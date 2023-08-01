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На северо-востоке Москвы из мусоровоза вытекла едкая жидкость - РИА Новости, 01.08.2023
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19:21 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/zhidkost-1887674709.html
На северо-востоке Москвы из мусоровоза вытекла едкая жидкость
На северо-востоке Москвы из мусоровоза вытекла едкая жидкость - РИА Новости, 01.08.2023
На северо-востоке Москвы из мусоровоза вытекла едкая жидкость
Мобильную лабораторию направили на сортировочный пункт на северо-востоке Москвы, где из прибывшего мусоровоза с шестью 20-литровыми канистрами вытекает едкая... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T19:21
2023-08-01T19:21
происшествия
москва
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Мобильную лабораторию направили на сортировочный пункт на северо-востоке Москвы, где из прибывшего мусоровоза с шестью 20-литровыми канистрами вытекает едкая жидкость, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "На сортировочный пункт по адресу: Алтуфьевское шоссе, дом 131А, прибыл мусоровоз с шестью канистрами по 20 литров каждая, из которых вытекает жидкость с едким запахом", - сказал собеседник агентства. По его словам, на место происшествия уже прибыли специалисты экстренных служб и мобильная лаборатория для исследования разлившейся едкой жидкости.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
На северо-востоке Москвы из мусоровоза вытекла едкая жидкость

Специалисты на северо-востоке Москвы изучат едкую жидкость, вытекшую из мусоровоза

© Fotolia / O.FarionАвтомобиль экстренной службы
Автомобиль экстренной службы - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© Fotolia / O.Farion
Автомобиль экстренной службы. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Мобильную лабораторию направили на сортировочный пункт на северо-востоке Москвы, где из прибывшего мусоровоза с шестью 20-литровыми канистрами вытекает едкая жидкость, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На сортировочный пункт по адресу: Алтуфьевское шоссе, дом 131А, прибыл мусоровоз с шестью канистрами по 20 литров каждая, из которых вытекает жидкость с едким запахом", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на место происшествия уже прибыли специалисты экстренных служб и мобильная лаборатория для исследования разлившейся едкой жидкости.
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