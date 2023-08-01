Рейтинг@Mail.ru
Посол Йемена поблагодарил Россию за решение предоставить зерно - РИА Новости, 01.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:44 01.08.2023 (обновлено: 18:25 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/zerno-1887656115.html
Посол Йемена поблагодарил Россию за решение предоставить зерно
Посол Йемена поблагодарил Россию за решение предоставить зерно - РИА Новости, 01.08.2023
Посол Йемена поблагодарил Россию за решение предоставить зерно
Посол Йемена поблагодарил Россию за бесплатное зерно, но отметил, что пока есть трудности с тем, чтобы его экспортировать. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T17:44
2023-08-01T18:25
йемен
россия
москва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881413615_202:488:2297:1667_1920x0_80_0_0_266a2ad51b1295b0d4d4ebf8d907ab71.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Посол Йемена поблагодарил Россию за бесплатное зерно, но отметил, что пока есть трудности с тем, чтобы его экспортировать. "В ходе наших переговоров с МИД России, официальные лица заверили нас, что решение российского правительства о бесплатной поставке пшеницы бедным странам, включая Йемен, является действительным, но существуют трудности в реализации некоторых соглашений об экспорте зерна", - сказал Салем аль-Вахейши. Он добавил, что Йемен благодарит Россию за решение предоставить зерно нуждающимся странам на безвозмездной основе в свете глобального продовольственного кризиса.
https://ria.ru/20230731/zerno-1887319615.html
йемен
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881413615_573:429:2223:1667_1920x0_80_0_0_4f7d10d407f0736d7ccb6b55177f8eb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
йемен, россия, москва, в мире
Йемен, Россия, Москва, В мире
Посол Йемена поблагодарил Россию за решение предоставить зерно

Посол Йемена Салем аль-Вахейши поблагодарил Россию за решение о бесплатных поставках зерна

© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Посол Йемена поблагодарил Россию за бесплатное зерно, но отметил, что пока есть трудности с тем, чтобы его экспортировать.
"В ходе наших переговоров с МИД России, официальные лица заверили нас, что решение российского правительства о бесплатной поставке пшеницы бедным странам, включая Йемен, является действительным, но существуют трудности в реализации некоторых соглашений об экспорте зерна", - сказал Салем аль-Вахейши.
Он добавил, что Йемен благодарит Россию за решение предоставить зерно нуждающимся странам на безвозмездной основе в свете глобального продовольственного кризиса.
Президент переходного периода Республики Буркина-Фасо Ибраим Траоре во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Глава Буркина-Фасо рассказал о поставках зерна из России
31 июля, 11:50
 
ЙеменРоссияМоскваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала