https://ria.ru/20230801/zelenskiy-1887699428.html

Зеленский пригрозил новыми ударами по территории России

Зеленский пригрозил новыми ударами по территории России - РИА Новости, 02.08.2023

Зеленский пригрозил новыми ударами по территории России

Владимир Зеленский во вторник в своем вечернем видеообращении заявил о подготовке новых ударов по территории России. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-01T23:21

2023-08-01T23:21

2023-08-02T00:01

специальная военная операция на украине

россия

москва

сергей собянин

московская область (подмосковье)

владимир зеленский

чп на крымском мосту

михаил подоляк

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский во вторник в своем вечернем видеообращении заявил о подготовке новых ударов по территории России. "Сегодняшний день начался с очень содержательных докладов представителей сил обороны и безопасности нашего государства... Был и отдельный подробный доклад руководителя ГУР (Кирилла) Буданова - оккупанты точно почувствуют последствия нашей работы. Серьезно почувствуют", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в его телеграм-канале. Ранее во вторник советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк после новой атаки БПЛА на Москву выступил с угрозами, что "неустановленных дронов" будет больше, фактически признав ответственность за эту атаку. Минобороны России в ночь на вторник сообщило, что киевский режим пытался тремя беспилотниками атаковать объекты в Москве и Подмосковье, два уничтожила ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами, один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в башню "Москва-Сити". Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что этот дрон "долетел до той же башни в "Сити", что и в прошлый раз". По его словам, поврежден фасад на уровне 21-го этажа, нарушено остекление 150 квадратных метров, информации о пострадавших нет. Как уточнял РИА Новости представитель экстренных служб столицы, возгорания после попадания дрона самолетного типа в башне не было. В воскресенье Собянин сообщал, что ночью была совершена атака украинских беспилотников, были незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях в "Москва-сити", жертв и пострадавших нет. Минобороны России заявляло, что киевский режим попытался выполнить по объектам в Москве террористическую атаку тремя беспилотниками, один сбила ПВО, два были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории "Москва-сити".

https://ria.ru/20230729/voyna-1886994227.html

https://ria.ru/20230728/nastuplenie-1886726041.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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