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Источник: Путин и Эрдоган не обсуждали ситуацию с боевиками "Азова"* - РИА Новости, 02.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:09 02.08.2023 (обновлено: 19:19 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/azov-1887861814.html
Источник: Путин и Эрдоган не обсуждали ситуацию с боевиками "Азова"*
Источник: Путин и Эрдоган не обсуждали ситуацию с боевиками "Азова"* - РИА Новости, 02.08.2023
Источник: Путин и Эрдоган не обсуждали ситуацию с боевиками "Азова"*
Тема боевиков украинского отряда "Азов"* (признан террористической организацией, запрещен в РФ) не затрагивалась в ходе телефонного разговора президентов Турции РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T19:09
2023-08-02T19:19
специальная военная операция на украине
турция
владимир путин
россия
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СТАМБУЛ, 2 авг - РИА Новости. Тема боевиков украинского отряда "Азов"* (признан террористической организацией, запрещен в РФ) не затрагивалась в ходе телефонного разговора президентов Турции и России в среду, сообщил РИА Новости осведомленный турецкий источник.Разговор Тайипа Эрдогана и Владимира Путина состоялся ранее в среду.Согласно сообщению канцелярии Эрдогана, в ходе разговора лидеры обсудили возможность возобновления зерновой сделки, обстановку в сферах туризма и тушении лесных пожаров. Лидеры стран обсудили развитие торгово-экономических связей, реализацию проектов в энергетике, сотрудничество в туристической отрасли, сообщила пресс-служба Кремля."Никаких других тем, кроме указанных в официальных сообщениях о результатах разговора, в ходе беседы не затрагивалось", - ответил источник на вопрос о том, обсуждалась ли тема "Азова"*.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230726/zaderzhanie-1886307305.html
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турция, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Турция, Владимир Путин, Россия
Источник: Путин и Эрдоган не обсуждали ситуацию с боевиками "Азова"*

Тема боевиков "Азова" не обсуждалась в ходе телефонного разговора Путина и Эрдогана

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 2 авг - РИА Новости. Тема боевиков украинского отряда "Азов"* (признан террористической организацией, запрещен в РФ) не затрагивалась в ходе телефонного разговора президентов Турции и России в среду, сообщил РИА Новости осведомленный турецкий источник.
Разговор Тайипа Эрдогана и Владимира Путина состоялся ранее в среду.
Согласно сообщению канцелярии Эрдогана, в ходе разговора лидеры обсудили возможность возобновления зерновой сделки, обстановку в сферах туризма и тушении лесных пожаров. Лидеры стран обсудили развитие торгово-экономических связей, реализацию проектов в энергетике, сотрудничество в туристической отрасли, сообщила пресс-служба Кремля.
"Никаких других тем, кроме указанных в официальных сообщениях о результатах разговора, в ходе беседы не затрагивалось", - ответил источник на вопрос о том, обсуждалась ли тема "Азова"*.
* Запрещенная в России террористическая организация
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
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26 июля, 09:37
 
Специальная военная операция на УкраинеТурцияВладимир ПутинРоссия
 
 
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