https://ria.ru/20230801/zhidkost-1887674709.html

На северо-востоке Москвы из мусоровоза вытекла едкая жидкость

На северо-востоке Москвы из мусоровоза вытекла едкая жидкость - РИА Новости, 01.08.2023

На северо-востоке Москвы из мусоровоза вытекла едкая жидкость

Мобильную лабораторию направили на сортировочный пункт на северо-востоке Москвы, где из прибывшего мусоровоза с шестью 20-литровыми канистрами вытекает едкая... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T19:21

2023-08-01T19:21

2023-08-01T19:21

происшествия

москва

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Мобильную лабораторию направили на сортировочный пункт на северо-востоке Москвы, где из прибывшего мусоровоза с шестью 20-литровыми канистрами вытекает едкая жидкость, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "На сортировочный пункт по адресу: Алтуфьевское шоссе, дом 131А, прибыл мусоровоз с шестью канистрами по 20 литров каждая, из которых вытекает жидкость с едким запахом", - сказал собеседник агентства. По его словам, на место происшествия уже прибыли специалисты экстренных служб и мобильная лаборатория для исследования разлившейся едкой жидкости.

https://ria.ru/20230724/delo-1885991620.html

москва

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва