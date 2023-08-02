https://ria.ru/20230802/artamonov-1887745399.html

Губернатор Артамонов провел со школьниками и педагогами деловую игру

Губернатор Артамонов провел со школьниками и педагогами деловую игру - РИА Новости, 02.08.2023

Губернатор Артамонов провел со школьниками и педагогами деловую игру

Деловую игру "Хочу здесь жить" провел Игорь Артамонов со школьниками и педагогами Липецкой области, сообщили в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T11:36

2023-08-02T11:36

2023-08-02T11:36

липецкая область

игорь артамонов

школа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887744798_0:245:2350:1567_1920x0_80_0_0_46f70dcd55268f6d54335a5fc183d091.jpg

ЛИПЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Деловую игру "Хочу здесь жить" провел Игорь Артамонов со школьниками и педагогами Липецкой области, сообщили в пресс-службе правительства региона. Встреча прошла в Липецком металлургическом колледже, в ней приняли участие 46 учеников и руководителей школ из всех районов области. Четыре команды игроков решали общую задачу — составляли предложения о том, что хотят улучшать и развивать в Липецкой области. В пресс-службе отметили, что по итогам игры каждая команда сделала по несколько предложений, каждое из которых нужно было обосновать и защитить. Школьники предлагали развивать инфраструктуру и сферу IT, учителя — создать в регионе инженерно-технологический хаб, который будет сопровождать специалистов с момента обучения до создания продукта и выхода на конкретного покупателя. Все поступившие предложения будут рассмотрены профильными ведомствами. "Уже в нескольких районах я провел такую встречу с молодежью, везде мы обсуждали тему развития нашего региона. Сегодня в зале еще и наше взрослое поколение. Это прекрасно. Есть возможность сравнить две точки зрения, два взгляда. Будем и дальше проводить эти игры. Для меня крайне важно понимать надежды и потребности жителей Липецкой области", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230802/lipetsk-1887732607.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, школа