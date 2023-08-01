https://ria.ru/20230801/zelenskiy-1887523512.html

Слова Зеленского о будущем Путина шокировали пользователей Сети

Слова Зеленского о будущем Путина шокировали пользователей Сети - РИА Новости, 01.08.2023

Слова Зеленского о будущем Путина шокировали пользователей Сети

Пользователи Twitter осудили заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью бразильскому телеканалу GloboNews о том, что глава России Владимир... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T09:42

2023-08-01T09:42

2023-08-01T09:42

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

владимир путин

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью бразильскому телеканалу GloboNews о том, что глава России Владимир Путин "не продержится и десяти лет". "Пусть не мечтает", — написал один из комментаторов. "Слишком много лишнего он говорит", — поддержал другой. "А где же западное осуждение? Лицемеры", — отметил третий. "Лучше бы он замолчал, пока не поздно", — поделился мнением еще один пользователь. "Как с ним можно вести переговоры?" — заключили читатели.

https://ria.ru/20230801/ukraina-1887516336.html

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украина, владимир зеленский, владимир путин, россия, в мире