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Ядерный кризис. Запад столкнулся с долгосрочной проблемой

Ядерный кризис. Запад столкнулся с долгосрочной проблемой - РИА Новости, 02.08.2023

Ядерный кризис. Запад столкнулся с долгосрочной проблемой

Переворот в Нигере грозит серьезными последствиями для европейской энергетики. Путчисты уже заявили о приостановке поставок урана во Францию. В мире заговорили... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T08:00

2023-08-02T08:00

2023-08-02T11:52

нигер

франция

европа

мохамед базум

эммануэль макрон

евросоюз

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Переворот в Нигере грозит серьезными последствиями для европейской энергетики. Путчисты уже заявили о приостановке поставок урана во Францию. В мире заговорили о возможной интервенции, Париж эвакуирует своих граждан.Странный мятежДвадцать шестого июля президентская гвардия заблокировала резиденцию главы государства Мохамеда Базума. Мятежники обвинили его в "плохом управлении", отстранили от власти и взяли под стражу. Затем военная хунта отменила конституцию, учредила Национальный совет по защите отечества, закрыла границы, ввела комендантский час.Как ни странно, у Базума остался доступ к интернету, и он через Twitter обращался к сторонникам. По телефону поговорил с Эммануэлем Макроном (Нигер до 1960-го был французской колонией), госсекретарем США Энтони Блинкеном и генсеком ООН Антониу Гутерришем. Все они осудили путч. Министр иностранных дел России Сергей Лавров также указал на необходимость восстановления в западноафриканской стране конституционного строя.На мятежников это не подействовало. Генерал Абдурахман Тчиани, командующий президентской гвардией, объявил себя руководителем Нацсовета и пообещал пресечь любые попытки свергнуть новую власть. По его словам, против Нигера уже готовят провокации. В частности, военную интервенцию со стороны Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) и Франции.Эвакуация и ультиматумВ Париже это опровергли. Но предупредили, что соотечественников в Нигере защитят. После того как на посольство попытались напасть, Макрон строго предостерег от любых действий, ущемляющих интересы Франции. Первого августа объявили эвакуацию — в стране не менее полутысячи французов.В ЭКОВАС выдвинули хунте ультиматум: к концу первой недели августа Базума — освободить, конституционный строй — восстановить. Иначе предпримут "все необходимые меры" для урегулирования ситуации. Стоит уточнить, что "экономическое сообщество" располагает и вооруженными силами.Путчистов поддержали власти сопредельных с Нигером Буркина-Фасо и Мали. Там правят бывшие мятежники, и они сообщили, что любую интервенцию в соседнее государство расценят как войну и против них. Пригрозили выходом из ЭКОВАС. Впрочем, членство этих стран и так приостановлено из-за переворотов.ЭКОВАС объявил Нигеру торговое эмбарго, средства в Центральном банке западноафриканских государств заморозили. Это сделали по предложению президента Нигерии Бола Тинубу, председательствующего сейчас в сообществе.Ответные шаги хунтыНацсовет, в свою очередь, прекратил поставки урана и золота во Францию. В Европе это вызвало беспокойство. На Нигер приходилось порядка 15 процентов французского уранового импорта и до 24 — в ЕС. Еще сырье для атомной энергетики поступает из России (от чего на Западе хотят отказаться), а также Казахстана. По неподтвержденным данным, Брюссель с весны ведет переговоры с бывшей советской республикой о наращивании закупок.Orano, производитель ядерного топлива, принадлежащий правительству Франции, продолжает деятельность в Нигере, сообщает Politico. У компании там три рудника, хотя действует только один. Парижские чиновники и эксперты по энергетике поспешили заверить, что напряженность в западноафриканском государстве ничем не угрожает атомной отрасли Пятой республики. Даже если добыча прекратится, запасов хватит на два года."Франция не зависит от какой-либо одной площадки, компании или страны в обеспечении безопасности поставок для электростанций", — подчеркнули в министерстве энергетики. Ранее в этом году в Orano проинформировали, что вместе с правительством Нигера занимаются разведкой новых месторождений в северном департаменте Арлит.Но в долгосрочной перспективе ситуация для Европы тревожная. Фук-Винь Нгуен, эксперт по энергетике из парижского Института Жака Делора, опасается, что кризис в Африке не позволит окончательно разорвать связи с Россией. "Уран — и атомная энергетика в целом — по-прежнему не подпадают под санкции. Если обстановка в Нигере ухудшится, это, безусловно, осложнит расширение запретов", — отмечает аналитик.Запасные пути для ЗападаУран — второй в денежном выражении экспортный товар Нигера после золота. Приостановка поставок в Европу, безусловно, ударит и по новым властям африканской республики.Но в ЕС настроены решительно. "Неприемлемое нападение на целостность республиканских институтов Нигера не останется без последствий для партнерства и сотрудничества", — предупредил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель. Сворачивание взаимодействия не коснется только гуманитарной помощи — 25 миллионов евро в 2023-м.В США пока воздерживаются от резких оценок и заявлений. Там раньше выделили более ста миллионов долларов для Нигера. Вероятно, финансовые рычаги давления Запад приберегает на тот случай, если ультиматум африканских стран не подействует.

нигер

франция

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нигер, франция, европа, мохамед базум, эммануэль макрон, евросоюз