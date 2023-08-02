https://ria.ru/20230802/deboshir-1887871532.html

Очевидец раскрыл детали инцидента с дебоширом в московской поликлинике

Очевидец раскрыл детали инцидента с дебоширом в московской поликлинике - РИА Новости, 02.08.2023

Очевидец раскрыл детали инцидента с дебоширом в московской поликлинике

Мужчина, угрожавший людям в поликлинике в центре Москвы, сам ушел из медучреждения, сообщила РИА Новости сотрудница поста охраны в поликлинике. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T20:54

2023-08-02T20:54

2023-08-02T20:54

происшествия

москва

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Мужчина, угрожавший людям в поликлинике в центре Москвы, сам ушел из медучреждения, сообщила РИА Новости сотрудница поста охраны в поликлинике. Ранее в пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что полицейские задержали злоумышленника, угрожавшего работникам поликлиники на Стромынке пневматическим пистолетом, пострадавших в результате инцидента нет. Задержанный доставлен в отдел полиции. "Я его не видела даже. Вот 38-й кабинет, травмпункт, он туда зашел... пациент подошел, говорит, вызовите полицию. Я вызвала полицию. И всё", - сказала сотрудница охраны. По ее словам, мужчина сам зашел в кабинет травматологического отделения 5-й поликлиники, а после того как один из посетителей попросил охрану вызвать полицию, вышел из учреждения и пошел в сторону станции метро "Сокольники". Как его задерживали, женщина не видела, но утверждает, что это произошло уже вне медицинского учреждения. Был ли у него с собой пистолет, она тоже не заметила.

https://ria.ru/20230326/mulyazh-1860783050.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва