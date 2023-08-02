Рейтинг@Mail.ru
Конгресс США запросил у Блинкена и Раймондо брифинг по хакерским атакам - РИА Новости, 02.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:30 02.08.2023 (обновлено: 21:33 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/brifing-1887874674.html
Конгресс США запросил у Блинкена и Раймондо брифинг по хакерским атакам
Конгресс США запросил у Блинкена и Раймондо брифинг по хакерским атакам - РИА Новости, 02.08.2023
Конгресс США запросил у Блинкена и Раймондо брифинг по хакерским атакам
Ряд видных членов Палаты представителей США, представляющих Республиканскую партию, обратились к госсекретарю Энтони Блинкену и министру торговли Джине Раймондо РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T21:30
2023-08-02T21:33
в мире
технологии
сша
китай
пекин
энтони блинкен
конгресс сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_78300868cb3b8afa01085b38d8a6b61e.jpg
ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Ряд видных членов Палаты представителей США, представляющих Республиканскую партию, обратились к госсекретарю Энтони Блинкену и министру торговли Джине Раймондо с запросом о проведении брифинга относительно недавних случаев хакерских атак в отношении их ведомств, которые приписывают КНР, говорится в обнародованном в среду письме законодателей. "Согласно недавним сообщениям, в рамках "предполагаемой со стороны КНР кампании кибершпионажа, нацеленной на получение доступа к данным в конфиденциальных сетях", взломы затронули предположительно свыше двух десятков организаций, включая некоторые правительственные учреждения США. Мы обращаемся с запросом о проведении брифинга относительно выявления, влияния и мер реагирования на данное вторжение", - следует из письма. Среди прочего, конгрессмены нацелены установить "масштабы и последствия кибервзлома, совершенного хакерами из КНР". Законодатели также выразили обеспокоенность тем, что данные атаки, затронувшие в том числе госдеп и минторг, олицетворяют собой "новый уровень мастерства и изощренности" компьютерных взломщиков. Авторами письма выступили председатель комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Джеймс Комер, а также главы двух подкомитетов. Согласно их требованию, брифинг с участием Блинкена и Раймондо должен состояться не позднее 9 августа. Газета New York Times со ссылкой на американских чиновников ранее писала, что китайские хакеры якобы пытались проникнуть в определенные учетные записи почты госдепартамента США за несколько недель до поездки американского госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин в июне. В четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя эти сообщения заявил, что США должны прекратить распространять ложную информацию. Помимо этого, в СМИ появились утечки о том, что китайские хакеры якобы получили несанкционированный доступ к электронной почте главы американского минторга Джины Раймондо.
https://ria.ru/20230629/khakery-1881014823.html
https://ria.ru/20230727/keniya-1886698411.html
сша
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_613bb585467a79d2c062acc03cce577a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, сша, китай, пекин, энтони блинкен, конгресс сша
В мире, Технологии, США, Китай, Пекин, Энтони Блинкен, Конгресс США
Конгресс США запросил у Блинкена и Раймондо брифинг по хакерским атакам

Конгресс США запросил у Блинкена и Раймондо проведение брифинга по хакерским атакам

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Ряд видных членов Палаты представителей США, представляющих Республиканскую партию, обратились к госсекретарю Энтони Блинкену и министру торговли Джине Раймондо с запросом о проведении брифинга относительно недавних случаев хакерских атак в отношении их ведомств, которые приписывают КНР, говорится в обнародованном в среду письме законодателей.
"Согласно недавним сообщениям, в рамках "предполагаемой со стороны КНР кампании кибершпионажа, нацеленной на получение доступа к данным в конфиденциальных сетях", взломы затронули предположительно свыше двух десятков организаций, включая некоторые правительственные учреждения США. Мы обращаемся с запросом о проведении брифинга относительно выявления, влияния и мер реагирования на данное вторжение", - следует из письма.
Хакер - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
СМИ: минздрав США подвергся крупномасштабной хакерской атаке
29 июня, 02:33
Среди прочего, конгрессмены нацелены установить "масштабы и последствия кибервзлома, совершенного хакерами из КНР". Законодатели также выразили обеспокоенность тем, что данные атаки, затронувшие в том числе госдеп и минторг, олицетворяют собой "новый уровень мастерства и изощренности" компьютерных взломщиков.
Авторами письма выступили председатель комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Джеймс Комер, а также главы двух подкомитетов. Согласно их требованию, брифинг с участием Блинкена и Раймондо должен состояться не позднее 9 августа.
Газета New York Times со ссылкой на американских чиновников ранее писала, что китайские хакеры якобы пытались проникнуть в определенные учетные записи почты госдепартамента США за несколько недель до поездки американского госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин в июне. В четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя эти сообщения заявил, что США должны прекратить распространять ложную информацию. Помимо этого, в СМИ появились утечки о том, что китайские хакеры якобы получили несанкционированный доступ к электронной почте главы американского минторга Джины Раймондо.
Туристы наблюдают за дикими животными в национальном заповеднике Масаи-Мара в Кении - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
В Кении хакеры обвалили онлайн-платформу для оформления виз
27 июля, 18:25
 
В миреТехнологииСШАКитайПекинЭнтони БлинкенКонгресс США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала