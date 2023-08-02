https://ria.ru/20230802/afrika-1887828816.html

Путин призвал углублять экономическое взаимодействие с Африкой

Путин призвал углублять экономическое взаимодействие с Африкой - РИА Новости, 02.08.2023

Путин призвал углублять экономическое взаимодействие с Африкой

Надо политическое сотрудничество со странами Африки использовать для расширения экономического взаимодействия, они к нам относятся хорошо, сообщил президент... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T17:20

2023-08-02T17:20

2023-08-02T17:38

африка

владимир путин

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886825356_0:242:3180:2031_1920x0_80_0_0_d816d26701592b21b006f8b60234cd91.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Надо политическое сотрудничество со странами Африки использовать для расширения экономического взаимодействия, они к нам относятся хорошо, сообщил президент России Владимир Путин."Мы все видели с вами, что они чувствуют в России друга, и мы относимся к африканским странам как к друзьям, нам надо трансформировать этот уровень политического доверия в экономическое сотрудничество", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.

https://ria.ru/20230802/putin-1887826075.html

африка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

африка, владимир путин, экономика, россия