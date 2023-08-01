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В Карелии задержали двух рецидивистов по подозрению в убийстве
В Карелии задержали двух рецидивистов по подозрению в убийстве - РИА Новости, 01.08.2023
В Карелии задержали двух рецидивистов по подозрению в убийстве
В Карелии полиция задержала двух ранее судимых мужчин по подозрению в убийстве шести человек, приводится в Telegram-канале МВД России заявление представителя... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T11:01
2023-08-01T11:01
2023-08-01T13:34
россия
происшествия
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
республика карелия
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Карелии полиция задержала двух ранее судимых мужчин по подозрению в убийстве шести человек, приводится в Telegram-канале МВД России заявление представителя ведомства Ирины Волк. По ее словам, утром 1 августа в полицию Прионежского района поступило сообщение, что в селе Деревянное при тушении пожара в доме нашли тела двоих мужчин с признаками насильственной смерти. Когда представители правопорядка приехали на место ЧП, то заметили дым над соседним сооружением. "В одноэтажном бревенчатом строении они обнаружили тела еще четверых граждан с ножевыми ранениями. Вероятно, злоумышленники пытались скрыть следы преступления путем поджога", — сообщила Волк.Отмечается, что полиция быстро установила личности подозреваемых и задержала их. Речь идет о двух ранее судимых местных жителях в возрасте 37 и 38 лет, которые в этот момент находились в состоянии алкогольного опьянения.По предварительным данным, причиной произошедшего стал давний конфликт на бытовой почве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика карелия
Россия, Происшествия, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Республика Карелия
В Карелии задержали двух рецидивистов по подозрению в убийстве
Полиция задержала двух рецидивистов по подозрению в убийстве шести человек в Карелии
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости.
В Карелии полиция задержала двух ранее судимых мужчин по подозрению в убийстве шести человек, приводится в Telegram-канале
МВД России заявление представителя ведомства Ирины Волк.
По ее словам, утром 1 августа в полицию Прионежского района поступило сообщение, что в селе Деревянное при тушении пожара в доме нашли тела двоих мужчин с признаками насильственной смерти. Когда представители правопорядка приехали на место ЧП, то заметили дым над соседним сооружением.
"В одноэтажном бревенчатом строении они обнаружили тела еще четверых граждан с ножевыми ранениями. Вероятно, злоумышленники пытались скрыть следы преступления путем поджога", — сообщила Волк.
Отмечается, что полиция быстро установила личности подозреваемых и задержала их. Речь идет о двух ранее судимых местных жителях в возрасте 37 и 38 лет, которые в этот момент находились в состоянии алкогольного опьянения.
По предварительным данным, причиной произошедшего стал давний конфликт на бытовой почве.
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