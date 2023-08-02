https://ria.ru/20230802/azov-1887861814.html

Источник: Путин и Эрдоган не обсуждали ситуацию с боевиками "Азова"*

Источник: Путин и Эрдоган не обсуждали ситуацию с боевиками "Азова"* - РИА Новости, 02.08.2023

Источник: Путин и Эрдоган не обсуждали ситуацию с боевиками "Азова"*

Тема боевиков украинского отряда "Азов"* (признан террористической организацией, запрещен в РФ) не затрагивалась в ходе телефонного разговора президентов Турции РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T19:09

2023-08-02T19:09

2023-08-02T19:19

специальная военная операция на украине

турция

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807555078_42:291:3026:1969_1920x0_80_0_0_f3ce6edba0b9cd8ce5472398f57ae040.jpg

СТАМБУЛ, 2 авг - РИА Новости. Тема боевиков украинского отряда "Азов"* (признан террористической организацией, запрещен в РФ) не затрагивалась в ходе телефонного разговора президентов Турции и России в среду, сообщил РИА Новости осведомленный турецкий источник.Разговор Тайипа Эрдогана и Владимира Путина состоялся ранее в среду.Согласно сообщению канцелярии Эрдогана, в ходе разговора лидеры обсудили возможность возобновления зерновой сделки, обстановку в сферах туризма и тушении лесных пожаров. Лидеры стран обсудили развитие торгово-экономических связей, реализацию проектов в энергетике, сотрудничество в туристической отрасли, сообщила пресс-служба Кремля."Никаких других тем, кроме указанных в официальных сообщениях о результатах разговора, в ходе беседы не затрагивалось", - ответил источник на вопрос о том, обсуждалась ли тема "Азова"*.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230726/zaderzhanie-1886307305.html

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, владимир путин, россия