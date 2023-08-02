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Очевидец раскрыл детали инцидента с дебоширом в московской поликлинике - РИА Новости, 02.08.2023
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20:54 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/deboshir-1887871532.html
Очевидец раскрыл детали инцидента с дебоширом в московской поликлинике
Очевидец раскрыл детали инцидента с дебоширом в московской поликлинике - РИА Новости, 02.08.2023
Очевидец раскрыл детали инцидента с дебоширом в московской поликлинике
Мужчина, угрожавший людям в поликлинике в центре Москвы, сам ушел из медучреждения, сообщила РИА Новости сотрудница поста охраны в поликлинике. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T20:54
2023-08-02T20:54
происшествия
москва
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Мужчина, угрожавший людям в поликлинике в центре Москвы, сам ушел из медучреждения, сообщила РИА Новости сотрудница поста охраны в поликлинике. Ранее в пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что полицейские задержали злоумышленника, угрожавшего работникам поликлиники на Стромынке пневматическим пистолетом, пострадавших в результате инцидента нет. Задержанный доставлен в отдел полиции. "Я его не видела даже. Вот 38-й кабинет, травмпункт, он туда зашел... пациент подошел, говорит, вызовите полицию. Я вызвала полицию. И всё", - сказала сотрудница охраны. По ее словам, мужчина сам зашел в кабинет травматологического отделения 5-й поликлиники, а после того как один из посетителей попросил охрану вызвать полицию, вышел из учреждения и пошел в сторону станции метро "Сокольники". Как его задерживали, женщина не видела, но утверждает, что это произошло уже вне медицинского учреждения. Был ли у него с собой пистолет, она тоже не заметила.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Очевидец раскрыл детали инцидента с дебоширом в московской поликлинике

Очевидцы: мужчина после угроз в поликлинике в центре Москвы сам покинул здание

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Мужчина, угрожавший людям в поликлинике в центре Москвы, сам ушел из медучреждения, сообщила РИА Новости сотрудница поста охраны в поликлинике.
Ранее в пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что полицейские задержали злоумышленника, угрожавшего работникам поликлиники на Стромынке пневматическим пистолетом, пострадавших в результате инцидента нет. Задержанный доставлен в отдел полиции.
"Я его не видела даже. Вот 38-й кабинет, травмпункт, он туда зашел... пациент подошел, говорит, вызовите полицию. Я вызвала полицию. И всё", - сказала сотрудница охраны.
По ее словам, мужчина сам зашел в кабинет травматологического отделения 5-й поликлиники, а после того как один из посетителей попросил охрану вызвать полицию, вышел из учреждения и пошел в сторону станции метро "Сокольники".
Как его задерживали, женщина не видела, но утверждает, что это произошло уже вне медицинского учреждения. Был ли у него с собой пистолет, она тоже не заметила.
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