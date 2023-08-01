Преждевременная смерть. В США сказали, на что от отчаяния решился Зеленский
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: теракты против России ведут к преждевременной смерти Зеленского
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Террористические акты на территории России свидетельствуют о военной слабости режима Владимира Зеленского и ведут его лично к преждевременной смерти, такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
В интервью бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано напомнил о недавнем заявлении Зеленского после терактов с беспилотниками в Москве, в котором он заявил, что Украина становится сильнее, и назвал удары по мирной инфраструктуре справедливыми. Ведущий спросил у Джонсона о том, как стоит понимать такие изречения и к чему приведут Зеленского действия такого рода.
"Он идет к преждевременной смерти. Такова реальность, это акт отчаяния номер один. Во-вторых, вы должны спросить: ребята, если вы можете это сделать, почему вы не поражаете российские военные объекты, которые терзают ваши войска на местах", — заявил Джонсон.
Эксперт напомнил, что 90 процентов боевых машин, переданных США, были уничтожены в ходе одной российской атаки, а Украина не может ничего противопоставить в качестве военного удара на поле боя, чтобы помешать России уничтожать ее технику.
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"Они этого не делают, но продолжают атаковать миллиард других целей и рассказывать об этом небылицы. <…>. А Россия продолжает свое военное наступление, в то время как Украина проигрывает, и проигрывает стремительно", — подытожил эксперт.
Киевский режим попытался рано утром в воскресенье организовать в Москве террористическую атаку с помощью трех беспилотников, один дрон сбит ПВО, два подавлены комплексами РЭБ, сообщили в Минобороны России. Один БПЛА был сбит ПВО в Одинцовском районе Московской области. Еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, разбились на территории комплекса "Москва-Сити", уточнили в ведомстве.