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"Авито" подсчитала стоимость базового школьного набора - РИА Новости, 02.08.2023
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07:28 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/avito-1887713044.html
"Авито" подсчитала стоимость базового школьного набора
"Авито" подсчитала стоимость базового школьного набора - РИА Новости, 02.08.2023
"Авито" подсчитала стоимость базового школьного набора
Средняя стоимость базового школьного набора на "Авито" в России составляет 8200 рублей для девочки и 8490 рублей для мальчика, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T07:28
2023-08-02T07:28
общество
россия
авито
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Средняя стоимость базового школьного набора на "Авито" в России составляет 8200 рублей для девочки и 8490 рублей для мальчика, сообщили РИА Новости в компании. "Аналитики Авито подсчитали, во сколько обойдутся сборы ребенка на учебу в 2023 году... Средняя стоимость базового школьного набора по России составляет 8200 рублей для девочки и 8490 рублей для мальчика", - сообщили в компании. Отмечается, что в базовый набор на первое время учебы вошли школьная форма (два варианта верха и низа), форма и обувь для физкультуры, рюкзак, пенал с наполнением и комплект тетрадей. "Высоким спросом также пользуются детская мебель для обустройства уголка для занятий и ноутбуки. Базовый набор мебели на "Авито" можно приобрести по цене от 1250 рублей, а ноутбук – по цене от 5000 рублей", - добавили в компании. В компании отметили, что рубашка для мальчиков обойдется в 1120 рублей. В этом сезоне их покупают на 33% активнее, чем в прошлом. Брюки для мальчиков в среднем стоят 850 рублей, а их продажи за год выросли на 22%. "Девочки же могут выбирать между брюками, юбками и сарафанами. В этом году у российских школьниц наиболее популярен практичный первый вариант: продажи брюк выросли на 55%, а средняя стоимость на "Авито" составила 850 рублей. На втором месте юбки: за год ими стали интересоваться на 25% чаще, а покупка в среднем обойдется в 1 270 рублей. Средняя стоимость спортивной формы для мальчиков составила 1100 рублей, а для девочек - 940 рублей. Спортивная обувь обойдется в 1000 рублей и 890 рублей соответственно. Рюкзака на "Авито" можно купить за 1750 рублей. Набор тетрадей на начало учебного года обойдется в среднем в 300 рублей. Цены на пенал с наполнителем также начинаются от 300 рублей.
https://realty.ria.ru/20230801/rosseti-1887589779.html
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общество, россия, авито
Общество, Россия, Авито
"Авито" подсчитала стоимость базового школьного набора

"Авито": стоимость базового школьного набора в сервисе составляет 8,2-8,5 тысяч рублей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУченики первых классов перед началом торжественной линейки
Ученики первых классов перед началом торжественной линейки - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ученики первых классов перед началом торжественной линейки. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Средняя стоимость базового школьного набора на "Авито" в России составляет 8200 рублей для девочки и 8490 рублей для мальчика, сообщили РИА Новости в компании.
«
"Аналитики Авито подсчитали, во сколько обойдутся сборы ребенка на учебу в 2023 году... Средняя стоимость базового школьного набора по России составляет 8200 рублей для девочки и 8490 рублей для мальчика", - сообщили в компании.
Отмечается, что в базовый набор на первое время учебы вошли школьная форма (два варианта верха и низа), форма и обувь для физкультуры, рюкзак, пенал с наполнением и комплект тетрадей. "Высоким спросом также пользуются детская мебель для обустройства уголка для занятий и ноутбуки. Базовый набор мебели на "Авито" можно приобрести по цене от 1250 рублей, а ноутбук – по цене от 5000 рублей", - добавили в компании.
В компании отметили, что рубашка для мальчиков обойдется в 1120 рублей. В этом сезоне их покупают на 33% активнее, чем в прошлом. Брюки для мальчиков в среднем стоят 850 рублей, а их продажи за год выросли на 22%.
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"Девочки же могут выбирать между брюками, юбками и сарафанами. В этом году у российских школьниц наиболее популярен практичный первый вариант: продажи брюк выросли на 55%, а средняя стоимость на "Авито" составила 850 рублей. На втором месте юбки: за год ими стали интересоваться на 25% чаще, а покупка в среднем обойдется в 1 270 рублей.
Средняя стоимость спортивной формы для мальчиков составила 1100 рублей, а для девочек - 940 рублей. Спортивная обувь обойдется в 1000 рублей и 890 рублей соответственно. Рюкзака на "Авито" можно купить за 1750 рублей. Набор тетрадей на начало учебного года обойдется в среднем в 300 рублей. Цены на пенал с наполнителем также начинаются от 300 рублей.
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