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Специалисты из стран АСЕАН будут изучать энергетический сектор России - РИА Новости, 02.08.2023
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01:05 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/asean-1887703808.html
Специалисты из стран АСЕАН будут изучать энергетический сектор России
Специалисты из стран АСЕАН будут изучать энергетический сектор России - РИА Новости, 02.08.2023
Специалисты из стран АСЕАН будут изучать энергетический сектор России
Специалисты из стран АСЕАН будут изучать российскую энергетику в рамках новой международной образовательной программы "Меняющийся энергетический ландшафт: новые РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T01:05
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россия
санкт-петербург
москва
в мире
экономическое сообщество асеан
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Специалисты из стран АСЕАН будут изучать российскую энергетику в рамках новой международной образовательной программы "Меняющийся энергетический ландшафт: новые энергетические пути и глобальная углеродная нейтральность" Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ), сообщает деловой совет Россия-АСЕАН. По данным организации, презентация программы состоялась 1 августа. Ее цель - расширение экономических и научно-технологических связей России со странами АСЕАН, а также создание условий для развития диалога в энергетической сфере. "Российские топливно-энергетические компании имеют возможность стать фактором энергетической стабильности и безопасности стран АСЕАН. Одна из ключевых задач программы - рассказать о значительных компетенциях, позволяющих отечественным предприятиям принимать участие, как в разведке и освоении месторождений нефти и газа, так и в крупных инфраструктурных проектах", - говорится в пресс-релизе делового совета. Уточняется, что специалистов-энергетиков АСЕАН ожидают лекционные и семинарские занятия, разборы кейсов, встречи с ведущими экспертами и руководителями ведомств, посещение объектов энергетической инфраструктуры и насыщенная культурная программа в Санкт-Петербурге и Москве. Председатель делового совета Россия-АСЕАН Иван Поляков также отметил, что в 2023 году Россия и страны Ассоциации отмечают пятилетие с момента повышения уровня отношений до Стратегического партнерства.
https://ria.ru/20230713/lavrov-1883889984.html
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россия, санкт-петербург, москва, в мире, экономическое сообщество асеан
Россия, Санкт-Петербург, Москва, В мире, Экономическое сообщество АСЕАН
Специалисты из стран АСЕАН будут изучать энергетический сектор России

Деловой совет: специалисты из стран АСЕАН будут изучать энергетический сектор России

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
Флаг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Флаг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Специалисты из стран АСЕАН будут изучать российскую энергетику в рамках новой международной образовательной программы "Меняющийся энергетический ландшафт: новые энергетические пути и глобальная углеродная нейтральность" Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ), сообщает деловой совет Россия-АСЕАН.
По данным организации, презентация программы состоялась 1 августа. Ее цель - расширение экономических и научно-технологических связей России со странами АСЕАН, а также создание условий для развития диалога в энергетической сфере.
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Уточняется, что специалистов-энергетиков АСЕАН ожидают лекционные и семинарские занятия, разборы кейсов, встречи с ведущими экспертами и руководителями ведомств, посещение объектов энергетической инфраструктуры и насыщенная культурная программа в Санкт-Петербурге и Москве.
Председатель делового совета Россия-АСЕАН Иван Поляков также отметил, что в 2023 году Россия и страны Ассоциации отмечают пятилетие с момента повышения уровня отношений до Стратегического партнерства.
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