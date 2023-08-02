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Путин призвал углублять экономическое взаимодействие с Африкой - РИА Новости, 02.08.2023
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17:20 02.08.2023 (обновлено: 17:38 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/afrika-1887828816.html
Путин призвал углублять экономическое взаимодействие с Африкой
Путин призвал углублять экономическое взаимодействие с Африкой - РИА Новости, 02.08.2023
Путин призвал углублять экономическое взаимодействие с Африкой
Надо политическое сотрудничество со странами Африки использовать для расширения экономического взаимодействия, они к нам относятся хорошо, сообщил президент... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T17:20
2023-08-02T17:38
африка
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Надо политическое сотрудничество со странами Африки использовать для расширения экономического взаимодействия, они к нам относятся хорошо, сообщил президент России Владимир Путин."Мы все видели с вами, что они чувствуют в России друга, и мы относимся к африканским странам как к друзьям, нам надо трансформировать этот уровень политического доверия в экономическое сотрудничество", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.
https://ria.ru/20230802/putin-1887826075.html
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африка, владимир путин, экономика, россия
Африка, Владимир Путин, Экономика, Россия
Путин призвал углублять экономическое взаимодействие с Африкой

Путин: сотрудничество в Африке надо использовать для экономического взаимодействия

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Надо политическое сотрудничество со странами Африки использовать для расширения экономического взаимодействия, они к нам относятся хорошо, сообщил президент России Владимир Путин.
"Мы все видели с вами, что они чувствуют в России друга, и мы относимся к африканским странам как к друзьям, нам надо трансформировать этот уровень политического доверия в экономическое сотрудничество", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
Россия готовит соглашения с тремя африканскими странами
Вчера, 17:13
 
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