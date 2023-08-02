https://ria.ru/20230802/asean-1887703808.html

Специалисты из стран АСЕАН будут изучать энергетический сектор России

Специалисты из стран АСЕАН будут изучать энергетический сектор России - РИА Новости, 02.08.2023

Специалисты из стран АСЕАН будут изучать энергетический сектор России

Специалисты из стран АСЕАН будут изучать российскую энергетику в рамках новой международной образовательной программы "Меняющийся энергетический ландшафт: новые РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T01:05

2023-08-02T01:05

2023-08-02T01:05

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Специалисты из стран АСЕАН будут изучать российскую энергетику в рамках новой международной образовательной программы "Меняющийся энергетический ландшафт: новые энергетические пути и глобальная углеродная нейтральность" Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ), сообщает деловой совет Россия-АСЕАН. По данным организации, презентация программы состоялась 1 августа. Ее цель - расширение экономических и научно-технологических связей России со странами АСЕАН, а также создание условий для развития диалога в энергетической сфере. "Российские топливно-энергетические компании имеют возможность стать фактором энергетической стабильности и безопасности стран АСЕАН. Одна из ключевых задач программы - рассказать о значительных компетенциях, позволяющих отечественным предприятиям принимать участие, как в разведке и освоении месторождений нефти и газа, так и в крупных инфраструктурных проектах", - говорится в пресс-релизе делового совета. Уточняется, что специалистов-энергетиков АСЕАН ожидают лекционные и семинарские занятия, разборы кейсов, встречи с ведущими экспертами и руководителями ведомств, посещение объектов энергетической инфраструктуры и насыщенная культурная программа в Санкт-Петербурге и Москве. Председатель делового совета Россия-АСЕАН Иван Поляков также отметил, что в 2023 году Россия и страны Ассоциации отмечают пятилетие с момента повышения уровня отношений до Стратегического партнерства.

https://ria.ru/20230713/lavrov-1883889984.html

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россия, санкт-петербург, москва, в мире, экономическое сообщество асеан