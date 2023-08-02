https://ria.ru/20230802/afrika-1887828816.html
Путин призвал углублять экономическое взаимодействие с Африкой
Путин призвал углублять экономическое взаимодействие с Африкой - РИА Новости, 02.08.2023
Путин призвал углублять экономическое взаимодействие с Африкой
Надо политическое сотрудничество со странами Африки использовать для расширения экономического взаимодействия, они к нам относятся хорошо, сообщил президент... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T17:20
2023-08-02T17:20
2023-08-02T17:38
африка
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Надо политическое сотрудничество со странами Африки использовать для расширения экономического взаимодействия, они к нам относятся хорошо, сообщил президент России Владимир Путин."Мы все видели с вами, что они чувствуют в России друга, и мы относимся к африканским странам как к друзьям, нам надо трансформировать этот уровень политического доверия в экономическое сотрудничество", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.
https://ria.ru/20230802/putin-1887826075.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
африка, владимир путин, экономика, россия
Африка, Владимир Путин, Экономика, Россия
Путин призвал углублять экономическое взаимодействие с Африкой
Путин: сотрудничество в Африке надо использовать для экономического взаимодействия
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Надо политическое сотрудничество со странами Африки использовать для расширения экономического взаимодействия, они к нам относятся хорошо, сообщил президент России Владимир Путин.
"Мы все видели с вами, что они чувствуют в России друга, и мы относимся к африканским странам как к друзьям, нам надо трансформировать этот уровень политического доверия в экономическое сотрудничество", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.
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