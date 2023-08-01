https://ria.ru/20230801/zhidkost-1887680369.html

Раскрыты детали ЧП с разливом едкой жидкости на северо-востоке Москвы

Раскрыты детали ЧП с разливом едкой жидкости на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 01.08.2023

Раскрыты детали ЧП с разливом едкой жидкости на северо-востоке Москвы

Превышение содержания в воздухе паров сероводорода и хлористого водорода в 20 раз обнаружено на месте разлива неизвестной жидкости на сортировочном пункте на... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T20:01

2023-08-01T20:01

2023-08-01T20:50

происшествия

москва

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Превышение содержания в воздухе паров сероводорода и хлористого водорода в 20 раз обнаружено на месте разлива неизвестной жидкости на сортировочном пункте на северо-востоке Москвы, рассказал представитель экстренных служб столицы. Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что мобильную лабораторию направили на сортировочный пункт на северо-востоке Москвы, где из прибывшего мусоровоза с шестью 20-литровыми канистрами вытекает едкая жидкость. "В результате разлива из канистр неизвестной едкой жидкости выявлено превышение в 20 раз допустимой нормы испарения сероводорода и хлористого водорода", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230801/obrabotka-1887678235.html

москва

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2023

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происшествия, москва