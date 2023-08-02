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"Не дали им форсировать Днепр". Кто воюет на самых горячих участках фронта - РИА Новости, 02.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 02.08.2023 (обновлено: 08:02 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/desantniki-1887651664.html
"Не дали им форсировать Днепр". Кто воюет на самых горячих участках фронта
"Не дали им форсировать Днепр". Кто воюет на самых горячих участках фронта - РИА Новости, 02.08.2023
"Не дали им форсировать Днепр". Кто воюет на самых горячих участках фронта
Профессиональный праздник отмечают солдаты, офицеры и прапорщики Воздушно-десантных войск. Многие — на передовой. "Крылатая пехота" участвует в военной операции РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T08:00
2023-08-02T08:02
специальная военная операция на украине
безопасность
киев
киевская область
белоруссия
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
главное разведывательное управление рф
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Профессиональный праздник отмечают солдаты, офицеры и прапорщики Воздушно-десантных войск. Многие — на передовой. "Крылатая пехота" участвует в военной операции с первых дней. О том, какие боевые задачи решают десантники, — в материале РИА Новости.Десантный дебютСамой громкой и известной операцией ВДВ последних лет стал захват аэродрома под Гостомелем Киевской области в первые дни украинской кампании. По сути, именно с него началась активная фаза боевых действий. В ночь на 24 февраля 2022-го десятки ударных вертолетов атаковали позиции ПВО и тем самым изолировали район.Следом со стороны Белоруссии вошли транспортные Ми-8 и Ми-17 и высадили тактический десант — около 200 бойцов.Подразделения быстро рассредоточились по территории аэродрома. По данным Минобороны, сразу после высадки удалось уничтожить до 200 солдат ВСУ. Сказывался эффект внезапности: удара так близко к столице попросту не ожидали. Десантники захватили все ключевые объекты и заняли глухую оборону, ожидая подкрепления.Киев быстро опомнился и начал действовать. Аэродром окружили 4-й бригадой оперативного назначения Нацгвардии, вооруженной танками Т-64БВ, артиллерией и дронами. Поддержку оказывали 3-й отдельный полк специального назначения, спецназ ГУР и силы территориальной обороны. Украинцы открыли по десантникам шквальный огонь из всего, что могло стрелять. По аэродрому Антонов также били два самолета Су-24М."Крылатая пехота", несмотря на потери, отбила атаки. Стратегически важный объект удерживали до конца марта — пока не поступил приказ организованно отойти из Киевской области. Все детали гостомельского десанта станут известны широкой общественности еще очень нескоро. Однако операция стала громкой. Окруженные с четырех сторон бойцы были вооружены лишь БМД.От Киева до ХерсонаСегодня на различных направлениях заняты все дивизии и бригады ВДВ. Десантники также обкатывают новые виды вооружения и тактические схемы. В частности, именно они первыми стали массово применять дроны-камикадзе "Ланцет". С их подачи операторов этих БПЛА стали называть "иксоводами".Старейшее соединение ВДВ — псковская 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия воевала на Киевском направлении. Позже ее части перебросили в ЛНР на рубеж Кременная — Сватово. Сейчас 76-я входит в группировку "Центр" и наступает на Лиманском направлении. Десантники ведут тяжелые бои в районе Торского выступа, где российским войскам удалось вклиниться в оборону украинцев.Ивановская 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия также участвовала в Киевской операции. Ныне входит в объединение "Юг" и бьется на Артемовском направлении. Именно ее военнослужащие прикрывали фланги ЧВК "Вагнер", штурмовавшей Артемовск.Сейчас бойцы занимают окружающие город высоты. Этот участок фронта — один из самых горячих, так как вэсэушники активно применяют кассетные боеприпасы.Вместе с 98-й направление держит тульская 106-я гвардейская воздушно-десантная дивизия. Минувшей весной соединение усилили 119-м парашютно-десантным полком. В боевых порядках с туляками стоят бойцы ульяновской 31-й, уссурийской 83-й и улан-удэнской 11-й отдельных гвардейских десантно-штурмовых бригад.Подразделения новороссийской 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии развернули в Крыму еще в 2017-м. После начала СВО они воевали на Херсонском направлении. Сейчас обороняют позиции в районе Антоновского моста. Активно используют быстроходные катера и беспилотные летательные аппараты, чтобы вовремя засекать любые передвижения противника. Благодаря их работе ВСУ так и не смогли перебросить на левый берег Днепра значительные силы.О боевом пути знаменитой 45-й отдельной бригады специального назначения из Кубинки известно меньше всего. Сейчас соединение вместе с 22-й ростовской бригадой ГРУ и 58-й армией Сухопутных войск воюет на Запорожском направлении. Задача спецназовцев здесь — корректировать огонь артиллерии, наводить на цели авиацию, уничтожать танки и бронеавтомобили, заманивать в засады. Как результат — украинские силы не смогли добраться даже до первой линии обороны.Главное оружиеОснову парка техники составляют машины, специально разработанные для ВДВ. В зоне конфликта опробовали БМД-4М, принятую на вооружение в 2016-м. Она максимально унифицирована с пехотной БМП-3, но значительно легче за счет алюминиевой брони.Основное достоинство машины — мощное вооружение. В обитаемом модуле-башне "Бахча-У", спроектированном тульским КБ приборостроения, размещены автоматическое 100-миллиметровое орудие — пусковая установка 2А70, скорострельная пушка 2А72 калибра 30 миллиметров и 7,62-миллимертовый пулемет ПКТМ.Не так давно дебютировал и специальный БТР-МДМ "Ракушка". По ходовой части и силовой установке схож с БМД-4М. Отличия — минус башня с вооружением, плюс число посадочных мест."Ракушка" может взять на борт до 13 десантников против пяти у БМД. По задумке конструкторов эти машины должны действовать в одних боевых порядках — высаживать десант и прикрывать его.Кроме того, ВДВ активно применяют самоходку "Нона-СМ", заменившую самодвижущуюся пушку, буксируемую гаубицу и миномет. Ее 120-миллиметровое орудие позволяет поражать различными боеприпасами цели на удалении до 12 километров. Скорострельность в десять выстрелов в минуту позволяет расчету быстро отстреляться и поменять позицию, чтобы не подставляться под "ответку".Впрочем, опыт специальной военной операции доказал, что легкая авиадесантируемая техника слишком уязвима для противотанковых средств. Поэтому "голубые береты" не гнушаются применять пехотные танки, БМП и артиллерию. Но главное их оружие — репутация лучших из лучших и девиз "Никто, кроме нас", что они ежедневно доказывают.По данным Минобороны, свыше 36 тысяч десантников удостоены госнаград в ходе боевых действий. Из них 43 стали Героями России, в том числе 28 — посмертно.
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Андрей Коц
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безопасность, киев, киевская область, белоруссия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, главное разведывательное управление рф, бмд-4м, ми-8 амтш, ми-17
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киев, Киевская область, Белоруссия, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, Главное разведывательное управление РФ, БМД-4М, Ми-8 АМТШ, Ми-17

