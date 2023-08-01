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КНДР ответила силам ООН на запросы об американском солдате-перебежчике

КНДР ответила силам ООН на запросы об американском солдате-перебежчике - РИА Новости, 01.08.2023

КНДР ответила силам ООН на запросы об американском солдате-перебежчике

КНДР ответила на запрос командования сил ООН по поводу перебежавшего на их сторону американского военнослужащего, сообщил официальный представитель Пентагона... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T22:44

2023-08-01T22:44

2023-08-01T22:44

пхеньян

южная корея

патрик райдер

оон

министерство обороны сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. КНДР ответила на запрос командования сил ООН по поводу перебежавшего на их сторону американского военнослужащего, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. "Могу подтвердить, что КНДР ответила командованию ООН", - сказал он на брифинге для СМИ. Райдер повторил, что по каналам "голубых касок" в Пхеньян передавались запросы относительно рядового Трэвиса Кинга. Представитель Пентагона добавил, что не располагает новой информацией о нем. В прошлом месяце Кинг, служивший в Южной Корее, самовольно пересек демаркационную линию и был задержан в КНДР. По данным СМИ, солдат был в подавленном состоянии из-за смерти брата и наказаний по службе.

https://ria.ru/20230729/vooruzhenie-1887082002.html

пхеньян

южная корея

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пхеньян, южная корея, патрик райдер, оон, министерство обороны сша, в мире