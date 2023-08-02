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Артиллеристы ЦВО уничтожили немецкую САУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 02.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:17 02.08.2023 (обновлено: 06:01 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/artilleriya-1887709682.html
Артиллеристы ЦВО уничтожили немецкую САУ на Краснолиманском направлении
Артиллеристы ЦВО уничтожили немецкую САУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 02.08.2023
Артиллеристы ЦВО уничтожили немецкую САУ на Краснолиманском направлении
Расчет 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" гвардейского артиллерийского полка Центрального военного округа уничтожил немецкую САУ... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T05:17
2023-08-02T06:01
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
центральный военный округ
безопасность
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 2 авг — РИА Новости. Расчет 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" гвардейского артиллерийского полка Центрального военного округа уничтожил немецкую САУ PzH 2000, а также опорные пункты украинских войск на Краснолиманском направлении в Донбассе, сообщили РИА Новости в Минобороны России. "Расчет 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" гвардейского артиллерийского полка Центрального военного округа наносит поражение по опорным пунктам и технике западного производства на Краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции", — рассказали в ведомстве. По данным министерства, военные нанесли удар при помощи комплексов артиллерийской разведки с использованием беспилотников."Гиацинт-С" снайперской стрельбой поражает немецкую самоходную артиллерийскую установку (САУ) PzH 2000, а также опорные пункты украинских войск", — уточнили в оборонном ведомстве.Корректировка точности огня артиллерийского орудия шла в режиме реального времени. Это позволило уничтожить САУ противника минимальным количеством выстрелов, заключили собеседеники агентства.
https://ria.ru/20230802/aviatsiya-1887709134.html
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россия, донбасс, центральный военный округ, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Центральный военный округ, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Артиллеристы ЦВО уничтожили немецкую САУ на Краснолиманском направлении

Минобороны: артиллеристы ЦВО уничтожили немецкую САУ на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБоевая стрельба самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С"
Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 2 авг — РИА Новости. Расчет 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" гвардейского артиллерийского полка Центрального военного округа уничтожил немецкую САУ PzH 2000, а также опорные пункты украинских войск на Краснолиманском направлении в Донбассе, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
"Расчет 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" гвардейского артиллерийского полка Центрального военного округа наносит поражение по опорным пунктам и технике западного производства на Краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции", — рассказали в ведомстве.
По данным министерства, военные нанесли удар при помощи комплексов артиллерийской разведки с использованием беспилотников.
«
"Гиацинт-С" снайперской стрельбой поражает немецкую самоходную артиллерийскую установку (САУ) PzH 2000, а также опорные пункты украинских войск", — уточнили в оборонном ведомстве.
Корректировка точности огня артиллерийского орудия шла в режиме реального времени. Это позволило уничтожить САУ противника минимальным количеством выстрелов, заключили собеседеники агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонбассЦентральный военный округБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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