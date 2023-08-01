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Зеленский пригрозил новыми ударами по территории России - РИА Новости, 02.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:21 01.08.2023 (обновлено: 00:01 02.08.2023)
https://ria.ru/20230801/zelenskiy-1887699428.html
Зеленский пригрозил новыми ударами по территории России
Зеленский пригрозил новыми ударами по территории России - РИА Новости, 02.08.2023
Зеленский пригрозил новыми ударами по территории России
Владимир Зеленский во вторник в своем вечернем видеообращении заявил о подготовке новых ударов по территории России. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-01T23:21
2023-08-02T00:01
специальная военная операция на украине
россия
москва
сергей собянин
московская область (подмосковье)
владимир зеленский
чп на крымском мосту
михаил подоляк
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский во вторник в своем вечернем видеообращении заявил о подготовке новых ударов по территории России. "Сегодняшний день начался с очень содержательных докладов представителей сил обороны и безопасности нашего государства... Был и отдельный подробный доклад руководителя ГУР (Кирилла) Буданова - оккупанты точно почувствуют последствия нашей работы. Серьезно почувствуют", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в его телеграм-канале. Ранее во вторник советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк после новой атаки БПЛА на Москву выступил с угрозами, что "неустановленных дронов" будет больше, фактически признав ответственность за эту атаку. Минобороны России в ночь на вторник сообщило, что киевский режим пытался тремя беспилотниками атаковать объекты в Москве и Подмосковье, два уничтожила ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами, один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в башню "Москва-Сити". Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что этот дрон "долетел до той же башни в "Сити", что и в прошлый раз". По его словам, поврежден фасад на уровне 21-го этажа, нарушено остекление 150 квадратных метров, информации о пострадавших нет. Как уточнял РИА Новости представитель экстренных служб столицы, возгорания после попадания дрона самолетного типа в башне не было. В воскресенье Собянин сообщал, что ночью была совершена атака украинских беспилотников, были незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях в "Москва-сити", жертв и пострадавших нет. Минобороны России заявляло, что киевский режим попытался выполнить по объектам в Москве террористическую атаку тремя беспилотниками, один сбила ПВО, два были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории "Москва-сити".
https://ria.ru/20230729/voyna-1886994227.html
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россия, москва, сергей собянин, московская область (подмосковье), владимир зеленский, чп на крымском мосту, михаил подоляк, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Сергей Собянин, Московская область (Подмосковье), Владимир Зеленский, ЧП на Крымском мосту, Михаил Подоляк, В мире
Зеленский пригрозил новыми ударами по территории России

Зеленский пригрозил новыми ударами ВСУ по территории России

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский во вторник в своем вечернем видеообращении заявил о подготовке новых ударов по территории России.
"Сегодняшний день начался с очень содержательных докладов представителей сил обороны и безопасности нашего государства... Был и отдельный подробный доклад руководителя ГУР (Кирилла) Буданова - оккупанты точно почувствуют последствия нашей работы. Серьезно почувствуют", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в его телеграм-канале.
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Ранее во вторник советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк после новой атаки БПЛА на Москву выступил с угрозами, что "неустановленных дронов" будет больше, фактически признав ответственность за эту атаку.
Минобороны России в ночь на вторник сообщило, что киевский режим пытался тремя беспилотниками атаковать объекты в Москве и Подмосковье, два уничтожила ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами, один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в башню "Москва-Сити". Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что этот дрон "долетел до той же башни в "Сити", что и в прошлый раз". По его словам, поврежден фасад на уровне 21-го этажа, нарушено остекление 150 квадратных метров, информации о пострадавших нет. Как уточнял РИА Новости представитель экстренных служб столицы, возгорания после попадания дрона самолетного типа в башне не было.
В воскресенье Собянин сообщал, что ночью была совершена атака украинских беспилотников, были незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях в "Москва-сити", жертв и пострадавших нет. Минобороны России заявляло, что киевский режим попытался выполнить по объектам в Москве террористическую атаку тремя беспилотниками, один сбила ПВО, два были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории "Москва-сити".
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