Специалисты из стран АСЕАН будут изучать энергетический сектор России
Деловой совет: специалисты из стран АСЕАН будут изучать энергетический сектор России
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
Флаг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Специалисты из стран АСЕАН будут изучать российскую энергетику в рамках новой международной образовательной программы "Меняющийся энергетический ландшафт: новые энергетические пути и глобальная углеродная нейтральность" Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ), сообщает деловой совет Россия-АСЕАН.
По данным организации, презентация программы состоялась 1 августа. Ее цель - расширение экономических и научно-технологических связей России со странами АСЕАН, а также создание условий для развития диалога в энергетической сфере.
"Российские топливно-энергетические компании имеют возможность стать фактором энергетической стабильности и безопасности стран АСЕАН. Одна из ключевых задач программы - рассказать о значительных компетенциях, позволяющих отечественным предприятиям принимать участие, как в разведке и освоении месторождений нефти и газа, так и в крупных инфраструктурных проектах", - говорится в пресс-релизе делового совета.
Уточняется, что специалистов-энергетиков АСЕАН ожидают лекционные и семинарские занятия, разборы кейсов, встречи с ведущими экспертами и руководителями ведомств, посещение объектов энергетической инфраструктуры и насыщенная культурная программа в Санкт-Петербурге и Москве.
Председатель делового совета Россия-АСЕАН Иван Поляков также отметил, что в 2023 году Россия и страны Ассоциации отмечают пятилетие с момента повышения уровня отношений до Стратегического партнерства.