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Преждевременная смерть. В США сказали, на что от отчаяния решился Зеленский - РИА Новости, 01.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
03:50 01.08.2023 (обновлено: 08:37 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/zelenskiy-1887498657.html
Преждевременная смерть. В США сказали, на что от отчаяния решился Зеленский
Преждевременная смерть. В США сказали, на что от отчаяния решился Зеленский - РИА Новости, 01.08.2023
Преждевременная смерть. В США сказали, на что от отчаяния решился Зеленский
Террористические акты на территории России свидетельствуют о военной слабости режима Владимира Зеленского и ведут его лично к преждевременной смерти, такое... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T03:50
2023-08-01T08:37
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
москва
владимир зеленский
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Террористические акты на территории России свидетельствуют о военной слабости режима Владимира Зеленского и ведут его лично к преждевременной смерти, такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.В интервью бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано напомнил о недавнем заявлении Зеленского после терактов с беспилотниками в Москве, в котором он заявил, что Украина становится сильнее, и назвал удары по мирной инфраструктуре справедливыми. Ведущий спросил у Джонсона о том, как стоит понимать такие изречения и к чему приведут Зеленского действия такого рода."Он идет к преждевременной смерти. Такова реальность, это акт отчаяния номер один. Во-вторых, вы должны спросить: ребята, если вы можете это сделать, почему вы не поражаете российские военные объекты, которые терзают ваши войска на местах", — заявил Джонсон.Эксперт напомнил, что 90 процентов боевых машин, переданных США, были уничтожены в ходе одной российской атаки, а Украина не может ничего противопоставить в качестве военного удара на поле боя, чтобы помешать России уничтожать ее технику."Они этого не делают, но продолжают атаковать миллиард других целей и рассказывать об этом небылицы. &lt;…&gt;. А Россия продолжает свое военное наступление, в то время как Украина проигрывает, и проигрывает стремительно", — подытожил эксперт.Киевский режим попытался рано утром в воскресенье организовать в Москве террористическую атаку с помощью трех беспилотников, один дрон сбит ПВО, два подавлены комплексами РЭБ, сообщили в Минобороны России. Один БПЛА был сбит ПВО в Одинцовском районе Московской области. Еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, разбились на территории комплекса "Москва-Сити", уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20230731/ukraina-1887462793.html
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в мире, россия, украина, москва, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Преждевременная смерть. В США сказали, на что от отчаяния решился Зеленский

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: теракты против России ведут к преждевременной смерти Зеленского

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Террористические акты на территории России свидетельствуют о военной слабости режима Владимира Зеленского и ведут его лично к преждевременной смерти, такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
В интервью бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано напомнил о недавнем заявлении Зеленского после терактов с беспилотниками в Москве, в котором он заявил, что Украина становится сильнее, и назвал удары по мирной инфраструктуре справедливыми. Ведущий спросил у Джонсона о том, как стоит понимать такие изречения и к чему приведут Зеленского действия такого рода.
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"Он идет к преждевременной смерти. Такова реальность, это акт отчаяния номер один. Во-вторых, вы должны спросить: ребята, если вы можете это сделать, почему вы не поражаете российские военные объекты, которые терзают ваши войска на местах", — заявил Джонсон.
Эксперт напомнил, что 90 процентов боевых машин, переданных США, были уничтожены в ходе одной российской атаки, а Украина не может ничего противопоставить в качестве военного удара на поле боя, чтобы помешать России уничтожать ее технику.
«
"Они этого не делают, но продолжают атаковать миллиард других целей и рассказывать об этом небылицы. <…>. А Россия продолжает свое военное наступление, в то время как Украина проигрывает, и проигрывает стремительно", подытожил эксперт.
Киевский режим попытался рано утром в воскресенье организовать в Москве террористическую атаку с помощью трех беспилотников, один дрон сбит ПВО, два подавлены комплексами РЭБ, сообщили в Минобороны России. Один БПЛА был сбит ПВО в Одинцовском районе Московской области. Еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, разбились на территории комплекса "Москва-Сити", уточнили в ведомстве.
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