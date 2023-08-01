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Жителей Забайкалья предупредили о сильной жаре

Жителей Забайкалья предупредили о сильной жаре - РИА Новости, 01.08.2023

Жителей Забайкалья предупредили о сильной жаре

Сильная жара +35 и выше градусов ожидается в Забайкальском крае 1-2 августа, сообщили в Telegram-канале регионального ГУ МЧС. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T07:00

2023-08-01T07:00

2023-08-01T07:02

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

забайкальский край

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ЧИТА, 1 авг - РИА Новости. Сильная жара +35 и выше градусов ожидается в Забайкальском крае 1-2 августа, сообщили в Telegram-канале регионального ГУ МЧС. "Экстренное предупреждение. Согласно информации, поступившей от Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1-2 августа по южным, юго-восточным районам Забайкальского края ожидается сильная жара +35° и выше", - говорится в сообщении. Ведомство рекомендует проявлять осторожность и соблюдать правила пожарной безопасности. Кроме того, жителей предупредили, что изменение погоды может привести к ухудшению здоровья некоторых групп населения, увеличению количества происшествий на водных объектах, поражению и гибели сельхозкультур.

https://ria.ru/20230731/sakhalin-1887282230.html

забайкальский край

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), забайкальский край