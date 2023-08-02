https://ria.ru/20230802/avito-1887713044.html

"Авито" подсчитала стоимость базового школьного набора

"Авито" подсчитала стоимость базового школьного набора - РИА Новости, 02.08.2023

"Авито" подсчитала стоимость базового школьного набора

Средняя стоимость базового школьного набора на "Авито" в России составляет 8200 рублей для девочки и 8490 рублей для мальчика, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T07:28

2023-08-02T07:28

2023-08-02T07:28

общество

россия

авито

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Средняя стоимость базового школьного набора на "Авито" в России составляет 8200 рублей для девочки и 8490 рублей для мальчика, сообщили РИА Новости в компании. "Аналитики Авито подсчитали, во сколько обойдутся сборы ребенка на учебу в 2023 году... Средняя стоимость базового школьного набора по России составляет 8200 рублей для девочки и 8490 рублей для мальчика", - сообщили в компании. Отмечается, что в базовый набор на первое время учебы вошли школьная форма (два варианта верха и низа), форма и обувь для физкультуры, рюкзак, пенал с наполнением и комплект тетрадей. "Высоким спросом также пользуются детская мебель для обустройства уголка для занятий и ноутбуки. Базовый набор мебели на "Авито" можно приобрести по цене от 1250 рублей, а ноутбук – по цене от 5000 рублей", - добавили в компании. В компании отметили, что рубашка для мальчиков обойдется в 1120 рублей. В этом сезоне их покупают на 33% активнее, чем в прошлом. Брюки для мальчиков в среднем стоят 850 рублей, а их продажи за год выросли на 22%. "Девочки же могут выбирать между брюками, юбками и сарафанами. В этом году у российских школьниц наиболее популярен практичный первый вариант: продажи брюк выросли на 55%, а средняя стоимость на "Авито" составила 850 рублей. На втором месте юбки: за год ими стали интересоваться на 25% чаще, а покупка в среднем обойдется в 1 270 рублей. Средняя стоимость спортивной формы для мальчиков составила 1100 рублей, а для девочек - 940 рублей. Спортивная обувь обойдется в 1000 рублей и 890 рублей соответственно. Рюкзака на "Авито" можно купить за 1750 рублей. Набор тетрадей на начало учебного года обойдется в среднем в 300 рублей. Цены на пенал с наполнителем также начинаются от 300 рублей.

https://realty.ria.ru/20230801/rosseti-1887589779.html

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общество, россия, авито