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В США около Гранд-Каньона перевернулся автобус с туристами

В США около Гранд-Каньона перевернулся автобус с туристами - РИА Новости, 02.08.2023

В США около Гранд-Каньона перевернулся автобус с туристами

Автобус с более чем 50 туристами перевернулся неподалеку от Гранд-Каньона в американском штате Аризона, в результате чего один человек скончался и восемь... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T10:38

2023-08-02T10:38

2023-08-02T10:38

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Автобус с более чем 50 туристами перевернулся неподалеку от Гранд-Каньона в американском штате Аризона, в результате чего один человек скончался и восемь получили серьезные ранения, сообщила местная полиция на своем сайте. "Службы спасения получили сообщение о том, что автобус перевернулся в районе Гранд-Каньон Уэст… Восемь человек были доставлены по воздуху в ближайшие больницы. Сообщается о подтверждении гибели одного человека", – говорится в заявлении полиции. Отмечается, что еще несколько человек получили менее серьезные травмы и были доставлены в больницы наземным транспортом. Обстоятельства ДТП выясняются. Как сообщает полиция, на сообщение об аварии отреагировали в 10 экстренных службах.

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