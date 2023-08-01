https://ria.ru/20230801/zakonoproekt-1887685750.html

В Раде зарегистрировали проект об ответственности за русскоязычные песни

В Раде зарегистрировали проект об ответственности за русскоязычные песни - РИА Новости, 01.08.2023

В Раде зарегистрировали проект об ответственности за русскоязычные песни

Законопроект, ужесточающий ответственность за включение песен на русском языке в общественных местах на Украине, зарегистрирован на сайте Верховной рады во... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T20:53

2023-08-01T20:53

2023-08-01T22:23

украина

россия

сергей лавров

верховная рада украины

киевский городской совет

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Законопроект, ужесточающий ответственность за включение песен на русском языке в общественных местах на Украине, зарегистрирован на сайте Верховной рады во вторник.Соответствующий документ подали 15 депутатов из большинства фракций."Основной целью этого законопроекта является обеспечение действенных мер влияния на субъекты хозяйствования в сфере торговли, общественного питания и сферы услуг, которые не соблюдают установленные ограничения в сфере поддержки национального музыкального продукта и ограничения публичного использования музыкального продукта государства-агрессора", - говорится в пояснительной записке.Документом предлагается дополнить кодекс об административных нарушениях новым положением, в котором говорится, что использование фонограмм, видеограмм, музыкальных клипов, их элементов влечет штраф от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов. За повторное нарушение грозит штраф от 1000 до 1500 необлагаемых налогом минимумов.Ранее Киевский городской совет запретил включать и исполнять в публичных местах песни на русском языке.Летом 2022 года власти на Украине приняли закон, запрещающий русскую музыку в украинских медиа и общественных местах. Принятый документ предусматривает также запрет гастролей для исполнителей - граждан России. Исключение может быть сделано для российских музыкантов, осуждающих спецоперацию РФ. Кроме того, в прошлом году украинский парламент принял закон, запрещающий распространение и ввоз книг из России. При этом для изданий на русском языке, ввозимых из других стран, был введен "разрешительный порядок", который позволяет проверять их содержание на наличие "антиукраинской пропаганды". Также с начала 2023 года на Украине введен запрет на издательство и распространение книг авторства граждан РФ.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20230206/derusifikatsiya-1850113685.html

https://ria.ru/20230620/kiev-1879320565.html

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украина, россия, сергей лавров, верховная рада украины, киевский городской совет