"Не дали им форсировать Днепр". Кто воюет на самых горячих участках фронта

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПодготовка штурмовых групп ВДВ на полигоне в южном секторе СВО
Подготовка штурмовых групп ВДВ на полигоне в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости
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Андрей Коц
Андрей Коц
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Профессиональный праздник отмечают солдаты, офицеры и прапорщики Воздушно-десантных войск. Многие — на передовой. "Крылатая пехота" участвует в военной операции с первых дней. О том, какие боевые задачи решают десантники, — в материале РИА Новости.

Десантный дебют

Самой громкой и известной операцией ВДВ последних лет стал захват аэродрома под Гостомелем Киевской области в первые дни украинской кампании. По сути, именно с него началась активная фаза боевых действий. В ночь на 24 февраля 2022-го десятки ударных вертолетов атаковали позиции ПВО и тем самым изолировали район.
Военнослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Военкор рассказал об акции "За ВДВ!"
26 июля, 11:58
Следом со стороны Белоруссии вошли транспортные Ми-8 и Ми-17 и высадили тактический десант — около 200 бойцов.
Подразделения быстро рассредоточились по территории аэродрома. По данным Минобороны, сразу после высадки удалось уничтожить до 200 солдат ВСУ. Сказывался эффект внезапности: удара так близко к столице попросту не ожидали. Десантники захватили все ключевые объекты и заняли глухую оборону, ожидая подкрепления.
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкВысадка тактического десанта подразделений Воздушно-десантных войск РФ и взятие под контроль аэродрома Антонов в Гостомеле. Кадр видео
Высадка тактического десанта подразделений воздушно-десантных войск РФ и взятие под контроль аэродрома Антонов в Гостомеле. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Высадка тактического десанта подразделений Воздушно-десантных войск РФ и взятие под контроль аэродрома Антонов в Гостомеле. Кадр видео
Киев быстро опомнился и начал действовать. Аэродром окружили 4-й бригадой оперативного назначения Нацгвардии, вооруженной танками Т-64БВ, артиллерией и дронами. Поддержку оказывали 3-й отдельный полк специального назначения, спецназ ГУР и силы территориальной обороны. Украинцы открыли по десантникам шквальный огонь из всего, что могло стрелять. По аэродрому Антонов также били два самолета Су-24М.
"Крылатая пехота", несмотря на потери, отбила атаки. Стратегически важный объект удерживали до конца марта — пока не поступил приказ организованно отойти из Киевской области.
Десантники гуляют в Парке Горького в Москве в День ВДВ - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
В День ВДВ в Москве ограничат движение на улице Советской Армии
26 июля, 13:15
Все детали гостомельского десанта станут известны широкой общественности еще очень нескоро. Однако операция стала громкой. Окруженные с четырех сторон бойцы были вооружены лишь БМД.

