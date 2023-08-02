https://ria.ru/20230802/artamonov-1887745399.html
Губернатор Артамонов провел со школьниками и педагогами деловую игру
Губернатор Артамонов провел со школьниками и педагогами деловую игру - РИА Новости, 02.08.2023
Губернатор Артамонов провел со школьниками и педагогами деловую игру
Деловую игру "Хочу здесь жить" провел Игорь Артамонов со школьниками и педагогами Липецкой области, сообщили в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T11:36
2023-08-02T11:36
2023-08-02T11:36
липецкая область
игорь артамонов
школа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887744798_0:245:2350:1567_1920x0_80_0_0_46f70dcd55268f6d54335a5fc183d091.jpg
ЛИПЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Деловую игру "Хочу здесь жить" провел Игорь Артамонов со школьниками и педагогами Липецкой области, сообщили в пресс-службе правительства региона. Встреча прошла в Липецком металлургическом колледже, в ней приняли участие 46 учеников и руководителей школ из всех районов области. Четыре команды игроков решали общую задачу — составляли предложения о том, что хотят улучшать и развивать в Липецкой области. В пресс-службе отметили, что по итогам игры каждая команда сделала по несколько предложений, каждое из которых нужно было обосновать и защитить. Школьники предлагали развивать инфраструктуру и сферу IT, учителя — создать в регионе инженерно-технологический хаб, который будет сопровождать специалистов с момента обучения до создания продукта и выхода на конкретного покупателя. Все поступившие предложения будут рассмотрены профильными ведомствами. "Уже в нескольких районах я провел такую встречу с молодежью, везде мы обсуждали тему развития нашего региона. Сегодня в зале еще и наше взрослое поколение. Это прекрасно. Есть возможность сравнить две точки зрения, два взгляда. Будем и дальше проводить эти игры. Для меня крайне важно понимать надежды и потребности жителей Липецкой области", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230802/lipetsk-1887732607.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887744798_278:75:2267:1567_1920x0_80_0_0_9d7af9fd93bb9c5b3eb34fbbfb693c28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, школа
Липецкая область, Игорь Артамонов, Школа
ЛИПЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Деловую игру "Хочу здесь жить" провел Игорь Артамонов со школьниками и педагогами Липецкой области, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Встреча прошла в Липецком металлургическом колледже, в ней приняли участие 46 учеников и руководителей школ из всех районов области. Четыре команды игроков решали общую задачу — составляли предложения о том, что хотят улучшать и развивать в Липецкой области.
В Липецке начался второй этап модернизации трамвайной сети
В пресс-службе отметили, что по итогам игры каждая команда сделала по несколько предложений, каждое из которых нужно было обосновать и защитить. Школьники предлагали развивать инфраструктуру и сферу IT, учителя — создать в регионе инженерно-технологический хаб, который будет сопровождать специалистов с момента обучения до создания продукта и выхода на конкретного покупателя. Все поступившие предложения будут рассмотрены профильными ведомствами.
"Уже в нескольких районах я провел такую встречу с молодежью, везде мы обсуждали тему развития нашего региона. Сегодня в зале еще и наше взрослое поколение. Это прекрасно. Есть возможность сравнить две точки зрения, два взгляда. Будем и дальше проводить эти игры. Для меня крайне важно понимать надежды и потребности жителей Липецкой области", - сказал Артамонов
.