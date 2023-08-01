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КНДР ответила силам ООН на запросы об американском солдате-перебежчике
КНДР ответила силам ООН на запросы об американском солдате-перебежчике - РИА Новости, 01.08.2023
КНДР ответила силам ООН на запросы об американском солдате-перебежчике
КНДР ответила на запрос командования сил ООН по поводу перебежавшего на их сторону американского военнослужащего, сообщил официальный представитель Пентагона... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T22:44
2023-08-01T22:44
2023-08-01T22:44
пхеньян
южная корея
патрик райдер
оон
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в мире
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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. КНДР ответила на запрос командования сил ООН по поводу перебежавшего на их сторону американского военнослужащего, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. "Могу подтвердить, что КНДР ответила командованию ООН", - сказал он на брифинге для СМИ. Райдер повторил, что по каналам "голубых касок" в Пхеньян передавались запросы относительно рядового Трэвиса Кинга. Представитель Пентагона добавил, что не располагает новой информацией о нем. В прошлом месяце Кинг, служивший в Южной Корее, самовольно пересек демаркационную линию и был задержан в КНДР. По данным СМИ, солдат был в подавленном состоянии из-за смерти брата и наказаний по службе.
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пхеньян, южная корея, патрик райдер, оон, министерство обороны сша, в мире
Пхеньян, Южная Корея, Патрик Райдер, ООН, Министерство обороны США, В мире
КНДР ответила силам ООН на запросы об американском солдате-перебежчике
Пентагон: КНДР ответила на запросы командования сил ООН по солдату-перебежчику из США