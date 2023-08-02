https://ria.ru/20230802/belyash-1887825841.html

Кота-спасателя по кличке Беляш отстранили от службы из-за лишнего веса

Кота-спасателя по кличке Беляш отстранили от службы из-за лишнего веса - РИА Новости, 02.08.2023

Кота-спасателя по кличке Беляш отстранили от службы из-за лишнего веса

Кот Беляш, который работает в Аварийно-спасательной службе Вологды, временно отстранен от службы из-за лишнего веса и отравления, сообщается на странице... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T17:13

2023-08-02T17:13

2023-08-02T17:13

вологда

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Кот Беляш, который работает в Аварийно-спасательной службе Вологды, временно отстранен от службы из-за лишнего веса и отравления, сообщается на странице ведомства "ВКонтакте". Кот Беляш работает в Аварийно-спасательной службе города с мая, в июне он набрал вес и застрял между батареей и стеной. Сотрудники службы посадили кота на диету. "На диету он сел, но кто-то его втихую подкармливал. Ну и как понимаете, диета не дала результатов. С горем пополам доказали всем, что диета ему - необходима. Вроде все. Строгая диета, питание по часам. Все были довольны такому, кроме Беляша. И он не придумал ничего лучше, чем съесть что-то с улицы, ну и получил расстройство желудка", - говорится в сообщении. Кота отстранили от службы и отправили на лечение домой к одному из сотрудников. "С Беляшиком все хорошо, он лечится, кушает по часам. Все как нужно", - уточняет ведомство. В ближайшее время кот вернется к службе.

https://ria.ru/20220330/kot-1780837811.html

вологда

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вологда