https://ria.ru/20230801/zaderzhanie-1887537368.html

В Карелии задержали двух рецидивистов по подозрению в убийстве

В Карелии задержали двух рецидивистов по подозрению в убийстве - РИА Новости, 01.08.2023

В Карелии задержали двух рецидивистов по подозрению в убийстве

В Карелии полиция задержала двух ранее судимых мужчин по подозрению в убийстве шести человек, приводится в Telegram-канале МВД России заявление представителя... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T11:01

2023-08-01T11:01

2023-08-01T13:34

россия

происшествия

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

республика карелия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887538523_161:0:1475:739_1920x0_80_0_0_22134d6493fde8397324e0ad783ad210.jpg

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Карелии полиция задержала двух ранее судимых мужчин по подозрению в убийстве шести человек, приводится в Telegram-канале МВД России заявление представителя ведомства Ирины Волк. По ее словам, утром 1 августа в полицию Прионежского района поступило сообщение, что в селе Деревянное при тушении пожара в доме нашли тела двоих мужчин с признаками насильственной смерти. Когда представители правопорядка приехали на место ЧП, то заметили дым над соседним сооружением. "В одноэтажном бревенчатом строении они обнаружили тела еще четверых граждан с ножевыми ранениями. Вероятно, злоумышленники пытались скрыть следы преступления путем поджога", — сообщила Волк.Отмечается, что полиция быстро установила личности подозреваемых и задержала их. Речь идет о двух ранее судимых местных жителях в возрасте 37 и 38 лет, которые в этот момент находились в состоянии алкогольного опьянения.По предварительным данным, причиной произошедшего стал давний конфликт на бытовой почве.

https://ria.ru/20230729/podzhog-1887034762.html

россия

республика карелия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика карелия