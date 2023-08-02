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В России безработица в июне обновила исторический минимум - РИА Новости, 02.08.2023
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19:10 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/bezrabotitsa-1887861920.html
В России безработица в июне обновила исторический минимум
В России безработица в июне обновила исторический минимум - РИА Новости, 02.08.2023
В России безработица в июне обновила исторический минимум
Уровень безработицы в России в июне 2023 года обновил исторический минимум и составил 3,1%, следует из доклада Росстата. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T19:10
2023-08-02T19:10
россия
экономика
федеральная служба государственной статистики (росстат)
международная организация труда
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
москва
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости Уровень безработицы в России в июне 2023 года обновил исторический минимум и составил 3,1%, следует из доклада Росстата. "В июне 2023 года 2,4 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в июне 2023 года составил 3,1% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в документе. Предыдущий минимальный уровень был зафиксирован в мае, когда безработица находилась на уровне 3,2%. И если в мае общая численность безработных составила 2,406 миллиона, то в июне уже 2,351 миллиона человек. При этом, как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу июня 2023 года в органах службы занятости населения состояли на учете 0,6 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,5 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,4 миллиона человек получали пособие по безработице. Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в России возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в июне 2023 года составила 75,9 миллиона человек.
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россия, экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), международная организация труда, федеральная служба по труду и занятости (роструд), москва
Россия, Экономика, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Международная организация труда, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), Москва
В России безработица в июне обновила исторический минимум

Росстат: уровень безработицы в июне обновил исторический минимум и составил 3,1 процента

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости Уровень безработицы в России в июне 2023 года обновил исторический минимум и составил 3,1%, следует из доклада Росстата.
«
"В июне 2023 года 2,4 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в июне 2023 года составил 3,1% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в документе.
Предыдущий минимальный уровень был зафиксирован в мае, когда безработица находилась на уровне 3,2%. И если в мае общая численность безработных составила 2,406 миллиона, то в июне уже 2,351 миллиона человек.
При этом, как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу июня 2023 года в органах службы занятости населения состояли на учете 0,6 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,5 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,4 миллиона человек получали пособие по безработице.
Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в России возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в июне 2023 года составила 75,9 миллиона человек.
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