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В Москве возбудили дело о нелегальной постановке мигрантов на учет
В Москве возбудили дело о нелегальной постановке мигрантов на учет - РИА Новости, 02.08.2023
В Москве возбудили дело о нелегальной постановке мигрантов на учет
Уголовное дело завели в Москве в отношении 14 человек, причастных к организации преступной группировки, промышлявшей незаконной постановкой мигрантов на... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T19:53
2023-08-02T19:53
2023-08-02T19:53
происшествия
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Уголовное дело завели в Москве в отношении 14 человек, причастных к организации преступной группировки, промышлявшей незаконной постановкой мигрантов на миграционный учет, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России. Ранее сообщалось, что преступники в столице под покровительством полиции незаконно поставили на миграционный учет около 100 тысяч нелегальных мигрантов, заработав не менее 420 миллионов рублей. "В рамках расследования уголовного дела об организации незаконной миграции и превышении должностных полномочий ГСУСК России по Москве выявлены признаки преступного сообщества. В отношении 14 лиц возбуждено уголовное дело по признакам организации преступного сообщества и участия в нем", - говорится в сообщении. По данным следствия, обвиняемые с 2018 по 2022 годы организовали работу хостелов на территории Москвы и Московской области. Они зарегистрировали отели на себя и на доверенных лиц. В хостелах соучастники оформляли временную регистрацию иностранцам, систематически превышая лимит койко-мест.
https://ria.ru/20230801/nelegaly-1887542134.html
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происшествия, москва, россия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Москва, Россия, Московская область (Подмосковье)
В Москве возбудили дело о нелегальной постановке мигрантов на учет
В Москве на 14 человек завели дело о нелегальной постановке мигрантов на учет