От Киева до Херсона

Сегодня на различных направлениях заняты все дивизии и бригады ВДВ. Десантники также обкатывают новые виды вооружения и тактические схемы. В частности, именно они первыми стали массово применять дроны-камикадзе "Ланцет". С их подачи операторов этих БПЛА стали называть "иксоводами".
© РИА Новости / Андрей КоцБПЛА-камикадзе "Ланцет"
БПЛА-камикадзе Ланцет - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Андрей Коц
БПЛА-камикадзе "Ланцет"
Старейшее соединение ВДВ — псковская 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия воевала на Киевском направлении. Позже ее части перебросили в ЛНР на рубеж Кременная — Сватово. Сейчас 76-я входит в группировку "Центр" и наступает на Лиманском направлении. Десантники ведут тяжелые бои в районе Торского выступа, где российским войскам удалось вклиниться в оборону украинцев.
Ивановская 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия также участвовала в Киевской операции. Ныне входит в объединение "Юг" и бьется на Артемовском направлении. Именно ее военнослужащие прикрывали фланги ЧВК "Вагнер", штурмовавшей Артемовск.
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
Как скот. В США раскрыли причину отчаянного хода ВСУ
Вчера, 14:52
Сейчас бойцы занимают окружающие город высоты. Этот участок фронта — один из самых горячих, так как вэсэушники активно применяют кассетные боеприпасы.
Вместе с 98-й направление держит тульская 106-я гвардейская воздушно-десантная дивизия. Минувшей весной соединение усилили 119-м парашютно-десантным полком. В боевых порядках с туляками стоят бойцы ульяновской 31-й, уссурийской 83-й и улан-удэнской 11-й отдельных гвардейских десантно-штурмовых бригад.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделения ВДВ на квадроцикле в южном секторе СВО
Военнослужащие подразделения ВДВ на квадроцикле в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие подразделения ВДВ на квадроцикле в южном секторе СВО
Подразделения новороссийской 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии развернули в Крыму еще в 2017-м. После начала СВО они воевали на Херсонском направлении. Сейчас обороняют позиции в районе Антоновского моста. Активно используют быстроходные катера и беспилотные летательные аппараты, чтобы вовремя засекать любые передвижения противника. Благодаря их работе ВСУ так и не смогли перебросить на левый берег Днепра значительные силы.
О боевом пути знаменитой 45-й отдельной бригады специального назначения из Кубинки известно меньше всего. Сейчас соединение вместе с 22-й ростовской бригадой ГРУ и 58-й армией Сухопутных войск воюет на Запорожском направлении. Задача спецназовцев здесь — корректировать огонь артиллерии, наводить на цели авиацию, уничтожать танки и бронеавтомобили, заманивать в засады. Как результат — украинские силы не смогли добраться даже до первой линии обороны.

Главное оружие

Основу парка техники составляют машины, специально разработанные для ВДВ. В зоне конфликта опробовали БМД-4М, принятую на вооружение в 2016-м. Она максимально унифицирована с пехотной БМП-3, но значительно легче за счет алюминиевой брони.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВоеннослужащие на церемонии передачи новых боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка" на вооружение ВДВ
Военнослужащие на церемонии передачи новых боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ Ракушка на вооружение ВДВ - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Военнослужащие на церемонии передачи новых боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка" на вооружение ВДВ
Основное достоинство машины — мощное вооружение. В обитаемом модуле-башне "Бахча-У", спроектированном тульским КБ приборостроения, размещены автоматическое 100-миллиметровое орудие — пусковая установка 2А70, скорострельная пушка 2А72 калибра 30 миллиметров и 7,62-миллимертовый пулемет ПКТМ.
Не так давно дебютировал и специальный БТР-МДМ "Ракушка". По ходовой части и силовой установке схож с БМД-4М. Отличия — минус башня с вооружением, плюс число посадочных мест.
Ракеты Hellfire - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
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Вчера, 01:30
"Ракушка" может взять на борт до 13 десантников против пяти у БМД. По задумке конструкторов эти машины должны действовать в одних боевых порядках — высаживать десант и прикрывать его.
Кроме того, ВДВ активно применяют самоходку "Нона-СМ", заменившую самодвижущуюся пушку, буксируемую гаубицу и миномет. Ее 120-миллиметровое орудие позволяет поражать различными боеприпасами цели на удалении до 12 километров. Скорострельность в десять выстрелов в минуту позволяет расчету быстро отстреляться и поменять позицию, чтобы не подставляться под "ответку".
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России на самоходной артиллерийско-минометной установке 2С9 "Нона-С" в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ на самоходной артиллерийско-минометной установке 2С9 Нона-С в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие ВС России на самоходной артиллерийско-минометной установке 2С9 "Нона-С" в зоне проведения СВО
Впрочем, опыт специальной военной операции доказал, что легкая авиадесантируемая техника слишком уязвима для противотанковых средств. Поэтому "голубые береты" не гнушаются применять пехотные танки, БМП и артиллерию. Но главное их оружие — репутация лучших из лучших и девиз "Никто, кроме нас", что они ежедневно доказывают.
По данным Минобороны, свыше 36 тысяч десантников удостоены госнаград в ходе боевых действий. Из них 43 стали Героями России, в том числе 28 — посмертно.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКиевКиевская областьБелоруссияВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы УкраиныГлавное разведывательное управление РФБМД-4ММи-8 АМТШМи-17
 
 
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