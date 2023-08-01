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Раскрыты детали ЧП с разливом едкой жидкости на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 01.08.2023
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20:01 01.08.2023 (обновлено: 20:50 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/zhidkost-1887680369.html
Раскрыты детали ЧП с разливом едкой жидкости на северо-востоке Москвы
Раскрыты детали ЧП с разливом едкой жидкости на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 01.08.2023
Раскрыты детали ЧП с разливом едкой жидкости на северо-востоке Москвы
Превышение содержания в воздухе паров сероводорода и хлористого водорода в 20 раз обнаружено на месте разлива неизвестной жидкости на сортировочном пункте на... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T20:01
2023-08-01T20:50
происшествия
москва
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Превышение содержания в воздухе паров сероводорода и хлористого водорода в 20 раз обнаружено на месте разлива неизвестной жидкости на сортировочном пункте на северо-востоке Москвы, рассказал представитель экстренных служб столицы. Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что мобильную лабораторию направили на сортировочный пункт на северо-востоке Москвы, где из прибывшего мусоровоза с шестью 20-литровыми канистрами вытекает едкая жидкость. "В результате разлива из канистр неизвестной едкой жидкости выявлено превышение в 20 раз допустимой нормы испарения сероводорода и хлористого водорода", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Раскрыты детали ЧП с разливом едкой жидкости на северо-востоке Москвы

Концентрация паров сероводорода в месте разлива жидкости в Москве превышает норму в 20 раз

© РИА Новости / Информационный портал "Ветеринария и жизнь" | Перейти в медиабанкЛаборант в лаборатории
Лаборант в лаборатории - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Информационный портал "Ветеринария и жизнь"
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Лаборант в лаборатории . Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Превышение содержания в воздухе паров сероводорода и хлористого водорода в 20 раз обнаружено на месте разлива неизвестной жидкости на сортировочном пункте на северо-востоке Москвы, рассказал представитель экстренных служб столицы.
Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что мобильную лабораторию направили на сортировочный пункт на северо-востоке Москвы, где из прибывшего мусоровоза с шестью 20-литровыми канистрами вытекает едкая жидкость.
"В результате разлива из канистр неизвестной едкой жидкости выявлено превышение в 20 раз допустимой нормы испарения сероводорода и хлористого водорода", - сказал собеседник агентства.
Сотрудница мобильной лаборатории - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
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