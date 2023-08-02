https://ria.ru/20230802/azov-1887868524.html

Путин и Эрдоган не обсуждали тему передачи боевиков "Азова"*

Путин и Эрдоган не обсуждали тему передачи боевиков "Азова"* - РИА Новости, 02.08.2023

Путин и Эрдоган не обсуждали тему передачи боевиков "Азова"*

Тема передачи боевиков "Азова"* (террористическая организация, запрещена в РФ) не обсуждалась во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T20:23

2023-08-02T20:23

2023-08-02T20:50

владимир путин

россия

турция

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СОЛНЕЧНОГОРСК, 2 авг - РИА Новости. Тема передачи боевиков "Азова"* (террористическая организация, запрещена в РФ) не обсуждалась во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана в среду, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет, эта тема не затрагивалась", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждали ли Путин и Эрдоган вопрос передачи украинских боевиков.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230726/zaderzhanie-1886307305.html

россия

турция

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владимир путин, россия, турция