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Раскрыты детали ЧП с разливом едкой жидкости на северо-востоке Москвы
Раскрыты детали ЧП с разливом едкой жидкости на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 01.08.2023
Раскрыты детали ЧП с разливом едкой жидкости на северо-востоке Москвы
Превышение содержания в воздухе паров сероводорода и хлористого водорода в 20 раз обнаружено на месте разлива неизвестной жидкости на сортировочном пункте на... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T20:01
2023-08-01T20:01
2023-08-01T20:50
происшествия
москва
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Превышение содержания в воздухе паров сероводорода и хлористого водорода в 20 раз обнаружено на месте разлива неизвестной жидкости на сортировочном пункте на северо-востоке Москвы, рассказал представитель экстренных служб столицы. Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что мобильную лабораторию направили на сортировочный пункт на северо-востоке Москвы, где из прибывшего мусоровоза с шестью 20-литровыми канистрами вытекает едкая жидкость. "В результате разлива из канистр неизвестной едкой жидкости выявлено превышение в 20 раз допустимой нормы испарения сероводорода и хлористого водорода", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, москва
Раскрыты детали ЧП с разливом едкой жидкости на северо-востоке Москвы
Концентрация паров сероводорода в месте разлива жидкости в Москве превышает норму в 20 раз
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Превышение содержания в воздухе паров сероводорода и хлористого водорода в 20 раз обнаружено на месте разлива неизвестной жидкости на сортировочном пункте на северо-востоке Москвы, рассказал представитель экстренных служб столицы.
Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что мобильную лабораторию направили на сортировочный пункт на северо-востоке Москвы, где из прибывшего мусоровоза с шестью 20-литровыми канистрами вытекает едкая жидкость.
"В результате разлива из канистр неизвестной едкой жидкости выявлено превышение в 20 раз допустимой нормы испарения сероводорода и хлористого водорода", - сказал собеседник агентства.
Спецслужбы обработают место разлива едкой жидкости на северо-востоке Москвы