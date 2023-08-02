Рейтинг@Mail.ru
Ядерный кризис. Запад столкнулся с долгосрочной проблемой - РИА Новости, 02.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 02.08.2023 (обновлено: 11:52 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/afrika-1887624694.html
Ядерный кризис. Запад столкнулся с долгосрочной проблемой
Ядерный кризис. Запад столкнулся с долгосрочной проблемой - РИА Новости, 02.08.2023
Ядерный кризис. Запад столкнулся с долгосрочной проблемой
Переворот в Нигере грозит серьезными последствиями для европейской энергетики. Путчисты уже заявили о приостановке поставок урана во Францию. В мире заговорили... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T08:00
2023-08-02T11:52
нигер
франция
европа
мохамед базум
эммануэль макрон
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887723037_0:0:2781:1564_1920x0_80_0_0_deaee262681d60234ec8e6ebe1adc00d.jpg
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Переворот в Нигере грозит серьезными последствиями для европейской энергетики. Путчисты уже заявили о приостановке поставок урана во Францию. В мире заговорили о возможной интервенции, Париж эвакуирует своих граждан.Странный мятежДвадцать шестого июля президентская гвардия заблокировала резиденцию главы государства Мохамеда Базума. Мятежники обвинили его в "плохом управлении", отстранили от власти и взяли под стражу. Затем военная хунта отменила конституцию, учредила Национальный совет по защите отечества, закрыла границы, ввела комендантский час.Как ни странно, у Базума остался доступ к интернету, и он через Twitter обращался к сторонникам. По телефону поговорил с Эммануэлем Макроном (Нигер до 1960-го был французской колонией), госсекретарем США Энтони Блинкеном и генсеком ООН Антониу Гутерришем. Все они осудили путч. Министр иностранных дел России Сергей Лавров также указал на необходимость восстановления в западноафриканской стране конституционного строя.На мятежников это не подействовало. Генерал Абдурахман Тчиани, командующий президентской гвардией, объявил себя руководителем Нацсовета и пообещал пресечь любые попытки свергнуть новую власть. По его словам, против Нигера уже готовят провокации. В частности, военную интервенцию со стороны Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) и Франции.Эвакуация и ультиматумВ Париже это опровергли. Но предупредили, что соотечественников в Нигере защитят. После того как на посольство попытались напасть, Макрон строго предостерег от любых действий, ущемляющих интересы Франции. Первого августа объявили эвакуацию — в стране не менее полутысячи французов.В ЭКОВАС выдвинули хунте ультиматум: к концу первой недели августа Базума — освободить, конституционный строй — восстановить. Иначе предпримут "все необходимые меры" для урегулирования ситуации. Стоит уточнить, что "экономическое сообщество" располагает и вооруженными силами.Путчистов поддержали власти сопредельных с Нигером Буркина-Фасо и Мали. Там правят бывшие мятежники, и они сообщили, что любую интервенцию в соседнее государство расценят как войну и против них. Пригрозили выходом из ЭКОВАС. Впрочем, членство этих стран и так приостановлено из-за переворотов.ЭКОВАС объявил Нигеру торговое эмбарго, средства в Центральном банке западноафриканских государств заморозили. Это сделали по предложению президента Нигерии Бола Тинубу, председательствующего сейчас в сообществе.Ответные шаги хунтыНацсовет, в свою очередь, прекратил поставки урана и золота во Францию. В Европе это вызвало беспокойство. На Нигер приходилось порядка 15 процентов французского уранового импорта и до 24 — в ЕС. Еще сырье для атомной энергетики поступает из России (от чего на Западе хотят отказаться), а также Казахстана. По неподтвержденным данным, Брюссель с весны ведет переговоры с бывшей советской республикой о наращивании закупок.Orano, производитель ядерного топлива, принадлежащий правительству Франции, продолжает деятельность в Нигере, сообщает Politico. У компании там три рудника, хотя действует только один. Парижские чиновники и эксперты по энергетике поспешили заверить, что напряженность в западноафриканском государстве ничем не угрожает атомной отрасли Пятой республики. Даже если добыча прекратится, запасов хватит на два года."Франция не зависит от какой-либо одной площадки, компании или страны в обеспечении безопасности поставок для электростанций", — подчеркнули в министерстве энергетики. Ранее в этом году в Orano проинформировали, что вместе с правительством Нигера занимаются разведкой новых месторождений в северном департаменте Арлит.Но в долгосрочной перспективе ситуация для Европы тревожная. Фук-Винь Нгуен, эксперт по энергетике из парижского Института Жака Делора, опасается, что кризис в Африке не позволит окончательно разорвать связи с Россией. "Уран — и атомная энергетика в целом — по-прежнему не подпадают под санкции. Если обстановка в Нигере ухудшится, это, безусловно, осложнит расширение запретов", — отмечает аналитик.Запасные пути для ЗападаУран — второй в денежном выражении экспортный товар Нигера после золота. Приостановка поставок в Европу, безусловно, ударит и по новым властям африканской республики.Но в ЕС настроены решительно. "Неприемлемое нападение на целостность республиканских институтов Нигера не останется без последствий для партнерства и сотрудничества", — предупредил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель. Сворачивание взаимодействия не коснется только гуманитарной помощи — 25 миллионов евро в 2023-м.В США пока воздерживаются от резких оценок и заявлений. Там раньше выделили более ста миллионов долларов для Нигера. Вероятно, финансовые рычаги давления Запад приберегает на тот случай, если ультиматум африканских стран не подействует.
нигер
франция
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887723037_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ded0b952fafd9d7772f5908abe292c99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нигер, франция, европа, мохамед базум, эммануэль макрон, евросоюз
Нигер, Франция, Европа, Мохамед Базум, Эммануэль Макрон, Евросоюз

Ядерный кризис. Запад столкнулся с долгосрочной проблемой

© AFP 2023 / ISSOUF SANOGOУрановый рудник французской компании Areva в Арлите, Нигер
Урановый рудник французской компании Areva в Арлите, Нигер - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© AFP 2023 / ISSOUF SANOGO
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Переворот в Нигере грозит серьезными последствиями для европейской энергетики. Путчисты уже заявили о приостановке поставок урана во Францию. В мире заговорили о возможной интервенции, Париж эвакуирует своих граждан.

