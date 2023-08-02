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В Белгородской области сработала система ПВО - РИА Новости, 03.08.2023
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22:30 02.08.2023 (обновлено: 00:34 03.08.2023)
https://ria.ru/20230802/bespilotnik-1887878679.html
В Белгородской области сработала система ПВО
В Белгородской области сработала система ПВО - РИА Новости, 03.08.2023
В Белгородской области сработала система ПВО
В Белгородской области система ПВО сбила беспилотник, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-02T22:30
2023-08-03T00:34
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 2 авг — РИА Новости. В Белгородской области система ПВО сбила беспилотник, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал Гладков.По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.Губернатор области также пообещал проинформировать граждан, если поступит дополнительная информация.Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля прошлого года действует высокий уровень террористической опасности. Особенно часто ВСУ атакуют приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.
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белгородская область
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белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, белгородский район
Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородский район
В Белгородской области сработала система ПВО

Губернатор Гладков: в Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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БЕЛГОРОД, 2 авг — РИА Новости. В Белгородской области система ПВО сбила беспилотник, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал Гладков.
По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
Губернатор области также пообещал проинформировать граждан, если поступит дополнительная информация.
Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля прошлого года действует высокий уровень террористической опасности. Особенно часто ВСУ атакуют приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.
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Белгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковБелгородский район
 
 
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