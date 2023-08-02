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Дрон ВСУ попытался атаковать корабль ЧФ, сопровождавший гражданские суда - РИА Новости, 02.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:47 02.08.2023 (обновлено: 17:09 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/ataka-1887791445.html
Дрон ВСУ попытался атаковать корабль ЧФ, сопровождавший гражданские суда
Дрон ВСУ попытался атаковать корабль ЧФ, сопровождавший гражданские суда - РИА Новости, 02.08.2023
Дрон ВСУ попытался атаковать корабль ЧФ, сопровождавший гражданские суда
Киевский режим минувшей ночью вновь пытался атаковать безэкипажным катером корабль ВМФ России, сопровождавший гражданский морской транспорт, говорится в сводке... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T14:47
2023-08-02T17:09
специальная военная операция на украине
россия
киев
черное море
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы украины
босфор
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Киевский режим минувшей ночью вновь пытался атаковать безэкипажным катером корабль ВМФ России, сопровождавший гражданский морской транспорт, говорится в сводке министерства обороны."Сегодня ночью киевским режимом предпринята очередная попытка атаковать морским беспилотным катером корабль Военно-морского флота России, сопровождавший гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря. Профессиональными действиями экипажа украинский катер был своевременно обнаружен и уничтожен", — заявили в ведомстве.Накануне Минобороны сообщило о безуспешной попытке ВСУ устроить террористическую атаку с применением трех полупогружных безэкипажных катеров на российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор. Сопровождавшие их военные корабли обнаружили вражеские дроны и уничтожили их.Кроме того, в этот же день украинские войска пытались ударить по патрульным кораблям "Сергей Котов" и "Василий Быков" тремя морскими дронами. Как отметили в российском оборонном ведомстве, технику противника обезвредили, экипажи судов продолжают выполнять свои задачи.Украинские военные уже предпринимали попытку атаковать корабль "Сергей Котов" беспилотными катерами 25 июля. Тогда экипаж судна также уничтожил БПЛА огнем из штатного вооружения, никто не пострадал.
https://ria.ru/20230801/pvo-1887590503.html
https://ria.ru/20230802/desantniki-1887651664.html
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россия, киев, черное море, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы украины, босфор
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Черное море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы Украины, Босфор
Дрон ВСУ попытался атаковать корабль ЧФ, сопровождавший гражданские суда

Минобороны России: Киев попытался атаковать сопровождавший гражданское судно корабль ВМФ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМатрос на сторожевом корабле "Ладный" на военно-морской базе Черноморского флота России
Матрос на сторожевом корабле Ладный на военно-морской базе Черноморского флота России - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Матрос на сторожевом корабле "Ладный" на военно-морской базе Черноморского флота России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Киевский режим минувшей ночью вновь пытался атаковать безэкипажным катером корабль ВМФ России, сопровождавший гражданский морской транспорт, говорится в сводке министерства обороны.
"Сегодня ночью киевским режимом предпринята очередная попытка атаковать морским беспилотным катером корабль Военно-морского флота России, сопровождавший гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря. Профессиональными действиями экипажа украинский катер был своевременно обнаружен и уничтожен", — заявили в ведомстве.
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Накануне Минобороны сообщило о безуспешной попытке ВСУ устроить террористическую атаку с применением трех полупогружных безэкипажных катеров на российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор. Сопровождавшие их военные корабли обнаружили вражеские дроны и уничтожили их.
Кроме того, в этот же день украинские войска пытались ударить по патрульным кораблям "Сергей Котов" и "Василий Быков" тремя морскими дронами. Как отметили в российском оборонном ведомстве, технику противника обезвредили, экипажи судов продолжают выполнять свои задачи.
Украинские военные уже предпринимали попытку атаковать корабль "Сергей Котов" беспилотными катерами 25 июля. Тогда экипаж судна также уничтожил БПЛА огнем из штатного вооружения, никто не пострадал.
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