Странный мятеж

Двадцать шестого июля президентская гвардия заблокировала резиденцию главы государства Мохамеда Базума. Мятежники обвинили его в "плохом управлении", отстранили от власти и взяли под стражу. Затем военная хунта отменила конституцию, учредила Национальный совет по защите отечества, закрыла границы, ввела комендантский час.
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Нигера Мохамед Базум
Президент Нигера Мохамед Базум - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Нигера Мохамед Базум
Как ни странно, у Базума остался доступ к интернету, и он через Twitter обращался к сторонникам. По телефону поговорил с Эммануэлем Макроном (Нигер до 1960-го был французской колонией), госсекретарем США Энтони Блинкеном и генсеком ООН Антониу Гутерришем. Все они осудили путч. Министр иностранных дел России Сергей Лавров также указал на необходимость восстановления в западноафриканской стране конституционного строя.
На мятежников это не подействовало. Генерал Абдурахман Тчиани, командующий президентской гвардией, объявил себя руководителем Нацсовета и пообещал пресечь любые попытки свергнуть новую власть. По его словам, против Нигера уже готовят провокации. В частности, военную интервенцию со стороны Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) и Франции.

Эвакуация и ультиматум

В Париже это опровергли. Но предупредили, что соотечественников в Нигере защитят. После того как на посольство попытались напасть, Макрон строго предостерег от любых действий, ущемляющих интересы Франции. Первого августа объявили эвакуацию — в стране не менее полутысячи французов.
© Radio Télévision du NigerКомандующий президентской гвардией Нигера генерал Абдурахман Тчиани
Командующий президентской гвардией Нигера генерал Омар Тчиани. Кадр видео
© Radio Télévision du Niger
Командующий президентской гвардией Нигера генерал Абдурахман Тчиани
В ЭКОВАС выдвинули хунте ультиматум: к концу первой недели августа Базума — освободить, конституционный строй — восстановить. Иначе предпримут "все необходимые меры" для урегулирования ситуации. Стоит уточнить, что "экономическое сообщество" располагает и вооруженными силами.
Путчистов поддержали власти сопредельных с Нигером Буркина-Фасо и Мали. Там правят бывшие мятежники, и они сообщили, что любую интервенцию в соседнее государство расценят как войну и против них. Пригрозили выходом из ЭКОВАС. Впрочем, членство этих стран и так приостановлено из-за переворотов.
ЭКОВАС объявил Нигеру торговое эмбарго, средства в Центральном банке западноафриканских государств заморозили. Это сделали по предложению президента Нигерии Бола Тинубу, председательствующего сейчас в сообществе.

Ответные шаги хунты

Нацсовет, в свою очередь, прекратил поставки урана и золота во Францию. В Европе это вызвало беспокойство. На Нигер приходилось порядка 15 процентов французского уранового импорта и до 24 — в ЕС. Еще сырье для атомной энергетики поступает из России (от чего на Западе хотят отказаться), а также Казахстана. По неподтвержденным данным, Брюссель с весны ведет переговоры с бывшей советской республикой о наращивании закупок.
© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
Orano, производитель ядерного топлива, принадлежащий правительству Франции, продолжает деятельность в Нигере, сообщает Politico. У компании там три рудника, хотя действует только один. Парижские чиновники и эксперты по энергетике поспешили заверить, что напряженность в западноафриканском государстве ничем не угрожает атомной отрасли Пятой республики. Даже если добыча прекратится, запасов хватит на два года.
"Франция не зависит от какой-либо одной площадки, компании или страны в обеспечении безопасности поставок для электростанций", — подчеркнули в министерстве энергетики. Ранее в этом году в Orano проинформировали, что вместе с правительством Нигера занимаются разведкой новых месторождений в северном департаменте Арлит.
Но в долгосрочной перспективе ситуация для Европы тревожная. Фук-Винь Нгуен, эксперт по энергетике из парижского Института Жака Делора, опасается, что кризис в Африке не позволит окончательно разорвать связи с Россией. "Уран — и атомная энергетика в целом — по-прежнему не подпадают под санкции. Если обстановка в Нигере ухудшится, это, безусловно, осложнит расширение запретов", — отмечает аналитик.

Запасные пути для Запада

Уран — второй в денежном выражении экспортный товар Нигера после золота. Приостановка поставок в Европу, безусловно, ударит и по новым властям африканской республики.
© AP Photo / Fatahoulaye Hassane MidouПожар в штаб-квартире правящей партии Нигера в Ниамее
Пожар в штаб-квартире правящей партии Нигера в Ниамее - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© AP Photo / Fatahoulaye Hassane Midou
Пожар в штаб-квартире правящей партии Нигера в Ниамее
Но в ЕС настроены решительно. "Неприемлемое нападение на целостность республиканских институтов Нигера не останется без последствий для партнерства и сотрудничества", — предупредил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель. Сворачивание взаимодействия не коснется только гуманитарной помощи — 25 миллионов евро в 2023-м.
В США пока воздерживаются от резких оценок и заявлений. Там раньше выделили более ста миллионов долларов для Нигера. Вероятно, финансовые рычаги давления Запад приберегает на тот случай, если ультиматум африканских стран не подействует.
 
НигерФранцияЕвропаМохамед БазумЭммануэль МакронЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала