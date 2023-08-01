https://ria.ru/20230801/zaderzhanie-1887542599.html

Жителя Саратовской области задержали по подозрению в тройном убийстве

Жителя Саратовской области задержали по подозрению в тройном убийстве - РИА Новости, 01.08.2023

Жителя Саратовской области задержали по подозрению в тройном убийстве

В городе Балашов Саратовской области задержали местного жителя по подозрению в убийстве трех человек, сообщили региональные управления СК и МВД. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T11:26

2023-08-01T11:26

2023-08-01T14:08

россия

балашов

саратовская область

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 1 авг — РИА Новости. В городе Балашов Саратовской области задержали местного жителя по подозрению в убийстве трех человек, сообщили региональные управления СК и МВД."У одного из домов в переулке Майский города Балашова сотрудниками МО МВД России "Балашовский" сначала обнаружено тело 49-летней женщины с ножевыми ранениями, далее в квартире, расположенной в одном из домов по переулку Майский <...> обнаружены тела граждан с ножевыми ранениями 58 и 61 года", — говорится в пресс-релизе СК.Как сообщило региональное управление МВД, по предварительным данным, 38-летний подозреваемый во время застолья разругался с 49-летней сожительницей и 61-летней матерью и несколько раз ударил их ножом. Третьей жертвой оказался 58-летний свидетель преступления, который хотел защитить одну из женщин.Уголовное дело открыли по статье "Убийство двух и более лиц", по ней может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения.Подозреваемый ранее был неоднократно судим. Прокуратура и следствие будут просить суд арестовать его.

https://ria.ru/20230801/zaderzhanie-1887537368.html

россия

балашов

саратовская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, балашов, саратовская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)