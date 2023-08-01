https://ria.ru/20230801/zerno-1887656115.html
Посол Йемена поблагодарил Россию за решение предоставить зерно
Посол Йемена поблагодарил Россию за решение предоставить зерно - РИА Новости, 01.08.2023
Посол Йемена поблагодарил Россию за решение предоставить зерно
Посол Йемена поблагодарил Россию за бесплатное зерно, но отметил, что пока есть трудности с тем, чтобы его экспортировать. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T17:44
2023-08-01T17:44
2023-08-01T18:25
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Посол Йемена поблагодарил Россию за бесплатное зерно, но отметил, что пока есть трудности с тем, чтобы его экспортировать. "В ходе наших переговоров с МИД России, официальные лица заверили нас, что решение российского правительства о бесплатной поставке пшеницы бедным странам, включая Йемен, является действительным, но существуют трудности в реализации некоторых соглашений об экспорте зерна", - сказал Салем аль-Вахейши. Он добавил, что Йемен благодарит Россию за решение предоставить зерно нуждающимся странам на безвозмездной основе в свете глобального продовольственного кризиса.
https://ria.ru/20230731/zerno-1887319615.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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йемен, россия, москва, в мире
Йемен, Россия, Москва, В мире
Посол Йемена поблагодарил Россию за решение предоставить зерно
Посол Йемена Салем аль-Вахейши поблагодарил Россию за решение о бесплатных поставках зерна
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Посол Йемена поблагодарил Россию за бесплатное зерно, но отметил, что пока есть трудности с тем, чтобы его экспортировать.
"В ходе наших переговоров с МИД России, официальные лица заверили нас, что решение российского правительства о бесплатной поставке пшеницы бедным странам, включая Йемен, является действительным, но существуют трудности в реализации некоторых соглашений об экспорте зерна", - сказал Салем аль-Вахейши.
Он добавил, что Йемен благодарит Россию за решение предоставить зерно нуждающимся странам на безвозмездной основе в свете глобального продовольственного кризиса.
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