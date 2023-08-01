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Слова Зеленского о будущем Путина шокировали пользователей Сети - РИА Новости, 01.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:42 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/zelenskiy-1887523512.html
Слова Зеленского о будущем Путина шокировали пользователей Сети
Слова Зеленского о будущем Путина шокировали пользователей Сети - РИА Новости, 01.08.2023
Слова Зеленского о будущем Путина шокировали пользователей Сети
Пользователи Twitter осудили заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью бразильскому телеканалу GloboNews о том, что глава России Владимир... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T09:42
2023-08-01T09:42
специальная военная операция на украине
украина
владимир зеленский
владимир путин
россия
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью бразильскому телеканалу GloboNews о том, что глава России Владимир Путин "не продержится и десяти лет". "Пусть не мечтает", — написал один из комментаторов. "Слишком много лишнего он говорит", — поддержал другой. "А где же западное осуждение? Лицемеры", — отметил третий. "Лучше бы он замолчал, пока не поздно", — поделился мнением еще один пользователь. "Как с ним можно вести переговоры?" — заключили читатели.
https://ria.ru/20230801/ukraina-1887516336.html
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украина, владимир зеленский, владимир путин, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия, В мире
Слова Зеленского о будущем Путина шокировали пользователей Сети

Пользователи Twitter осудили слова президента Украины Зеленского о будущем Путина

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью бразильскому телеканалу GloboNews о том, что глава России Владимир Путин "не продержится и десяти лет".

"Пусть не мечтает", — написал один из комментаторов.

"Слишком много лишнего он говорит", — поддержал другой.

"А где же западное осуждение? Лицемеры", — отметил третий.

"Лучше бы он замолчал, пока не поздно", — поделился мнением еще один пользователь.

"Как с ним можно вести переговоры?" — заключили читатели.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
Американское СМИ выпустило статью, посвященную возможной смерти Зеленского
Вчера, 08:55
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияВ мире
 
 
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