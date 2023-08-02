https://ria.ru/20230802/brifing-1887874674.html

Конгресс США запросил у Блинкена и Раймондо брифинг по хакерским атакам

Конгресс США запросил у Блинкена и Раймондо брифинг по хакерским атакам - РИА Новости, 02.08.2023

Конгресс США запросил у Блинкена и Раймондо брифинг по хакерским атакам

Ряд видных членов Палаты представителей США, представляющих Республиканскую партию, обратились к госсекретарю Энтони Блинкену и министру торговли Джине Раймондо РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T21:30

2023-08-02T21:30

2023-08-02T21:33

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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Ряд видных членов Палаты представителей США, представляющих Республиканскую партию, обратились к госсекретарю Энтони Блинкену и министру торговли Джине Раймондо с запросом о проведении брифинга относительно недавних случаев хакерских атак в отношении их ведомств, которые приписывают КНР, говорится в обнародованном в среду письме законодателей. "Согласно недавним сообщениям, в рамках "предполагаемой со стороны КНР кампании кибершпионажа, нацеленной на получение доступа к данным в конфиденциальных сетях", взломы затронули предположительно свыше двух десятков организаций, включая некоторые правительственные учреждения США. Мы обращаемся с запросом о проведении брифинга относительно выявления, влияния и мер реагирования на данное вторжение", - следует из письма. Среди прочего, конгрессмены нацелены установить "масштабы и последствия кибервзлома, совершенного хакерами из КНР". Законодатели также выразили обеспокоенность тем, что данные атаки, затронувшие в том числе госдеп и минторг, олицетворяют собой "новый уровень мастерства и изощренности" компьютерных взломщиков. Авторами письма выступили председатель комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Джеймс Комер, а также главы двух подкомитетов. Согласно их требованию, брифинг с участием Блинкена и Раймондо должен состояться не позднее 9 августа. Газета New York Times со ссылкой на американских чиновников ранее писала, что китайские хакеры якобы пытались проникнуть в определенные учетные записи почты госдепартамента США за несколько недель до поездки американского госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин в июне. В четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя эти сообщения заявил, что США должны прекратить распространять ложную информацию. Помимо этого, в СМИ появились утечки о том, что китайские хакеры якобы получили несанкционированный доступ к электронной почте главы американского минторга Джины Раймондо.

https://ria.ru/20230629/khakery-1881014823.html

https://ria.ru/20230727/keniya-1886698411.html

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в мире, технологии, сша, китай, пекин, энтони блинкен, конгресс сша