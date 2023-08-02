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В США около Гранд-Каньона перевернулся автобус с туристами - РИА Новости, 02.08.2023
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Туризм
 
10:38 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/avtobus-1887734168.html
В США около Гранд-Каньона перевернулся автобус с туристами
В США около Гранд-Каньона перевернулся автобус с туристами - РИА Новости, 02.08.2023
В США около Гранд-Каньона перевернулся автобус с туристами
Автобус с более чем 50 туристами перевернулся неподалеку от Гранд-Каньона в американском штате Аризона, в результате чего один человек скончался и восемь... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T10:38
2023-08-02T10:38
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Автобус с более чем 50 туристами перевернулся неподалеку от Гранд-Каньона в американском штате Аризона, в результате чего один человек скончался и восемь получили серьезные ранения, сообщила местная полиция на своем сайте. "Службы спасения получили сообщение о том, что автобус перевернулся в районе Гранд-Каньон Уэст… Восемь человек были доставлены по воздуху в ближайшие больницы. Сообщается о подтверждении гибели одного человека", – говорится в заявлении полиции. Отмечается, что еще несколько человек получили менее серьезные травмы и были доставлены в больницы наземным транспортом. Обстоятельства ДТП выясняются. Как сообщает полиция, на сообщение об аварии отреагировали в 10 экстренных службах.
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новости - туризм, в мире, аризона, туризм, происшествия
Туризм, Новости - Туризм, В мире, Аризона, Туризм, Происшествия
В США около Гранд-Каньона перевернулся автобус с туристами

В США у Гранд-Каньона перевернулся автобус с туристами, один человек погиб

© Pixabay / Free-Photos Гранд-Каньон, США
Гранд-Каньон, США - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© Pixabay / Free-Photos
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Автобус с более чем 50 туристами перевернулся неподалеку от Гранд-Каньона в американском штате Аризона, в результате чего один человек скончался и восемь получили серьезные ранения, сообщила местная полиция на своем сайте.
"Службы спасения получили сообщение о том, что автобус перевернулся в районе Гранд-Каньон Уэст… Восемь человек были доставлены по воздуху в ближайшие больницы. Сообщается о подтверждении гибели одного человека", – говорится в заявлении полиции.
Отмечается, что еще несколько человек получили менее серьезные травмы и были доставлены в больницы наземным транспортом.
Обстоятельства ДТП выясняются. Как сообщает полиция, на сообщение об аварии отреагировали в 10 экстренных службах.
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