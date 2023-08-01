https://ria.ru/20230801/zaes-1887498344.html
В районе ЗАЭС активизировались разведывательные дроны ВСУ, сообщил Рогов
В районе ЗАЭС активизировались разведывательные дроны ВСУ, сообщил Рогов - РИА Новости, 01.08.2023
В районе ЗАЭС активизировались разведывательные дроны ВСУ, сообщил Рогов
Украинские войска активизировали отправку своих разведывательных дронов в районе Энергодара и Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T03:43
2023-08-01T03:43
2023-08-01T03:43
специальная военная операция на украине
энергодар
владимир рогов
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Украинские войска активизировали отправку своих разведывательных дронов в районе Энергодара и Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Враг активизировал отправку своих разведывательных дронов в районе Энергодара и АЭС. Он пытается с их помощью корректировать удары, забрасывать ДРГ и определить размещение наших защитных позиций", - сказал Рогов. По его словам, беспилотники сбиваются и подавляются. "Но все равно, они летят как мотыльки на пламя, в том числе чтобы найти места для высадки десанта", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20230727/zaes-1886519824.html
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энергодар, владимир рогов, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Владимир Рогов, Запорожская АЭС
В районе ЗАЭС активизировались разведывательные дроны ВСУ, сообщил Рогов
Рогов: ВСУ активизировали отправку разведывательных БПЛА в районе Энергодара и ЗАЭС