https://ria.ru/20230802/bespilotnik-1887878679.html

В Белгородской области сработала система ПВО

В Белгородской области сработала система ПВО - РИА Новости, 03.08.2023

В Белгородской области сработала система ПВО

В Белгородской области система ПВО сбила беспилотник, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-02T22:30

2023-08-02T22:30

2023-08-03T00:34

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

белгородский район

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БЕЛГОРОД, 2 авг — РИА Новости. В Белгородской области система ПВО сбила беспилотник, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал Гладков.По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.Губернатор области также пообещал проинформировать граждан, если поступит дополнительная информация.Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля прошлого года действует высокий уровень террористической опасности. Особенно часто ВСУ атакуют приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.

https://ria.ru/20230601/belgorod-1875611648.html

белгородская область

белгородский район

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белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, белгородский район