https://ria.ru/20230801/zerno-1887656115.html

Посол Йемена поблагодарил Россию за решение предоставить зерно

Посол Йемена поблагодарил Россию за решение предоставить зерно - РИА Новости, 01.08.2023

Посол Йемена поблагодарил Россию за решение предоставить зерно

Посол Йемена поблагодарил Россию за бесплатное зерно, но отметил, что пока есть трудности с тем, чтобы его экспортировать. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T17:44

2023-08-01T17:44

2023-08-01T18:25

йемен

россия

москва

в мире

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Посол Йемена поблагодарил Россию за бесплатное зерно, но отметил, что пока есть трудности с тем, чтобы его экспортировать. "В ходе наших переговоров с МИД России, официальные лица заверили нас, что решение российского правительства о бесплатной поставке пшеницы бедным странам, включая Йемен, является действительным, но существуют трудности в реализации некоторых соглашений об экспорте зерна", - сказал Салем аль-Вахейши. Он добавил, что Йемен благодарит Россию за решение предоставить зерно нуждающимся странам на безвозмездной основе в свете глобального продовольственного кризиса.

https://ria.ru/20230731/zerno-1887319615.html

йемен

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

йемен, россия, москва, в мире