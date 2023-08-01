https://ria.ru/20230801/zelenskiy-1887498657.html

Преждевременная смерть. В США сказали, на что от отчаяния решился Зеленский

Преждевременная смерть. В США сказали, на что от отчаяния решился Зеленский - РИА Новости, 01.08.2023

Преждевременная смерть. В США сказали, на что от отчаяния решился Зеленский

Террористические акты на территории России свидетельствуют о военной слабости режима Владимира Зеленского и ведут его лично к преждевременной смерти, такое... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T03:50

2023-08-01T03:50

2023-08-01T08:37

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Террористические акты на территории России свидетельствуют о военной слабости режима Владимира Зеленского и ведут его лично к преждевременной смерти, такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.В интервью бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано напомнил о недавнем заявлении Зеленского после терактов с беспилотниками в Москве, в котором он заявил, что Украина становится сильнее, и назвал удары по мирной инфраструктуре справедливыми. Ведущий спросил у Джонсона о том, как стоит понимать такие изречения и к чему приведут Зеленского действия такого рода."Он идет к преждевременной смерти. Такова реальность, это акт отчаяния номер один. Во-вторых, вы должны спросить: ребята, если вы можете это сделать, почему вы не поражаете российские военные объекты, которые терзают ваши войска на местах", — заявил Джонсон.Эксперт напомнил, что 90 процентов боевых машин, переданных США, были уничтожены в ходе одной российской атаки, а Украина не может ничего противопоставить в качестве военного удара на поле боя, чтобы помешать России уничтожать ее технику."Они этого не делают, но продолжают атаковать миллиард других целей и рассказывать об этом небылицы. <…>. А Россия продолжает свое военное наступление, в то время как Украина проигрывает, и проигрывает стремительно", — подытожил эксперт.Киевский режим попытался рано утром в воскресенье организовать в Москве террористическую атаку с помощью трех беспилотников, один дрон сбит ПВО, два подавлены комплексами РЭБ, сообщили в Минобороны России. Один БПЛА был сбит ПВО в Одинцовском районе Московской области. Еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, разбились на территории комплекса "Москва-Сити", уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20230731/ukraina-1887462793.html

https://ria.ru/20230731/zelenskiy-1887431250.html

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в мире, россия, украина, москва, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру)