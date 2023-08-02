https://ria.ru/20230802/ataka-1887791445.html

Дрон ВСУ попытался атаковать корабль ЧФ, сопровождавший гражданские суда

Дрон ВСУ попытался атаковать корабль ЧФ, сопровождавший гражданские суда - РИА Новости, 02.08.2023

Дрон ВСУ попытался атаковать корабль ЧФ, сопровождавший гражданские суда

Киевский режим минувшей ночью вновь пытался атаковать безэкипажным катером корабль ВМФ России, сопровождавший гражданский морской транспорт, говорится в сводке... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T14:47

2023-08-02T14:47

2023-08-02T17:09

специальная военная операция на украине

россия

киев

черное море

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вооруженные силы украины

босфор

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Киевский режим минувшей ночью вновь пытался атаковать безэкипажным катером корабль ВМФ России, сопровождавший гражданский морской транспорт, говорится в сводке министерства обороны."Сегодня ночью киевским режимом предпринята очередная попытка атаковать морским беспилотным катером корабль Военно-морского флота России, сопровождавший гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря. Профессиональными действиями экипажа украинский катер был своевременно обнаружен и уничтожен", — заявили в ведомстве.Накануне Минобороны сообщило о безуспешной попытке ВСУ устроить террористическую атаку с применением трех полупогружных безэкипажных катеров на российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор. Сопровождавшие их военные корабли обнаружили вражеские дроны и уничтожили их.Кроме того, в этот же день украинские войска пытались ударить по патрульным кораблям "Сергей Котов" и "Василий Быков" тремя морскими дронами. Как отметили в российском оборонном ведомстве, технику противника обезвредили, экипажи судов продолжают выполнять свои задачи.Украинские военные уже предпринимали попытку атаковать корабль "Сергей Котов" беспилотными катерами 25 июля. Тогда экипаж судна также уничтожил БПЛА огнем из штатного вооружения, никто не пострадал.

https://ria.ru/20230801/pvo-1887590503.html

https://ria.ru/20230802/desantniki-1887651664.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, киев, черное море, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы украины, босфор