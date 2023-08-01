https://ria.ru/20230801/zelenskiy-1887523512.html
Слова Зеленского о будущем Путина шокировали пользователей Сети
Слова Зеленского о будущем Путина шокировали пользователей Сети - РИА Новости, 01.08.2023
Слова Зеленского о будущем Путина шокировали пользователей Сети
Пользователи Twitter осудили заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью бразильскому телеканалу GloboNews о том, что глава России Владимир... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T09:42
2023-08-01T09:42
2023-08-01T09:42
специальная военная операция на украине
украина
владимир зеленский
владимир путин
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603023671_0:0:2964:1667_1920x0_80_0_0_83ab4b242813980661729317418284c7.jpg
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью бразильскому телеканалу GloboNews о том, что глава России Владимир Путин "не продержится и десяти лет". "Пусть не мечтает", — написал один из комментаторов. "Слишком много лишнего он говорит", — поддержал другой. "А где же западное осуждение? Лицемеры", — отметил третий. "Лучше бы он замолчал, пока не поздно", — поделился мнением еще один пользователь. "Как с ним можно вести переговоры?" — заключили читатели.
https://ria.ru/20230801/ukraina-1887516336.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603023671_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_4cf55ba19584dd9550851b09b2cd811c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, владимир путин, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия, В мире
Слова Зеленского о будущем Путина шокировали пользователей Сети
Пользователи Twitter осудили слова президента Украины Зеленского о будущем Путина