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Авиация группировки "Юг" ударила по объектам ВСУ на нескольких направлениях - РИА Новости, 02.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:02 02.08.2023 (обновлено: 05:08 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/aviatsiya-1887709134.html
Авиация группировки "Юг" ударила по объектам ВСУ на нескольких направлениях
Авиация группировки "Юг" ударила по объектам ВСУ на нескольких направлениях - РИА Новости, 02.08.2023
Авиация группировки "Юг" ударила по объектам ВСУ на нескольких направлениях
Авиация южной группировки войск нанесла ракетно-бомбовые удары по объектам противника на нескольких направлениях, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T05:02
2023-08-02T05:08
специальная военная операция на украине
клещеевка
северск
вадим астафьев
вооруженные силы украины
су-34
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Авиация южной группировки войск нанесла ракетно-бомбовые удары по объектам противника на нескольких направлениях, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев."Авиацией южной группировки войск нанесены ракетно-бомбовые удары по объектам ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском, Авдеевском и Марьинском направлениях", — отметил Астафьев.По его словам, экипажи самолетов Су-34 поразили пункты временной дислокации 81-й аэромобильной бригады противника в районе Серебрянки и Белогоровки, 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ западнее Клещеевки, 22-й отдельной механизированной бригады в Предтечено и 24-й отдельной механизированной бригады в Новгородском.Артиллерийские подразделения, в свою очередь, уничтожили 120-миллиметровые минометы противника в районах населенных пунктов Серебрянка, Невельская, а также самоходные гаубицы "Акация", Krab, М777 и "Гвоздика" в Северске, Тихоновке, Александро-Калинове, Красногоровке, заключил Астафьев.
https://ria.ru/20230801/spetsoperatsiya-1887699593.html
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клещеевка, северск, вадим астафьев, вооруженные силы украины, су-34, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Клещеевка, Северск, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины, Су-34, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Авиация группировки "Юг" ударила по объектам ВСУ на нескольких направлениях

Минобороны: авиация южной группировки ударила по объектам ВСУ на нескольких направлениях

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Авиация южной группировки войск нанесла ракетно-бомбовые удары по объектам противника на нескольких направлениях, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
"Авиацией южной группировки войск нанесены ракетно-бомбовые удары по объектам ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском, Авдеевском и Марьинском направлениях", — отметил Астафьев.
По его словам, экипажи самолетов Су-34 поразили пункты временной дислокации 81-й аэромобильной бригады противника в районе Серебрянки и Белогоровки, 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ западнее Клещеевки, 22-й отдельной механизированной бригады в Предтечено и 24-й отдельной механизированной бригады в Новгородском.
Артиллерийские подразделения, в свою очередь, уничтожили 120-миллиметровые минометы противника в районах населенных пунктов Серебрянка, Невельская, а также самоходные гаубицы "Акация", Krab, М777 и "Гвоздика" в Северске, Тихоновке, Александро-Калинове, Красногоровке, заключил Астафьев.
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Специальная военная операция на УкраинеКлещеевкаСеверскВадим АстафьевВооруженные силы УкраиныСу-34Вооруженные силы РФБезопасность
 
 
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