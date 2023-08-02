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Путин и Эрдоган не обсуждали тему передачи боевиков "Азова"* - РИА Новости, 02.08.2023
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20:23 02.08.2023 (обновлено: 20:50 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/azov-1887868524.html
Путин и Эрдоган не обсуждали тему передачи боевиков "Азова"*
Путин и Эрдоган не обсуждали тему передачи боевиков "Азова"* - РИА Новости, 02.08.2023
Путин и Эрдоган не обсуждали тему передачи боевиков "Азова"*
Тема передачи боевиков "Азова"* (террористическая организация, запрещена в РФ) не обсуждалась во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T20:23
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владимир путин
россия
турция
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 2 авг - РИА Новости. Тема передачи боевиков "Азова"* (террористическая организация, запрещена в РФ) не обсуждалась во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана в среду, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет, эта тема не затрагивалась", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждали ли Путин и Эрдоган вопрос передачи украинских боевиков.* Запрещенная в России террористическая организация
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владимир путин, россия, турция
Владимир Путин, Россия, Турция
Путин и Эрдоган не обсуждали тему передачи боевиков "Азова"*

Песков: Путин и Эрдоган во время разговора не затрагивали тему передачи "Азовцев"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 2 авг - РИА Новости. Тема передачи боевиков "Азова"* (террористическая организация, запрещена в РФ) не обсуждалась во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана в среду, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, эта тема не затрагивалась", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждали ли Путин и Эрдоган вопрос передачи украинских боевиков.
* Запрещенная в России террористическая организация
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
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26 июля, 09:37
 
Владимир ПутинРоссияТурция
 
 
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