https://ria.ru/20230802/artilleriya-1887709682.html

Артиллеристы ЦВО уничтожили немецкую САУ на Краснолиманском направлении

Артиллеристы ЦВО уничтожили немецкую САУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 02.08.2023

Артиллеристы ЦВО уничтожили немецкую САУ на Краснолиманском направлении

Расчет 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" гвардейского артиллерийского полка Центрального военного округа уничтожил немецкую САУ... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T05:17

2023-08-02T05:17

2023-08-02T06:01

специальная военная операция на украине

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центральный военный округ

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вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 2 авг — РИА Новости. Расчет 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" гвардейского артиллерийского полка Центрального военного округа уничтожил немецкую САУ PzH 2000, а также опорные пункты украинских войск на Краснолиманском направлении в Донбассе, сообщили РИА Новости в Минобороны России. "Расчет 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" гвардейского артиллерийского полка Центрального военного округа наносит поражение по опорным пунктам и технике западного производства на Краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции", — рассказали в ведомстве. По данным министерства, военные нанесли удар при помощи комплексов артиллерийской разведки с использованием беспилотников."Гиацинт-С" снайперской стрельбой поражает немецкую самоходную артиллерийскую установку (САУ) PzH 2000, а также опорные пункты украинских войск", — уточнили в оборонном ведомстве.Корректировка точности огня артиллерийского орудия шла в режиме реального времени. Это позволило уничтожить САУ противника минимальным количеством выстрелов, заключили собеседеники агентства.

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россия, донбасс, центральный военный округ, безопасность, вооруженные силы рф