https://ria.ru/20230802/brifing-1887874674.html
Конгресс США запросил у Блинкена и Раймондо брифинг по хакерским атакам
Конгресс США запросил у Блинкена и Раймондо брифинг по хакерским атакам - РИА Новости, 02.08.2023
Конгресс США запросил у Блинкена и Раймондо брифинг по хакерским атакам
Ряд видных членов Палаты представителей США, представляющих Республиканскую партию, обратились к госсекретарю Энтони Блинкену и министру торговли Джине Раймондо РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T21:30
2023-08-02T21:30
2023-08-02T21:33
в мире
технологии
сша
китай
пекин
энтони блинкен
конгресс сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_78300868cb3b8afa01085b38d8a6b61e.jpg
ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Ряд видных членов Палаты представителей США, представляющих Республиканскую партию, обратились к госсекретарю Энтони Блинкену и министру торговли Джине Раймондо с запросом о проведении брифинга относительно недавних случаев хакерских атак в отношении их ведомств, которые приписывают КНР, говорится в обнародованном в среду письме законодателей. "Согласно недавним сообщениям, в рамках "предполагаемой со стороны КНР кампании кибершпионажа, нацеленной на получение доступа к данным в конфиденциальных сетях", взломы затронули предположительно свыше двух десятков организаций, включая некоторые правительственные учреждения США. Мы обращаемся с запросом о проведении брифинга относительно выявления, влияния и мер реагирования на данное вторжение", - следует из письма. Среди прочего, конгрессмены нацелены установить "масштабы и последствия кибервзлома, совершенного хакерами из КНР". Законодатели также выразили обеспокоенность тем, что данные атаки, затронувшие в том числе госдеп и минторг, олицетворяют собой "новый уровень мастерства и изощренности" компьютерных взломщиков. Авторами письма выступили председатель комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Джеймс Комер, а также главы двух подкомитетов. Согласно их требованию, брифинг с участием Блинкена и Раймондо должен состояться не позднее 9 августа. Газета New York Times со ссылкой на американских чиновников ранее писала, что китайские хакеры якобы пытались проникнуть в определенные учетные записи почты госдепартамента США за несколько недель до поездки американского госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин в июне. В четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя эти сообщения заявил, что США должны прекратить распространять ложную информацию. Помимо этого, в СМИ появились утечки о том, что китайские хакеры якобы получили несанкционированный доступ к электронной почте главы американского минторга Джины Раймондо.
https://ria.ru/20230629/khakery-1881014823.html
https://ria.ru/20230727/keniya-1886698411.html
сша
китай
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_613bb585467a79d2c062acc03cce577a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, сша, китай, пекин, энтони блинкен, конгресс сша
В мире, Технологии, США, Китай, Пекин, Энтони Блинкен, Конгресс США
Конгресс США запросил у Блинкена и Раймондо брифинг по хакерским атакам
Конгресс США запросил у Блинкена и Раймондо проведение брифинга по хакерским атакам
ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Ряд видных членов Палаты представителей США, представляющих Республиканскую партию, обратились к госсекретарю Энтони Блинкену и министру торговли Джине Раймондо с запросом о проведении брифинга относительно недавних случаев хакерских атак в отношении их ведомств, которые приписывают КНР, говорится в обнародованном в среду письме законодателей.
"Согласно недавним сообщениям, в рамках "предполагаемой со стороны КНР кампании кибершпионажа, нацеленной на получение доступа к данным в конфиденциальных сетях", взломы затронули предположительно свыше двух десятков организаций, включая некоторые правительственные учреждения США. Мы обращаемся с запросом о проведении брифинга относительно выявления, влияния и мер реагирования на данное вторжение", - следует из письма.
СМИ: минздрав США подвергся крупномасштабной хакерской атаке
Среди прочего, конгрессмены нацелены установить "масштабы и последствия кибервзлома, совершенного хакерами из КНР". Законодатели также выразили обеспокоенность тем, что данные атаки, затронувшие в том числе госдеп и минторг, олицетворяют собой "новый уровень мастерства и изощренности" компьютерных взломщиков.
Авторами письма выступили председатель комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Джеймс Комер, а также главы двух подкомитетов. Согласно их требованию, брифинг с участием Блинкена и Раймондо должен состояться не позднее 9 августа.
Газета New York Times со ссылкой на американских чиновников ранее писала, что китайские хакеры якобы пытались проникнуть в определенные учетные записи почты госдепартамента США за несколько недель до поездки американского госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин
в июне. В четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя эти сообщения заявил, что США должны прекратить распространять ложную информацию. Помимо этого, в СМИ появились утечки о том, что китайские хакеры якобы получили несанкционированный доступ к электронной почте главы американского минторга Джины Раймондо.
В Кении хакеры обвалили онлайн-платформу для оформления виз