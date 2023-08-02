https://ria.ru/20230802/desantniki-1887651664.html

"Не дали им форсировать Днепр". Кто воюет на самых горячих участках фронта

"Не дали им форсировать Днепр". Кто воюет на самых горячих участках фронта - РИА Новости, 02.08.2023

"Не дали им форсировать Днепр". Кто воюет на самых горячих участках фронта

Профессиональный праздник отмечают солдаты, офицеры и прапорщики Воздушно-десантных войск. Многие — на передовой. "Крылатая пехота" участвует в военной операции РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T08:00

2023-08-02T08:00

2023-08-02T08:02

специальная военная операция на украине

безопасность

киев

киевская область

белоруссия

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы украины

главное разведывательное управление рф

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Профессиональный праздник отмечают солдаты, офицеры и прапорщики Воздушно-десантных войск. Многие — на передовой. "Крылатая пехота" участвует в военной операции с первых дней. О том, какие боевые задачи решают десантники, — в материале РИА Новости.Десантный дебютСамой громкой и известной операцией ВДВ последних лет стал захват аэродрома под Гостомелем Киевской области в первые дни украинской кампании. По сути, именно с него началась активная фаза боевых действий. В ночь на 24 февраля 2022-го десятки ударных вертолетов атаковали позиции ПВО и тем самым изолировали район.Следом со стороны Белоруссии вошли транспортные Ми-8 и Ми-17 и высадили тактический десант — около 200 бойцов.Подразделения быстро рассредоточились по территории аэродрома. По данным Минобороны, сразу после высадки удалось уничтожить до 200 солдат ВСУ. Сказывался эффект внезапности: удара так близко к столице попросту не ожидали. Десантники захватили все ключевые объекты и заняли глухую оборону, ожидая подкрепления.Киев быстро опомнился и начал действовать. Аэродром окружили 4-й бригадой оперативного назначения Нацгвардии, вооруженной танками Т-64БВ, артиллерией и дронами. Поддержку оказывали 3-й отдельный полк специального назначения, спецназ ГУР и силы территориальной обороны. Украинцы открыли по десантникам шквальный огонь из всего, что могло стрелять. По аэродрому Антонов также били два самолета Су-24М."Крылатая пехота", несмотря на потери, отбила атаки. Стратегически важный объект удерживали до конца марта — пока не поступил приказ организованно отойти из Киевской области. Все детали гостомельского десанта станут известны широкой общественности еще очень нескоро. Однако операция стала громкой. Окруженные с четырех сторон бойцы были вооружены лишь БМД.От Киева до ХерсонаСегодня на различных направлениях заняты все дивизии и бригады ВДВ. Десантники также обкатывают новые виды вооружения и тактические схемы. В частности, именно они первыми стали массово применять дроны-камикадзе "Ланцет". С их подачи операторов этих БПЛА стали называть "иксоводами".Старейшее соединение ВДВ — псковская 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия воевала на Киевском направлении. Позже ее части перебросили в ЛНР на рубеж Кременная — Сватово. Сейчас 76-я входит в группировку "Центр" и наступает на Лиманском направлении. Десантники ведут тяжелые бои в районе Торского выступа, где российским войскам удалось вклиниться в оборону украинцев.Ивановская 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия также участвовала в Киевской операции. Ныне входит в объединение "Юг" и бьется на Артемовском направлении. Именно ее военнослужащие прикрывали фланги ЧВК "Вагнер", штурмовавшей Артемовск.Сейчас бойцы занимают окружающие город высоты. Этот участок фронта — один из самых горячих, так как вэсэушники активно применяют кассетные боеприпасы.Вместе с 98-й направление держит тульская 106-я гвардейская воздушно-десантная дивизия. Минувшей весной соединение усилили 119-м парашютно-десантным полком. В боевых порядках с туляками стоят бойцы ульяновской 31-й, уссурийской 83-й и улан-удэнской 11-й отдельных гвардейских десантно-штурмовых бригад.Подразделения новороссийской 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии развернули в Крыму еще в 2017-м. После начала СВО они воевали на Херсонском направлении. Сейчас обороняют позиции в районе Антоновского моста. Активно используют быстроходные катера и беспилотные летательные аппараты, чтобы вовремя засекать любые передвижения противника. Благодаря их работе ВСУ так и не смогли перебросить на левый берег Днепра значительные силы.О боевом пути знаменитой 45-й отдельной бригады специального назначения из Кубинки известно меньше всего. Сейчас соединение вместе с 22-й ростовской бригадой ГРУ и 58-й армией Сухопутных войск воюет на Запорожском направлении. Задача спецназовцев здесь — корректировать огонь артиллерии, наводить на цели авиацию, уничтожать танки и бронеавтомобили, заманивать в засады. Как результат — украинские силы не смогли добраться даже до первой линии обороны.Главное оружиеОснову парка техники составляют машины, специально разработанные для ВДВ. В зоне конфликта опробовали БМД-4М, принятую на вооружение в 2016-м. Она максимально унифицирована с пехотной БМП-3, но значительно легче за счет алюминиевой брони.Основное достоинство машины — мощное вооружение. В обитаемом модуле-башне "Бахча-У", спроектированном тульским КБ приборостроения, размещены автоматическое 100-миллиметровое орудие — пусковая установка 2А70, скорострельная пушка 2А72 калибра 30 миллиметров и 7,62-миллимертовый пулемет ПКТМ.Не так давно дебютировал и специальный БТР-МДМ "Ракушка". По ходовой части и силовой установке схож с БМД-4М. Отличия — минус башня с вооружением, плюс число посадочных мест."Ракушка" может взять на борт до 13 десантников против пяти у БМД. По задумке конструкторов эти машины должны действовать в одних боевых порядках — высаживать десант и прикрывать его.Кроме того, ВДВ активно применяют самоходку "Нона-СМ", заменившую самодвижущуюся пушку, буксируемую гаубицу и миномет. Ее 120-миллиметровое орудие позволяет поражать различными боеприпасами цели на удалении до 12 километров. Скорострельность в десять выстрелов в минуту позволяет расчету быстро отстреляться и поменять позицию, чтобы не подставляться под "ответку".Впрочем, опыт специальной военной операции доказал, что легкая авиадесантируемая техника слишком уязвима для противотанковых средств. Поэтому "голубые береты" не гнушаются применять пехотные танки, БМП и артиллерию. Но главное их оружие — репутация лучших из лучших и девиз "Никто, кроме нас", что они ежедневно доказывают.По данным Минобороны, свыше 36 тысяч десантников удостоены госнаград в ходе боевых действий. Из них 43 стали Героями России, в том числе 28 — посмертно.

https://radiosputnik.ria.ru/20230726/vdv-1886339511.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230726/vdv-1886359148.html

https://ria.ru/20230801/vsu-1887611424.html

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