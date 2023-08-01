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Жителей Забайкалья предупредили о сильной жаре
Жителей Забайкалья предупредили о сильной жаре - РИА Новости, 01.08.2023
Жителей Забайкалья предупредили о сильной жаре
Сильная жара +35 и выше градусов ожидается в Забайкальском крае 1-2 августа, сообщили в Telegram-канале регионального ГУ МЧС. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T07:00
2023-08-01T07:00
2023-08-01T07:02
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
забайкальский край
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ЧИТА, 1 авг - РИА Новости. Сильная жара +35 и выше градусов ожидается в Забайкальском крае 1-2 августа, сообщили в Telegram-канале регионального ГУ МЧС. "Экстренное предупреждение. Согласно информации, поступившей от Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1-2 августа по южным, юго-восточным районам Забайкальского края ожидается сильная жара +35° и выше", - говорится в сообщении. Ведомство рекомендует проявлять осторожность и соблюдать правила пожарной безопасности. Кроме того, жителей предупредили, что изменение погоды может привести к ухудшению здоровья некоторых групп населения, увеличению количества происшествий на водных объектах, поражению и гибели сельхозкультур.
https://ria.ru/20230731/sakhalin-1887282230.html
забайкальский край
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), забайкальский край
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Забайкальский край
Жителей Забайкалья предупредили о сильной жаре
МЧС по Забайкалью: в регионе 1 и 2 августа ожидается сильная жара свыше 35 градусов