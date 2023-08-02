https://ria.ru/20230802/avariya-1887815779.html

В Приморье автобус столкнулся с легковушкой, погиб человек

В Приморье автобус столкнулся с легковушкой, погиб человек - РИА Новости, 02.08.2023

В Приморье автобус столкнулся с легковушкой, погиб человек

Один человек погиб, еще двое пострадали в ДТП в Приморье, где легковушка столкнулась с рейсовым автобусом, сообщило УМВД РФ по региону. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T16:24

2023-08-02T16:24

2023-08-02T16:28

происшествия

россия

приморский край

уссурийск

авто

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ВЛАДИВОСТОК, 2 авг – РИА Новости. Один человек погиб, еще двое пострадали в ДТП в Приморье, где легковушка столкнулась с рейсовым автобусом, сообщило УМВД РФ по региону. По данным полиции, сообщение об аварии на 66-м километре трассы Уссурийск - Пограничный Приморского края поступило в 17.09 (10.09 мск). Водитель Nissan Prairie двигался со стороны Уссурийска в направлении поселка Пограничный, выехал на встречку, где столкнулся с рейсовым автобусом King Long, от удара автобус съехал с дороги. "В результате происшествия травмы получил пассажир и 48-летний водитель рейсового автотранспорта. Водитель автомобиля Nissan Prairie от полученных травм скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html

россия

приморский край

уссурийск

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происшествия, россия, приморский край, уссурийск, авто