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Путин и Эрдоган не обсуждали тему передачи боевиков "Азова"*
Путин и Эрдоган не обсуждали тему передачи боевиков "Азова"* - РИА Новости, 02.08.2023
Путин и Эрдоган не обсуждали тему передачи боевиков "Азова"*
Тема передачи боевиков "Азова"* (террористическая организация, запрещена в РФ) не обсуждалась во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T20:23
2023-08-02T20:23
2023-08-02T20:50
владимир путин
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 2 авг - РИА Новости. Тема передачи боевиков "Азова"* (террористическая организация, запрещена в РФ) не обсуждалась во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана в среду, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет, эта тема не затрагивалась", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждали ли Путин и Эрдоган вопрос передачи украинских боевиков.* Запрещенная в России террористическая организация
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владимир путин, россия, турция
Владимир Путин, Россия, Турция
Путин и Эрдоган не обсуждали тему передачи боевиков "Азова"*
Песков: Путин и Эрдоган во время разговора не затрагивали тему передачи "Азовцев"
СОЛНЕЧНОГОРСК, 2 авг - РИА Новости. Тема передачи боевиков "Азова"* (террористическая организация, запрещена в РФ) не обсуждалась во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана в среду, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, эта тема не затрагивалась", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждали ли Путин и Эрдоган вопрос передачи украинских боевиков.
* Запрещенная в России террористическая организация
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