https://ria.ru/20230801/zaes-1887498344.html

В районе ЗАЭС активизировались разведывательные дроны ВСУ, сообщил Рогов

В районе ЗАЭС активизировались разведывательные дроны ВСУ, сообщил Рогов - РИА Новости, 01.08.2023

В районе ЗАЭС активизировались разведывательные дроны ВСУ, сообщил Рогов

Украинские войска активизировали отправку своих разведывательных дронов в районе Энергодара и Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T03:43

2023-08-01T03:43

2023-08-01T03:43

специальная военная операция на украине

энергодар

владимир рогов

запорожская аэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Украинские войска активизировали отправку своих разведывательных дронов в районе Энергодара и Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Враг активизировал отправку своих разведывательных дронов в районе Энергодара и АЭС. Он пытается с их помощью корректировать удары, забрасывать ДРГ и определить размещение наших защитных позиций", - сказал Рогов. По его словам, беспилотники сбиваются и подавляются. "Но все равно, они летят как мотыльки на пламя, в том числе чтобы найти места для высадки десанта", - подчеркнул Рогов.

https://ria.ru/20230727/zaes-1886519824.html

энергодар

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энергодар, владимир рогов, запорожская аэс