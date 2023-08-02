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Губернатор Артамонов провел со школьниками и педагогами деловую игру - РИА Новости, 02.08.2023
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Липецкая область
 
11:36 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/artamonov-1887745399.html
Губернатор Артамонов провел со школьниками и педагогами деловую игру
Губернатор Артамонов провел со школьниками и педагогами деловую игру - РИА Новости, 02.08.2023
Губернатор Артамонов провел со школьниками и педагогами деловую игру
Деловую игру "Хочу здесь жить" провел Игорь Артамонов со школьниками и педагогами Липецкой области, сообщили в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T11:36
2023-08-02T11:36
липецкая область
игорь артамонов
школа
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ЛИПЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Деловую игру "Хочу здесь жить" провел Игорь Артамонов со школьниками и педагогами Липецкой области, сообщили в пресс-службе правительства региона. Встреча прошла в Липецком металлургическом колледже, в ней приняли участие 46 учеников и руководителей школ из всех районов области. Четыре команды игроков решали общую задачу — составляли предложения о том, что хотят улучшать и развивать в Липецкой области. В пресс-службе отметили, что по итогам игры каждая команда сделала по несколько предложений, каждое из которых нужно было обосновать и защитить. Школьники предлагали развивать инфраструктуру и сферу IT, учителя — создать в регионе инженерно-технологический хаб, который будет сопровождать специалистов с момента обучения до создания продукта и выхода на конкретного покупателя. Все поступившие предложения будут рассмотрены профильными ведомствами. "Уже в нескольких районах я провел такую встречу с молодежью, везде мы обсуждали тему развития нашего региона. Сегодня в зале еще и наше взрослое поколение. Это прекрасно. Есть возможность сравнить две точки зрения, два взгляда. Будем и дальше проводить эти игры. Для меня крайне важно понимать надежды и потребности жителей Липецкой области", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230802/lipetsk-1887732607.html
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игорь артамонов, школа
Липецкая область, Игорь Артамонов, Школа

Губернатор Артамонов провел со школьниками и педагогами деловую игру

© Фото пресс-службы правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов провел со школьниками и педагогами деловую игру
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провел со школьниками и педагогами деловую игру
© Фото пресс-службы правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провел со школьниками и педагогами деловую игру
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ЛИПЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Деловую игру "Хочу здесь жить" провел Игорь Артамонов со школьниками и педагогами Липецкой области, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Встреча прошла в Липецком металлургическом колледже, в ней приняли участие 46 учеников и руководителей школ из всех районов области. Четыре команды игроков решали общую задачу — составляли предложения о том, что хотят улучшать и развивать в Липецкой области.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
В Липецке начался второй этап модернизации трамвайной сети
10:39
В пресс-службе отметили, что по итогам игры каждая команда сделала по несколько предложений, каждое из которых нужно было обосновать и защитить. Школьники предлагали развивать инфраструктуру и сферу IT, учителя — создать в регионе инженерно-технологический хаб, который будет сопровождать специалистов с момента обучения до создания продукта и выхода на конкретного покупателя. Все поступившие предложения будут рассмотрены профильными ведомствами.
"Уже в нескольких районах я провел такую встречу с молодежью, везде мы обсуждали тему развития нашего региона. Сегодня в зале еще и наше взрослое поколение. Это прекрасно. Есть возможность сравнить две точки зрения, два взгляда. Будем и дальше проводить эти игры. Для меня крайне важно понимать надежды и потребности жителей Липецкой области", - сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновШкола
 
 
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