репутация лучших из лучших и девиз "Никто, кроме нас", что они ежедневно доказывают.По данным Минобороны, свыше 36 тысяч десантников удостоены госнаград в ходе боевых действий. Из них 43 стали Героями России, в том числе 28 — посмертно.
https://radiosputnik.ria.ru/20230726/vdv-1886339511.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230726/vdv-1886359148.html
https://ria.ru/20230801/vsu-1887611424.html
https://ria.ru/20230801/rakety-1887492752.html
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Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
безопасность, киев, киевская область, белоруссия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, главное разведывательное управление рф, бмд-4м, ми-8 амтш, ми-17
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киев, Киевская область, Белоруссия, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, Главное разведывательное управление РФ, БМД-4М, Ми-8 АМТШ, Ми-17
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Профессиональный праздник отмечают солдаты, офицеры и прапорщики Воздушно-десантных войск. Многие — на передовой. "Крылатая пехота" участвует в военной операции с первых дней. О том, какие боевые задачи решают десантники, — в материале РИА Новости.
Самой громкой и известной операцией ВДВ последних лет стал захват аэродрома под Гостомелем Киевской области в первые дни украинской кампании. По сути, именно с него началась активная фаза боевых действий. В ночь на 24 февраля 2022-го десятки ударных вертолетов атаковали позиции ПВО и тем самым изолировали район.
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Следом со стороны Белоруссии вошли транспортные Ми-8 и Ми-17 и высадили тактический десант — около 200 бойцов.
Подразделения быстро рассредоточились по территории аэродрома. По данным Минобороны, сразу после высадки удалось уничтожить до 200 солдат ВСУ. Сказывался эффект внезапности: удара так близко к столице попросту не ожидали. Десантники захватили все ключевые объекты и заняли глухую оборону, ожидая подкрепления.
Киев быстро опомнился и начал действовать. Аэродром окружили 4-й бригадой оперативного назначения Нацгвардии, вооруженной танками Т-64БВ, артиллерией и дронами. Поддержку оказывали 3-й отдельный полк специального назначения, спецназ ГУР и силы территориальной обороны. Украинцы открыли по десантникам шквальный огонь из всего, что могло стрелять. По аэродрому Антонов также били два самолета Су-24М.
"Крылатая пехота", несмотря на потери, отбила атаки. Стратегически важный объект удерживали до конца марта — пока не поступил приказ организованно отойти из Киевской области.
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Все детали гостомельского десанта станут известны широкой общественности еще очень нескоро. Однако операция стала громкой. Окруженные с четырех сторон бойцы были вооружены лишь БМД.
Сегодня на различных направлениях заняты все дивизии и бригады ВДВ. Десантники также обкатывают новые виды вооружения и тактические схемы. В частности, именно они первыми стали массово применять дроны-камикадзе "Ланцет". С их подачи операторов этих БПЛА стали называть "иксоводами".
Старейшее соединение ВДВ — псковская 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия воевала на Киевском направлении. Позже ее части перебросили в ЛНР на рубеж Кременная — Сватово. Сейчас 76-я входит в группировку "Центр" и наступает на Лиманском направлении. Десантники ведут тяжелые бои в районе Торского выступа, где российским войскам удалось вклиниться в оборону украинцев.
Ивановская 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия также участвовала в Киевской операции. Ныне входит в объединение "Юг" и бьется на Артемовском направлении. Именно ее военнослужащие прикрывали фланги ЧВК "Вагнер", штурмовавшей Артемовск.
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Сейчас бойцы занимают окружающие город высоты. Этот участок фронта — один из самых горячих, так как вэсэушники активно применяют кассетные боеприпасы.
Вместе с 98-й направление держит тульская 106-я гвардейская воздушно-десантная дивизия. Минувшей весной соединение усилили 119-м парашютно-десантным полком. В боевых порядках с туляками стоят бойцы ульяновской 31-й, уссурийской 83-й и улан-удэнской 11-й отдельных гвардейских десантно-штурмовых бригад.
Подразделения новороссийской 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии развернули в Крыму еще в 2017-м. После начала СВО они воевали на Херсонском направлении. Сейчас обороняют позиции в районе Антоновского моста. Активно используют быстроходные катера и беспилотные летательные аппараты, чтобы вовремя засекать любые передвижения противника. Благодаря их работе ВСУ так и не смогли перебросить на левый берег Днепра значительные силы.
О боевом пути знаменитой 45-й отдельной бригады специального назначения из Кубинки известно меньше всего. Сейчас соединение вместе с 22-й ростовской бригадой ГРУ и 58-й армией Сухопутных войск воюет на Запорожском направлении. Задача спецназовцев здесь — корректировать огонь артиллерии, наводить на цели авиацию, уничтожать танки и бронеавтомобили, заманивать в засады. Как результат — украинские силы не смогли добраться даже до первой линии обороны.
Основу парка техники составляют машины, специально разработанные для ВДВ. В зоне конфликта опробовали БМД-4М, принятую на вооружение в 2016-м. Она максимально унифицирована с пехотной БМП-3, но значительно легче за счет алюминиевой брони.
Основное достоинство машины — мощное вооружение. В обитаемом модуле-башне "Бахча-У", спроектированном тульским КБ приборостроения, размещены автоматическое 100-миллиметровое орудие — пусковая установка 2А70, скорострельная пушка 2А72 калибра 30 миллиметров и 7,62-миллимертовый пулемет ПКТМ.
Не так давно дебютировал и специальный БТР-МДМ "Ракушка". По ходовой части и силовой установке схож с БМД-4М. Отличия — минус башня с вооружением, плюс число посадочных мест.
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"Ракушка" может взять на борт до 13 десантников против пяти у БМД. По задумке конструкторов эти машины должны действовать в одних боевых порядках — высаживать десант и прикрывать его.
Кроме того, ВДВ активно применяют самоходку "Нона-СМ", заменившую самодвижущуюся пушку, буксируемую гаубицу и миномет. Ее 120-миллиметровое орудие позволяет поражать различными боеприпасами цели на удалении до 12 километров. Скорострельность в десять выстрелов в минуту позволяет расчету быстро отстреляться и поменять позицию, чтобы не подставляться под "ответку".
Впрочем, опыт специальной военной операции доказал, что легкая авиадесантируемая техника слишком уязвима для противотанковых средств. Поэтому "голубые береты" не гнушаются применять пехотные танки, БМП и артиллерию. Но главное их оружие — репутация лучших из лучших и девиз "Никто, кроме нас", что они ежедневно доказывают.
По данным Минобороны, свыше 36 тысяч десантников удостоены госнаград в ходе боевых действий. Из них 43 стали Героями России, в том числе 28 — посмертно.