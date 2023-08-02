https://ria.ru/20230802/delo-1887865507.html

В Москве возбудили дело о нелегальной постановке мигрантов на учет

В Москве возбудили дело о нелегальной постановке мигрантов на учет - РИА Новости, 02.08.2023

В Москве возбудили дело о нелегальной постановке мигрантов на учет

Уголовное дело завели в Москве в отношении 14 человек, причастных к организации преступной группировки, промышлявшей незаконной постановкой мигрантов на... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T19:53

2023-08-02T19:53

2023-08-02T19:53

происшествия

москва

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Уголовное дело завели в Москве в отношении 14 человек, причастных к организации преступной группировки, промышлявшей незаконной постановкой мигрантов на миграционный учет, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России. Ранее сообщалось, что преступники в столице под покровительством полиции незаконно поставили на миграционный учет около 100 тысяч нелегальных мигрантов, заработав не менее 420 миллионов рублей. "В рамках расследования уголовного дела об организации незаконной миграции и превышении должностных полномочий ГСУСК России по Москве выявлены признаки преступного сообщества. В отношении 14 лиц возбуждено уголовное дело по признакам организации преступного сообщества и участия в нем", - говорится в сообщении. По данным следствия, обвиняемые с 2018 по 2022 годы организовали работу хостелов на территории Москвы и Московской области. Они зарегистрировали отели на себя и на доверенных лиц. В хостелах соучастники оформляли временную регистрацию иностранцам, систематически превышая лимит койко-мест.

https://ria.ru/20230801/nelegaly-1887542134.html

москва

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, москва, россия, московская область (подмосковье)