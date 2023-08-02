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В Кремле ответили на вопрос о создании более широкого аналога БРИКС - РИА Новости, 02.08.2023
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12:38 02.08.2023 (обновлено: 12:45 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/briks-1887761974.html
В Кремле ответили на вопрос о создании более широкого аналога БРИКС
В Кремле ответили на вопрос о создании более широкого аналога БРИКС - РИА Новости, 02.08.2023
В Кремле ответили на вопрос о создании более широкого аналога БРИКС
Создание помимо БРИКС некой организации с более широким составом участников не обсуждается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T12:38
2023-08-02T12:45
брикс
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Создание помимо БРИКС некой организации с более широким составом участников не обсуждается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами в среду."В настоящий момент таких обсуждений не ведется", - ответил Песков на вопрос о том, обсуждается ли вопрос о создании другой организации помимо БРИКС. "Действительно, вопрос расширения БРИКС будет обсуждаться, он и сейчас обсуждается на экспертном уровне. Вчера мы с вами говорили о том, что есть определенные нюансы в подходах государств-членов. А что касается интереса, который проявляют многие другие страны, то так или иначе он будет реализовываться и в двустороннем формате, и дальше будут продолжаться и по линии БРИКС контакты с этими государствами", - сказал Песков.Он добавил, что процесс расширения БРИКС зависит, в первую очередь, от позиции государств-членов и является достаточно растянутым по времени.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. При этом Бразилия является основным противником расширения БРИКС, сообщало агентство Рейтер со ссылкой на трех неназванных представителей бразильского правительства. По данным агентства, Бразилия обеспокоена тем, что альянс потеряет авторитет, если в него допустят другие страны.
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брикс, бразилия, россия, китай
БРИКС, Бразилия, Россия, Китай
В Кремле ответили на вопрос о создании более широкого аналога БРИКС

Песков: создание помимо БРИКС организации с более широким кругом участников не обсуждается

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Создание помимо БРИКС некой организации с более широким составом участников не обсуждается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами в среду.
"В настоящий момент таких обсуждений не ведется", - ответил Песков на вопрос о том, обсуждается ли вопрос о создании другой организации помимо БРИКС. "Действительно, вопрос расширения БРИКС будет обсуждаться, он и сейчас обсуждается на экспертном уровне. Вчера мы с вами говорили о том, что есть определенные нюансы в подходах государств-членов. А что касается интереса, который проявляют многие другие страны, то так или иначе он будет реализовываться и в двустороннем формате, и дальше будут продолжаться и по линии БРИКС контакты с этими государствами", - сказал Песков.
Он добавил, что процесс расширения БРИКС зависит, в первую очередь, от позиции государств-членов и является достаточно растянутым по времени.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. При этом Бразилия является основным противником расширения БРИКС, сообщало агентство Рейтер со ссылкой на трех неназванных представителей бразильского правительства. По данным агентства, Бразилия обеспокоена тем, что альянс потеряет авторитет, если в него допустят другие страны.
Флаг Бразилии - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
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08:52
 
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