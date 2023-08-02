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Авиация группировки "Юг" ударила по объектам ВСУ на нескольких направлениях
Авиация группировки "Юг" ударила по объектам ВСУ на нескольких направлениях - РИА Новости, 02.08.2023
Авиация группировки "Юг" ударила по объектам ВСУ на нескольких направлениях
Авиация южной группировки войск нанесла ракетно-бомбовые удары по объектам противника на нескольких направлениях, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T05:02
2023-08-02T05:02
2023-08-02T05:08
специальная военная операция на украине
клещеевка
северск
вадим астафьев
вооруженные силы украины
су-34
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Авиация южной группировки войск нанесла ракетно-бомбовые удары по объектам противника на нескольких направлениях, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев."Авиацией южной группировки войск нанесены ракетно-бомбовые удары по объектам ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском, Авдеевском и Марьинском направлениях", — отметил Астафьев.По его словам, экипажи самолетов Су-34 поразили пункты временной дислокации 81-й аэромобильной бригады противника в районе Серебрянки и Белогоровки, 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ западнее Клещеевки, 22-й отдельной механизированной бригады в Предтечено и 24-й отдельной механизированной бригады в Новгородском.Артиллерийские подразделения, в свою очередь, уничтожили 120-миллиметровые минометы противника в районах населенных пунктов Серебрянка, Невельская, а также самоходные гаубицы "Акация", Krab, М777 и "Гвоздика" в Северске, Тихоновке, Александро-Калинове, Красногоровке, заключил Астафьев.
https://ria.ru/20230801/spetsoperatsiya-1887699593.html
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клещеевка, северск, вадим астафьев, вооруженные силы украины, су-34, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Клещеевка, Северск, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины, Су-34, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Авиация группировки "Юг" ударила по объектам ВСУ на нескольких направлениях
Минобороны: авиация южной группировки ударила по объектам ВСУ на нескольких направлениях